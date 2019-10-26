رياضة

أتلتيكو مدريد يخطف الوصافة بفوز ثمين على بلباو

تحرير:علي الزيني ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينًا على نظيره أتليتك بلباو، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، أحرز ساؤول نيجويز هدف التقدم، وأضاف ألفارو موراتا، الهدف الثاني للأتليتي، بهذا الفوز رفع فريق العاصمة رصيده إلى 19 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، وبفارق نقطة أمام ريال مدريد، فيما توقف رصيد أتلتيك بلباو عند 13 نقطة في المركز العاشر.
ساؤول نيجويز، سجل هدف التقدم لفريق أتليتكو مدريد، في الدقيقة 28، من تسديدة صاروخية، بعدما استقبل تمريرة من كوريا، بتسديدة مباشرة في الشباك، وتصدى أوبلاك لأكثر من فرصة هدف محقق، كان أبرزها تسديدة جارسيا، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف. وفي الدقيقة 65، نظم أتليتكو مدريد، هجمة منظمة سريعة،
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طارق-سليمان (1)

طارق سليمان يكشف حقيقة تدريبه اتحاد جدة مع لاسارتي

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، حقيقة انضمامه للجهاز الفني لفريق اتحاد جدة مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أقيل من تدريب القلعة الحمراء بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 والخسارة أمام بيرايمدز بهدف دون رد، وكان طارق سليمان قد رحل عن تدريب حراس مرمى الأهلي، بعد قدوم السويسري رينيه فايلر والذي اصطحب مدرب حراس جديد وهو ميشيل يانكون، إذ قال سليمان في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "لم يتواصل أي شخص معي، سواء نادي اتحاد جدة أو مارتن لاسارتي".
كهربا

بركات عن انضمام كهربا لقائمة المنتخب: ليس غريبًا

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أن محمود كهربا، لاعب فريق أفيس البرتغالي، ليس غريبًا على منتخب الفراعنة، موضحًا أن اختيار قائمة اللاعبين هو أمر فني يرجع الاختيار إلى الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة تايم سبورت، قائلًا :" محمود كهربا ليس غريب على المنتخب فقد شارك في جميع البطولات الإفريقية، كما شارك في بطولة كأس العالم بروسيا، لكنه ابتعد عن التواجد بسبب المشاكل التي دارت بينه وبين فريق الزمالك، لكن نعلم جيدًا مستواه وتأثيره في حالة تركيزه فقط في الملعب".
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

اتحاد الكرة يحدد موعد مباريات كأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة الـ15 مباراة التي تم تأجيلها اليوم في الدور التمهيدي في كأس مصر يوم الإثنين المقبل على الملاعب نفسها وفي الوقت المحدد لها سلفا، وأعلنت المسابقات باتحاد الكرة جدول مباريات الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر على ضوء القرعة التى أجريت الأربعاء الماضي، ويشارك فى الدور التمهيدى الأول 86 فريقا تم تقسيمهما طبقا للتوزيع الجغرافى. كان اتحاد الكرة قد أعلن عن مشاركة أندية الدورى الممتاز بداية من دور الـ64 بدلا من الـ32، وتقام مباريات دور الـ64 بداية من الأول من نوفمبر حتى 9 من نفس الشهر.
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الكلاسيكو-5

المسابقات ترفض نقل الكلاسيكو وتمنح الفريقين مهلة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسبانى لكرة القدم، عن رفضها طلب رابطة الليجا نقل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، ووفقًا لراديو "كادينا كوبي" الإسبانى، اللجنة نقلت الأمر إلى ريال مدريد وبرشلونة والرابطة ليقدموا اقتراحتهم قبل الساعة الـ8.30 مساءً بتوقيت القاهرة، بشأن احتمالية تأجيل المباراة وموعد المباراة، ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 16 نقطة.
برشلونة- وريال مدريد‎

ماركا تكشف الموعد الأقرب لإقامة الكلاسيكو

اقتربت مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني، بين فريقي برشلونة وريال مدريد، من التأجيل، بعدما رفضت الحكومة الإسبانية، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الليجا، إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "كامب نو"، كما كان مقررًا له، بسبب المظاهرات التي أقيمت في كتالونيا، ردًّا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وإدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة، لاستقلال كتالونيا قبل عامين.
جاريث-بيل (2)

مودريتش يرغب في استمرار بيل مع ريال مدريد

أكد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، رغبته في استمرار النجم الويلزي جاريث بيل في صفوف ريال مدريد في المواسم المقبلة، وذلك في ظل التكهنات العديدة التي دارت حول مستقبل اللاعب الصيف الماضي، وإعلان مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بشكل واضح عن رغبته في رحيل بيل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو اليوم قبل غدًا، وارتبط اسم بيل حينها بالانتقال إلى الكثير من الأندية من مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، بل وارتبط اسمه بالرحيل إلى الدوري الصيني، قبل أن يستمر في صفوف الفريق الملكي في نهاية المطاف.
راموس‎

راموس: كنت مستعد لمقايضة رقمي القياسي بالـ3 نقاط

أعرب سيرجيو راموس قائد المنتخب الإسباني، عن استيائه من السقوط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب النرويج، في المباراة، التي أقيمت على ستاد وليفال ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات المجموعة السادسة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، ويتأجل حسم تأهل الماتادور، الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق خمس نقاط عن السويد الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل رفع النرويج رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع.
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