أتلتيكو مدريد يخطف الوصافة بفوز ثمين على بلباو

تحرير:علي الزيني ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

أتلتيكو مدريد

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينًا على نظيره أتليتك بلباو، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، أحرز ساؤول نيجويز هدف التقدم، وأضاف ألفارو موراتا، الهدف الثاني للأتليتي، بهذا الفوز رفع فريق العاصمة رصيده إلى 19 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، وبفارق نقطة أمام ريال مدريد، فيما توقف رصيد أتلتيك بلباو عند 13 نقطة في المركز العاشر.

ساؤول نيجويز، سجل هدف التقدم لفريق أتليتكو مدريد، في الدقيقة 28، من تسديدة صاروخية، بعدما استقبل تمريرة من كوريا، بتسديدة مباشرة في الشباك، وتصدى أوبلاك لأكثر من فرصة هدف محقق، كان أبرزها تسديدة جارسيا، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف. وفي الدقيقة 65، نظم أتليتكو مدريد، هجمة منظمة سريعة،

ساؤول نيجويز، سجل هدف التقدم لفريق أتليتكو مدريد، في الدقيقة 28، من تسديدة صاروخية، بعدما استقبل تمريرة من كوريا، بتسديدة مباشرة في الشباك، وتصدى أوبلاك لأكثر من فرصة هدف محقق، كان أبرزها تسديدة جارسيا، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.



وفي الدقيقة 65، نظم أتليتكو مدريد، هجمة منظمة سريعة، انتهت بتمريرة من كوريا، سجلها موراتا بسهولة في الشباك، مسجلًا الهدف الثاني لأتليتكو مدريد، الذي أنهى اللقاء لصالحه، بهدفين نظيفين.



ويعد هذا الفوز هو الخامس لفريق أتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة، و 4 تعادلات، في المقابل تلقى أتليتكو بلباو الخسارة الثالثة، مقابل الفوز في ثلاث وتعادل في أربع.