حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر: أنا أخوك الصغير وعايز أكل عيش
تحرير:محمد فتحي٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ م
حمو بيكا
أعرب المطرب الشعبي حمو بيكا، عن أسفه للفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين، وذلك لما بدر منه في مقطع فيديو بثه من داخل نقابة المهن الموسيقية، الأحد الماضي، مضيفًا خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج «على مسئوليتي»، والمُذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، أن جمهوره من كل فئات المجتمع ويعجبه المحتوي الذي يقدمه، مشيرًا إلى أنه لديه القدرة على إسعاد الجمهور بالأغاني التي يقدمها، قائلًا في رسالة إعتذار لأمير الغناء العربي: «أنا أخوك الصغير وأسف مكنش قصدي وهدفي أني عايز أقول لحضرتك إني عايز أكل عيش واللي انت هتحكم بيه أنا راضي بيه».
يذكر أن مغني المهرجانات حمو بيكا، قد نشر الأحد الماضي، مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها المطرب هاني شاكر، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه، للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي
يذكر أن مغني المهرجانات حمو بيكا، قد نشر الأحد الماضي، مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها المطرب هاني شاكر، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه، للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي في دمياط، المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري.
وتأتي تصرفات مغني المهرجانات الشعبية، بعد رسوبه في امتحان عضوية نقابة الموسيقيين، والكتابة على الاستمارة الخاصة به بـ"لا يصلح"، إذ وقع عليها أعضاء اللجنة المكونة من الموسيقار حلمي بكر، ومحمد أبو اليزيد، وأحمد رمضان، ومحمد عبدالستار، والدكتور عاطف إمام، والمطرب خالد بيومي، ومنصور هندي.
وظهر حمو بيكا، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، وهو يصرخ قائلا: "هغني غصب عن أي حد، وفيه ناس بتقول إن لازم يدفعوا 300 ألف جنيه عشان يخشوا النقابة اللي بتمنع أي شاب يكون له شعبية، أنا بيكو من غيركوا هشتغل وهغني، ومحدش يقدر يمنعني".