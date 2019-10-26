حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر: أنا أخوك الصغير وعايز أكل عيش

تحرير:محمد فتحي ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ م

حمو بيكا

أعرب المطرب الشعبي حمو بيكا، عن أسفه للفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين، وذلك لما بدر منه في مقطع فيديو بثه من داخل نقابة المهن الموسيقية، الأحد الماضي، مضيفًا خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج «على مسئوليتي»، والمُذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، أن جمهوره من كل فئات المجتمع ويعجبه المحتوي الذي يقدمه، مشيرًا إلى أنه لديه القدرة على إسعاد الجمهور بالأغاني التي يقدمها، قائلًا في رسالة إعتذار لأمير الغناء العربي: «أنا أخوك الصغير وأسف مكنش قصدي وهدفي أني عايز أقول لحضرتك إني عايز أكل عيش واللي انت هتحكم بيه أنا راضي بيه».

يذكر أن مغني المهرجانات حمو بيكا، قد نشر الأحد الماضي، مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها المطرب هاني شاكر، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه، للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي