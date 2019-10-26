«بسبب الأمطار».. وفاة طفلة صعقا بالكهرباء في الشرقية

تحرير:محمد فتحي ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة، مساء اليوم السبت، بسبب ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة بقرية السماعنة بمركز ومدينة فاقوس التابع لمحافظة الشرقية. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالمدرية، يفيد بوفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وتدعى «الزهراء هاني شريف»، ومقيمة بقرية السماعنة التابع لمركز ومدينة فاقوس، نتيجة إصابتها بصعق كهربائي ناتج من أحد أعمدة الإنارة بالقرية بسبب تراكم مياه الأمطار بشارع القرية.

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها رجال المباحث الجنائية، أن الطفلة كانت متوجهة إلى «الكُتاب» لحفظ القران الكريم، وقبل وصولها إليه أصيبت بصعق كهربائي، وسقطت على الأرض حاملة المصحف.تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة.يذكر أن أول ضحايا