بعد محاصرتها.. رفع علم العراق فوق القنصلية الإيرانية

تحرير:وكالات ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

العراق

رفع عددًا من المتظاهرين العراقيين، مساء اليوم السبت، العلم العراقي فوق مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء ذات الأهمية الدينية الخاصة، إذ أكد مراسل روسيا اليوم، أن رفع العلم تم بموافقة القوة المكلفة بحماية القنصلية، مشيرًا إلى أن المتظاهرين غادروا المبنى من دون أن يلحقوا به أي أضرار. وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، نزلت إلى شوارع المحافظة لحماية المتظاهرين. وكان عددًا من المتظاهرين العراقيين قد حاصروا القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء، مرددين هتافات مناهضة لطهران.

وأكد الرئيس العراقي برهم صالح، في 15 أكتوبر الماضي، أن تعديل قانون الانتخابات هو استحقاق وطني عاجل، وأن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد.وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية أن صالح استقبل ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات، وعددا من أساتذة الجامعات