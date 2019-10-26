رياضة

لامبارد عن فوز تشيلسي: لقد انتصرنا في ملعب صعب

تحرير:علي الزيني ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م
فرانك لامبارد
فرانك لامبارد
عبر فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن رضاه البالغ بعد الأداء، الذي قدمه فريقه خلال فوزه على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، موجهًا الشكر للجهاز الطبي للفريق، جاء ذلك تصريحات، عبر شبكة سكاي سبورتس، عقب نهاية المواجهة، قائلًا:"لعبنا في ملعب صعب للغاية، ولكن الطريقة التي تحكمنا فيها بالمباراة وتحركات لاعبينا وأفكارهم كانت مثيرة للمتابعة، لقد استمتعت حقًا بلقاء اليوم".
وانتقل للحديث عن لاعبه كريستيان بوليسيتش، قائلًا: "لقد أتى بثمن باهظ وأراد أن يثبت نفسه، بالفعل قدم أداء رائع اليوم، الأداء الجيد الذي قدمه ضد بيرنلي يمنحه ثقة كبيرة في مواصلة التألق". وعن الهدفين الذين سكنا شباك فريقه، أجاب: "سأكون أول من يتحدث عن مثل هذه الأهداف، لكن ليس اليوم بسبب ما قدمناه من أداء
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ستاد بورسعيد‎

وزير الشباب والرياضة يوافق على تطوير استاد بورسعيد

كشف الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، عن حصوله على الموافقة النهائية من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تطوير استاد بورسعيد، والبدء في عملية الإصلاحات والتعديلات الجديدة، إذ أكد نائب بورسعيد على موافقة وزارة الرياضة على إسناد التطوير لشركه "استادات" التي سبق وأن قامت بتطوير العديد من ملاعب مصر، على أن تبدأ الشركة عملها في التطوير، بعد الاطلاع على تقارير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة التي زارت الاستاد منذ شهر تقريبا.
تشيلسي -

بعد الهاتريك.. بوليسيتش يكسر رقم إبراهام

تمكن الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب وسط تشيلسي، من تحقيق رقمًا مميزًا خلال فوز فريقه على بيرنلي، ونجح بوليسيتش في تسجيل ثلاثية خلال المباراة، في أول مرة يسجل فيها مع البلوز منذ قدومه في موسم الإنتقالات الصيفية الأخير. وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن بوليسيتش أصبح أصغر لاعب في تاريخ تشيلسي يحرز هاتريك في بطولة الدورى الإنجليزي، وذلك بعمر 21 عامًا و38 يومًا. وكسر بوليسيتش بذلك الرقم القياسي الإنجاز الذي حققه زميله تامي أبراهام منذ 42 يومًا عندما كان عمره وقتها 21 عامًا و347 يومًا.
تشيلسي

تشيلسي يضرب بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينا على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. كريستيان بوليسيتش سجل ثلاثية للبلوز، بينما أضاف ويليان بورخيس دا سيلفا الهدف الرابع، وقلص جاي رودريجيز الفارق لبيرنلي، وأحرز زميله دوايت ماكنيل الهدف الثاني، ليرفع تشيلسي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.
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تشيلسي -

بعد الهاتريك.. بوليسيتش يكسر رقم إبراهام

تمكن الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب وسط تشيلسي، من تحقيق رقمًا مميزًا خلال فوز فريقه على بيرنلي، ونجح بوليسيتش في تسجيل ثلاثية خلال المباراة، في أول مرة يسجل فيها مع البلوز منذ قدومه في موسم الإنتقالات الصيفية الأخير. وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن بوليسيتش أصبح أصغر لاعب في تاريخ تشيلسي يحرز هاتريك في بطولة الدورى الإنجليزي، وذلك بعمر 21 عامًا و38 يومًا. وكسر بوليسيتش بذلك الرقم القياسي الإنجاز الذي حققه زميله تامي أبراهام منذ 42 يومًا عندما كان عمره وقتها 21 عامًا و347 يومًا.
تشيلسي

تشيلسي يضرب بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينا على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. كريستيان بوليسيتش سجل ثلاثية للبلوز، بينما أضاف ويليان بورخيس دا سيلفا الهدف الرابع، وقلص جاي رودريجيز الفارق لبيرنلي، وأحرز زميله دوايت ماكنيل الهدف الثاني، ليرفع تشيلسي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.
مانشستر سيتي

السيتي يبحث عن التدارك أمام أستون فيلا

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ماشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، نظيره أستون فيلا الـ12 برصيد 11 نقطة، على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، وسبق وأن تواجه الفريقان في عصر البريمرليج في 38 مباراة سابقة، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 22 لقاء مقابل 7 انتصارات لأستون فيلا وانتهت 9 مواجهات بالتعادل، وفي تلك المباريات سجل لاعبو السيتي 72 هدفًا واهتزت شباكهم بـ35 هدفًا، ويسعى السيتي لتعويض خسارته الأخيرة على ملعبه أمام وولفرهامبتون.
فرانك-لامبارد

لامبارد يرفض تغيير نظام دوري أبطال أوروبا

رفض مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، فكرة تغيير الشكل الحالي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، معربًا عن رضاه عن النظام المتبع حاليا في المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر مستشاري الدوريات الأوروبية، الذي عقد أمس الخميس في العاصمة الإنجليزية لندن، وقال لامبارد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، إنه كمدرب يعجبه النظام الحالي للبطولة، مشيرًا إلى رفضه التام لتغيير شكل البطولة الحالي، من خلال إضافة عدد أكبر من المباريات لكل فريق سيشارك فيها في المستقبل.
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