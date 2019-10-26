جريمة

«بسبب الأمطار».. وفاة طفلة صعقا بالكهرباء في الشرقية

تحرير:محمد فتحي ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م
جثة_أرشيفية
جثة_أرشيفية
لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة، مساء اليوم السبت، بسبب ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة بقرية السماعنة بمركز ومدينة فاقوس التابع لمحافظة الشرقية. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالمدرية، يفيد بوفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وتدعى «الزهراء هاني شريف»، ومقيمة بقرية السماعنة التابع لمركز ومدينة فاقوس، نتيجة إصابتها بصعق كهربائي ناتج من أحد أعمدة الإنارة بالقرية بسبب تراكم مياه الأمطار بشارع القرية.
وتبين من التحريات الأولية التي أجراها رجال المباحث الجنائية، أن الطفلة كانت متوجهة إلى «الكُتاب» لحفظ القران الكريم، وقبل وصولها إليه أصيبت بصعق كهربائي، وسقطت على الأرض حاملة المصحف.تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة.يذكر أن أول ضحايا
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سلاح-ومخدرات

الشرطة تقتحم بؤر السلاح والكيف في ساحل سليم بأسيوط

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وجهت قوات الشرطة حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بقيادة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء أسعد الذكير مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن، استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، اللواء علاء الدين سليم.
كلبش

جبروت امرأة.. شوهت زوجها بمادة كيميائية بسبب الغيرة

رويدا رويدا تسربت الشكوك إلى الزوجة، خلافاتها المتكررة مع زوجها دعمت ما يدور في عقلها الباطن، وسوس لها الشيطان أن شريك حياتها تربطه علاقة عاطفية بسيدة أخرى، وأنه بصدد الانفصال عنها للزواج بعشيقته، فاتخذت قرارا بالانتقام لكن بشكل مأساوي كاد يودي بحياة الزوج، لكن فريقا طبيا رفيع المستوى أنقذه وأبقاه على قيد الحياة على أثر إصابته بحروق من الدرجة الثالثة في أماكن متفرقة بالجسم، لتنتهي القصة بالزوج طريح الفراش يخضع للإسعافات الطبية اللازمة، والقبض على الزوجة بتهمة الشروع في قتله.
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الداخلية تضرب بؤر الكيف في القليوبية

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دهاء ابنة العم وجهود الشرطة في اختطاف «طالب الغربية»

لم يجد تاجر سيارات سبيلا إلا اللجوء لجهاز الشرطة بعد فشله في العثور على نجله، فتوجه إلى مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية، وأفاد أنه فى أثناء سير نجله (طالب- 17 سنة) بمنطقة سكنهما استدرجه مجهولون واصطحبوه داخل سيارة ميكروباص (لم يحدد رقمها) وهربوا، وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالغربية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص هم (طالب بكلية الصيدلة - صيادان - طالبة بمعهد اتصالات "ابنة عم المختطف"- سائق).
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مصرع- واصابة- 3 -فى -انهيار -عقار -بالجمرك (4)

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار 12 عقارا بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، أثر انهيار عقار بمنطقة اللبان بحي الجمرك، وسط محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، بسبب هطول الأمطار الغزيرة جراء موجة الطقس السيئ التى ضربت المحافظة لليوم الثالث على التوالي، وقالت نجوى أمين، رئيس حي الجمرك، إنه فور تلقي البلاغ، تم استدعاء كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من إخراج أحد الأشخاص المحتجزين يُدعى "ع. م." 50 عامًا، بالطابق الأول علوي، وتم نقله لمستشفى رأس التين، ووفاة "ع. س." 53 عاما، وإصابة "ش. م."، 55 عاما، تصادف مرورهما أسفل العقار وتم نقلهما لمستشفى الأميري.
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22 حالة وفاة.. ضحايا الأمطار في المحافظات

أمطار غزيرة وطقس سيئ ضرب بعض المحافظات، وخلفت عدد من الوفيات غالبيتها بسبب الصعق الكهربائي الناتج عن أعمدة الإنارة في الشوارع، حيث كانت البداية بمشهد مؤسف في فيديو انتشر على مواقع التواصل أبكى الجميع، لـ"مروة" طفة الشرقية التي توفيت بسبب صعق كهربائي، وكان مشهد انتشال جثتها من المياه بـ"لودر" في غاية الحزن، بينما سما الشطلاوي طالبة الصف السادس الابتدائي لقي مصرعها في الغربية، وفي سيناء توفي رجل ونجلته غرقا، بعدما وصلت مياه السيل إلى منزلهم، والحال لم يكن بالأفضل في الإسكندرية، إذ توفي عامل نطافة أثناء عمله في شفط مياه الأمطار.
التنقيب- علي -الآثار (2)

ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام، القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بقرية أبو عطوة بدائرة المركز. البداية كانت بتلقي اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام كل من: «محمد. ر. م»، مقيم بمنطقة أبو شحاتة التابعة لقرية أبو عطوة، و«سيد. ي. ع»، مقيم العمرانية بمحافظة الجيزة، أثناء تنقيبهم عن الآثار وترددهم على منزل تحت الإنشاء بمنطقة أبوشحاته يمتلكه المتهم الثاني بحجة إنهاء التشطيبات بالمنزل.
جثة-فى-شقة

سرقة وشنق.. العثور على ربة منزل مقتولة بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها داخل مسكنها بقرية شوبك أكراش التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد أن تم سرقة مشغولاتها الذهبية منها. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العقيد محمد فؤاد مأمور مركز ديرب نجم، يفيد بورد بلاغًا من ابنة المجني عليها بالعثور على والدتها وتدعى «زبيدة. ط. ا»، 66 عامًا، ومقيمة بقرية شوبك أكراش، جثة هامدة، وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها والجريمة بهدف السرقة
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