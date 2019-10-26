اتحاد الكرة يحدد موعد مباريات كأس مصر

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

اتحاد الكرة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة الـ15 مباراة التي تم تأجيلها اليوم في الدور التمهيدي في كأس مصر يوم الإثنين المقبل على الملاعب نفسها وفي الوقت المحدد لها سلفا، وأعلنت المسابقات باتحاد الكرة جدول مباريات الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر على ضوء القرعة التى أجريت الأربعاء الماضي، ويشارك فى الدور التمهيدى الأول 86 فريقا تم تقسيمهما طبقا للتوزيع الجغرافى. كان اتحاد الكرة قد أعلن عن مشاركة أندية الدورى الممتاز بداية من دور الـ64 بدلا من الـ32، وتقام مباريات دور الـ64 بداية من الأول من نوفمبر حتى 9 من نفس الشهر.

وكانت إدارة المسابقات قد أعلنت تأجيل 15 مباراة من الدور التمهيدي للبطولة كان مقررا لها اليوم تحسبا لسوء الأحوال الجوية وهي: - سبورتنج - بني عبيد - الرجاء - الأولمبي - أبو قير للأسمدة - شربين - بيلا - بلطيم - الجزيرة بالضبعة - الحرية بمطروح - نهضة العامرية - القباري - عرب الرمل - المطرية بالدقهلية -



وكانت إدارة المسابقات قد أعلنت تأجيل 15 مباراة من الدور التمهيدي للبطولة كان مقررا لها اليوم تحسبا لسوء الأحوال الجوية وهي:



- سبورتنج - بني عبيد



- الرجاء - الأولمبي



- أبو قير للأسمدة - شربين



- بيلا - بلطيم



- الجزيرة بالضبعة - الحرية بمطروح



- نهضة العامرية - القباري



- عرب الرمل - المطرية بالدقهلية



- عمال المنصورة - السنبلاوين



- ألعاب دمنهور - ميت الخولي



- العبور بالأسكندرية - المنصورة



- اتحاد نبروه - الحامول



- غزل المحلة - كفر الشيخ



- عثماثون طنطا - الحمام



- غزل شبين - المعمورة



- بورفؤاد - منشية الشهداء



ومن المقرر أن تحدد إدارة المسابقات غدا المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة بسبب سوء الأحوال الجوية.

