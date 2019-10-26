لامبارد عن فوز تشيلسي: لقد انتصرنا في ملعب صعب

تحرير:علي الزيني ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م

فرانك لامبارد

عبر فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن رضاه البالغ بعد الأداء، الذي قدمه فريقه خلال فوزه على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، موجهًا الشكر للجهاز الطبي للفريق، جاء ذلك تصريحات، عبر شبكة سكاي سبورتس، عقب نهاية المواجهة، قائلًا:"لعبنا في ملعب صعب للغاية، ولكن الطريقة التي تحكمنا فيها بالمباراة وتحركات لاعبينا وأفكارهم كانت مثيرة للمتابعة، لقد استمتعت حقًا بلقاء اليوم".

وانتقل للحديث عن لاعبه كريستيان بوليسيتش، قائلًا: "لقد أتى بثمن باهظ وأراد أن يثبت نفسه، بالفعل قدم أداء رائع اليوم، الأداء الجيد الذي قدمه ضد بيرنلي يمنحه ثقة كبيرة في مواصلة التألق". وعن الهدفين الذين سكنا شباك فريقه، أجاب: "سأكون أول من يتحدث عن مثل هذه الأهداف، لكن ليس اليوم بسبب ما قدمناه من أداء