سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد محاصرتها.. رفع علم العراق فوق القنصلية الإيرانية

تحرير:وكالات ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م
العراق
العراق
رفع عددًا من المتظاهرين العراقيين، مساء اليوم السبت، العلم العراقي فوق مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء ذات الأهمية الدينية الخاصة، إذ أكد مراسل روسيا اليوم، أن رفع العلم تم بموافقة القوة المكلفة بحماية القنصلية، مشيرًا إلى أن المتظاهرين غادروا المبنى من دون أن يلحقوا به أي أضرار. وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، نزلت إلى شوارع المحافظة لحماية المتظاهرين. وكان عددًا من المتظاهرين العراقيين قد حاصروا القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء، مرددين هتافات مناهضة لطهران.
وأكد الرئيس العراقي برهم صالح، في 15 أكتوبر الماضي، أن تعديل قانون الانتخابات هو استحقاق وطني عاجل، وأن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد.وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية أن صالح استقبل ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات، وعددا من أساتذة الجامعات
اقرأ المزيد
تظاهرات العراق

ارتفاع ضحايا احتجاجات العراق لـ63 قتيلا و2592 جريحا

أعلنت مفوضية حقوق الانسان العراقية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال يومين من التظاهرات في أنحاء العراق إلى 63 قتيلًا و2592 جريحًا، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. جاء ذلك بعد أن أعلن عضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق فيصل عبد الله، مساء أمس الجمعة، مقتل 21 متظاهرا وإصابة 1779 آخرين جراء اطلاق الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات العراقية ضد المتظاهرين في مناطق متفرقة في أنحاء البلاد..
مظاهرات العراق

متظاهرون عراقيون يحاصرون القنصلية الإيرانية بكربلاء

حاصر عدد من المتظاهرين العراقيين مساء اليوم السبت، في مدينة كربلاء، القنصلية الإيرانية، مرددين هتافات مناهضة لطهران، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي 15 أكتوبر الماضي، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو استحقاق وطني عاجل، وأن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد. وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية أن صالح استقبل ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات، وعددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين.
مقتدى-الصدر

لا خير فيهم.. «الصدر» يدعو المسؤولين العراقيين للاستقالة

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، مَن سماهم «فاسدين» إلى أن يكفوا أيديهم عن المتظاهرين والشعب، إذا أرادوا عدم حدوث قتل وحرق، مطالبا إياهم بالاستقالة قبل أن يقالوا، متسائلا في منشور له عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «إذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلا ولا الاعتصامات ولا الإضرابات حلا، فهل التمسك بالسلطة حل، بينما لا قدرة لها على إنهاء معاناة الشعب وتخليصه من الفاسدين وتوفير العيش الكريم له؟!»، مطالبا السلطة بالاستقالة إذا لم تستطع ترميم «ما أفسده سلفهم»، مضيفا أن لا خير فيهم ولا فى سلفهم، وفقا لما ذكرته "روسيا اليوم".
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل مواطنًا فلسطينيًا في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا، واعتدت على المشاركين في مسيرة تضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام، في سجون الاحتلال، وسط مدينة القدس المحتلة، إذ قال شهود عيان، إن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بشارع صلاح الدين وسط القدس المحتلة، واطلقوا باتجاههم قنابل الصوت والغاز، واعتقلوا أحد الشبان بعد الاعتداء عليه بشكل وحشي.. وأوضح أمين سر حركة فتح في القدس شادي المطور، أن المسيرة تأتي تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام، لإيصال رسالة لهم بأن أبناء شعبهم يقفون إلى جانبهم ولن يتركوهم وحيدين.
اقرأ المزيد من الأخبار
تظاهرات العراق

ارتفاع ضحايا احتجاجات العراق لـ63 قتيلا و2592 جريحا

أعلنت مفوضية حقوق الانسان العراقية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال يومين من التظاهرات في أنحاء العراق إلى 63 قتيلًا و2592 جريحًا، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. جاء ذلك بعد أن أعلن عضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق فيصل عبد الله، مساء أمس الجمعة، مقتل 21 متظاهرا وإصابة 1779 آخرين جراء اطلاق الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات العراقية ضد المتظاهرين في مناطق متفرقة في أنحاء البلاد..
مظاهرات العراق

متظاهرون عراقيون يحاصرون القنصلية الإيرانية بكربلاء

حاصر عدد من المتظاهرين العراقيين مساء اليوم السبت، في مدينة كربلاء، القنصلية الإيرانية، مرددين هتافات مناهضة لطهران، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي 15 أكتوبر الماضي، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو استحقاق وطني عاجل، وأن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد. وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية أن صالح استقبل ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات، وعددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين.
مقتدى-الصدر

لا خير فيهم.. «الصدر» يدعو المسؤولين العراقيين للاستقالة

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، مَن سماهم «فاسدين» إلى أن يكفوا أيديهم عن المتظاهرين والشعب، إذا أرادوا عدم حدوث قتل وحرق، مطالبا إياهم بالاستقالة قبل أن يقالوا، متسائلا في منشور له عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «إذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلا ولا الاعتصامات ولا الإضرابات حلا، فهل التمسك بالسلطة حل، بينما لا قدرة لها على إنهاء معاناة الشعب وتخليصه من الفاسدين وتوفير العيش الكريم له؟!»، مطالبا السلطة بالاستقالة إذا لم تستطع ترميم «ما أفسده سلفهم»، مضيفا أن لا خير فيهم ولا فى سلفهم، وفقا لما ذكرته "روسيا اليوم".
تظاهرات العراق

الشرطة العراقية تعتقل عددا من المتظاهرين في البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار العراقية، اليوم السبت، بحرق منزل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، إذ ذكر المصدر لقناة السومرية نيوز، أن عددا من الأشخاص قاموا بحرق منزل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار، موضحا أن قوات الأمن في البصرة اعتقلت عددا من المتظاهرين بالقرب من فلكة العروسة وسط محافظة البصرة، مشيرًا إلى أن قوات الأمن قامت بتفريق المتظاهرين قرب مبنى الحكومة المحلية، مضيفا أن قوة من الفرقة 19 التابعة لعمليات الفرات الأوسط بالديوانية وصلت إلى المحافظة للإشراف على الأمن.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]