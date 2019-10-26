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حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر: أنا أخوك الصغير وعايز أكل عيش

تحرير:محمد فتحي ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ م
حمو بيكا
حمو بيكا
أعرب المطرب الشعبي حمو بيكا، عن أسفه للفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين، وذلك لما بدر منه في مقطع فيديو بثه من داخل نقابة المهن الموسيقية، الأحد الماضي، مضيفًا خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج «على مسئوليتي»، والمُذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، أن جمهوره من كل فئات المجتمع ويعجبه المحتوي الذي يقدمه، مشيرًا إلى أنه لديه القدرة على إسعاد الجمهور بالأغاني التي يقدمها، قائلًا في رسالة إعتذار لأمير الغناء العربي: «أنا أخوك الصغير وأسف مكنش قصدي وهدفي أني عايز أقول لحضرتك إني عايز أكل عيش واللي انت هتحكم بيه أنا راضي بيه».
يذكر أن مغني المهرجانات حمو بيكا، قد نشر الأحد الماضي، مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها المطرب هاني شاكر، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه، للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي
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احمد امين

«Netflix» تُعلن عن بطل مسلسلها «ما وراء الطبيعة»

نشرت الصفحة الرسمية لشركة Netflix في الشرق الأوسط، على موقع "فيسبوك"، أن بطل حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة" التي ستقوم بإنتاجه النجم أحمد أمين. وكشفت Netflix، أن الفنان أحمد أمين سيجسد دور دكتور رفعت اسماعيل، ومن المقرر أن يتم بدأ التصوير في شهر نوفمبر المقبل. جدير بالذكر أن "ماوراء الطبيعة" هي سلسلة روايات خيالية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، تدور حول ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصري متقاعد اسمه "رفعت إسماعيل" عن سلسلة حوادث خارقة للطبيعة تعرض لها على مدار حياته.
دار-الاوبرا-المصرية

الأوبرا تحتفل بالعيد الـ60 لأوركسترا القاهرة السيمفوني

احتفالية فنية تقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمناسبة اتمام أوركسترا القاهرة السيمفونى عامه الستين، وذلك فى الثامنة مساء الإثنين 28 أكتوبر، على المسرح الكبير ويقودها المايسترو أحمد الصعيدى ويشارك فيها كل من عازف البيانو ياسر مختار والمغنيين السوبرانو منى رفلة وداليا فاروق، الميتزو سوبرانو جولى فيظى، التينور عمرو مدحت وهشام الجندى، والباريتون رضا الوكيل مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا. ويتضمن البرنامج نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى شكلت جزء من ريبرتوار الأوركسترا منها متتابعة بحيرة البجع لتشايكوفسكى، وفانتازيا كورالية لبيتهوفن، لكابريتشيو إسبانى لكورساكوف.
هانى-شاكر (2)

هاني شاكر: «فرق كبير بين أوكا وأورتيجا وحمو بيكا»

طالب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الشباب بعدم الانسياق وراء الأغاني الهابطة التي تحمل كلمات خارجة، معقبًا: "اسمعوا مزيكا اللي أنتم عايزنها بس مش بالكلام ده". وقال "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن المصنفات الفنية لا تراقب هذه الأغاني لأنها تغني في الشوارع، مشددًا على أنه لا حفلات لـ "حمو بيكا "بعد اليوم.
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هانى-شاكر (2)

هاني شاكر: «فرق كبير بين أوكا وأورتيجا وحمو بيكا»

طالب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الشباب بعدم الانسياق وراء الأغاني الهابطة التي تحمل كلمات خارجة، معقبًا: "اسمعوا مزيكا اللي أنتم عايزنها بس مش بالكلام ده". وقال "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن المصنفات الفنية لا تراقب هذه الأغاني لأنها تغني في الشوارع، مشددًا على أنه لا حفلات لـ "حمو بيكا "بعد اليوم.
هاني-شاكر

هاني شاكر: «حمو بيكا بلطجي ولا يصلح للغناء»

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه حزين على المستوى الذي وصلنا إليه في التعامل مع بعضنا البعض، مضيفًا: "ينبغي أن نتحلى بالأدب والأخلاق". وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي على فضائية "تن"، أن الشئون القانونية بالنقابة قامت بتحرير محضر ضد حمو بيكا بعد تهديده لنقابة المهن الموسيقية لرفضها منحه ترخيص مزاولة المهنة، لافتًا إلى أن حمو بيكا أطلق هاشتاج يدعو خلاله الناس لإزالة نقابة الموسيقيين من على وجه الأرض، معقبًا: "احنا موجودين ولن نسمح بأي تطاول أو محاولة لتشوية الفن المصري".
حمو-بيكا

«هكسرهالك».. حمو بيكا يقتحم نقابة الموسيقيين ويهدد هاني شاكر

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، اليوم الأحد، مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها المطرب هاني شاكر، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه، للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي في دمياط، المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري. وتأتي تصرفات مغني المهرجانات الشعبية، بعد رسوبه في امتحان عضوية نقابة الموسيقيين، والكتابة على الاستمارة الخاصة به بـ"لا يصلح"، إذ وقع عليها أعضاء اللجنة المكونة من الموسيقار حلمي بكر، ومحمد أبو اليزيد، وأحمد رمضان، ومحمد عبدالستار، والدكتور عاطف إمام، والمطرب خالد بيومي، ومنصور هندي.
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الأوبرا تعلن عن تفاصيل مهرجان الموسيقى الأربعاء

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء الأربعاء، 16 أكتوبر بالمسرح الكبير، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية الذى يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية، ومنهم "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيسة اللجنة العلمية، الفنانة جيهان مرسي مديرة المهرجان والمؤتمر".
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