بعد محاصرتها.. رفع علم العراق فوق القنصلية الإيرانية
تحرير:وكالات
٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م
العراق
رفع عددًا من المتظاهرين العراقيين، مساء اليوم السبت، العلم العراقي فوق مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء ذات الأهمية الدينية الخاصة، إذ أكد مراسل روسيا اليوم، أن رفع العلم تم بموافقة القوة المكلفة بحماية القنصلية، مشيرًا إلى أن المتظاهرين غادروا المبنى من دون أن يلحقوا به أي أضرار.
وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، نزلت إلى شوارع المحافظة لحماية المتظاهرين.
وكان عددًا من المتظاهرين العراقيين قد حاصروا القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء، مرددين هتافات مناهضة لطهران.
وأكد الرئيس العراقي برهم صالح، في 15 أكتوبر الماضي، أن تعديل قانون الانتخابات هو استحقاق وطني عاجل، وأن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد.وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية أن صالح استقبل ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات، وعددا من أساتذة الجامعات
وأكد الرئيس العراقي برهم صالح، في 15 أكتوبر الماضي، أن تعديل قانون الانتخابات هو استحقاق وطني عاجل، وأن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد.
وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية أن صالح استقبل ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات، وعددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين.
وأضاف البيان أن الرئيس العراقي شدد على ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل جدي وهادف لتأمين فرصة مضمونة للعراقيين للتعبير عن رؤيتهم حول بلدهم بدون انتقاص وتلاعب.
وشدد صالح على أن الاستماع إلى الرؤى المختلفة يساعد في الوصول إلى تعديلات منطقية على القانون تخدم المصلحة العامة للشعب العراقي على اختلاف مكوناته وتكون منطلقا لإصلاح المنظومة السياسية.