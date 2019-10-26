رياضة

بركات عن انضمام كهربا لقائمة المنتخب: ليس غريبًا

تحرير:علي الزيني ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م
كهربا
كهربا
أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أن محمود كهربا، لاعب فريق أفيس البرتغالي، ليس غريبًا على منتخب الفراعنة، موضحًا أن اختيار قائمة اللاعبين هو أمر فني يرجع الاختيار إلى الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة تايم سبورت، قائلًا :" محمود كهربا ليس غريب على المنتخب فقد شارك في جميع البطولات الإفريقية، كما شارك في بطولة كأس العالم بروسيا، لكنه ابتعد عن التواجد بسبب المشاكل التي دارت بينه وبين فريق الزمالك، لكن نعلم جيدًا مستواه وتأثيره في حالة تركيزه فقط في الملعب".
وواصل بركات حديثه، قائلًا:" كهربا لديه مشكلة وهي بدأ يركز خارج الملعب أكثر من الداخل، وهذا ممنوع مع حسام البدري، لأنه مدرب صارم في تعامله والتزام اللاعب هو الفيصل في تواجد في القائمة النهائية أو استبعاده". وعن اختيار أحمد حسن كوكا، لاعب براجا البرتغالي، للتواجد مع منتخب مصر، أجاب: "هذه ليست المرة الأولى
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طارق-سليمان (1)

طارق سليمان يكشف حقيقة تدريبه اتحاد جدة مع لاسارتي

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، حقيقة انضمامه للجهاز الفني لفريق اتحاد جدة مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أقيل من تدريب القلعة الحمراء بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 والخسارة أمام بيرايمدز بهدف دون رد، وكان طارق سليمان قد رحل عن تدريب حراس مرمى الأهلي، بعد قدوم السويسري رينيه فايلر والذي اصطحب مدرب حراس جديد وهو ميشيل يانكون، إذ قال سليمان في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "لم يتواصل أي شخص معي، سواء نادي اتحاد جدة أو مارتن لاسارتي".
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

اتحاد الكرة يحدد موعد مباريات كأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة الـ15 مباراة التي تم تأجيلها اليوم في الدور التمهيدي في كأس مصر يوم الإثنين المقبل على الملاعب نفسها وفي الوقت المحدد لها سلفا، وأعلنت المسابقات باتحاد الكرة جدول مباريات الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر على ضوء القرعة التى أجريت الأربعاء الماضي، ويشارك فى الدور التمهيدى الأول 86 فريقا تم تقسيمهما طبقا للتوزيع الجغرافى. كان اتحاد الكرة قد أعلن عن مشاركة أندية الدورى الممتاز بداية من دور الـ64 بدلا من الـ32، وتقام مباريات دور الـ64 بداية من الأول من نوفمبر حتى 9 من نفس الشهر.
أتليتكو مدريد‎

أتلتيكو مدريد يخطف الوصافة بفوز ثمين على بلباو

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينًا على نظيره أتليتك بلباو، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، أحرز ساؤول نيجويز هدف التقدم، وأضاف ألفارو موراتا، الهدف الثاني للأتليتي، بهذا الفوز رفع فريق العاصمة رصيده إلى 19 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، وبفارق نقطة أمام ريال مدريد، فيما توقف رصيد أتلتيك بلباو عند 13 نقطة في المركز العاشر.
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كهربا (3)

ماذا قال مرتضى منصور عن ضم «كهربا» لقائمة المنتخب؟

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انضمام محمود عبد المنعم (كهربا)، نجم فريق دسيبورتيفو أفيش البرتغالي، إلى قائمة المنتخب الوطني لمعسكر نوفمبر، وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «ضم كهربا للمنتخب؟ لا تقلقوا»، مضيفا: «حسام البدري المدير الفني لمنتخب الفراعنة، مدرب محترم ويقيم الأخلاق قبل الفنيات. يقيم الأخلاق أولا قبل كل شيء، لذلك لا داعي للقلق نهائيا من ملف انضمام كهربا للمنتخب».
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري يعقد اجتماعًا مع جهازه بعد تأجيل مباريات الدوري

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد اجتماع مع جهازه المعاون غدًا الأربعاء بمقر الجبلاية، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد تداعيات قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، ويناقش البدري مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر الجهاز شكل الإعداد للمباراتين وحلول تجهيز اللاعبين لتفادي مشاكل فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا الأولى يوم 14 الشهر المقبل.
كوكا

أحمد حسن كوكا: رفضت الزمالك وبيراميدز من أجل الأهلي

أكد أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي، أنه تلقى مفاوضات غير رسمية من جانب فريقي الزمالك وبيراميدز للانتقال إلى صفوفهما، خلال الفترة الماضية. جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "الماتش" المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، قائلا: "أحد وكلاء اللاعبين القريبين من نادي الزمالك تحدث معي للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء. هذا الوكيل كان قريبا من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، لكنني رفضت لرغبتي في الاستمرار فى الاحتراف بجانب رغبتي، إذا عدت إلى مصر، فى الانتقال للأهلي".
مصر -وبتسوانا (16)

بركات بعد الفوز على بوتسوانا: شاهدنا السلبيات

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الفوز الذي حققه الفراعنة جيد، خاصة أنه جاء في بداية المشوار الفني مع المنتخب، موضحًا أن عادل عمروش المدير الفني لمنتخب بوتسوانا، سمح بزيادة عدد التبديلات من أربعة إلى ستة، خلال اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجيش ببرج العرب، بقيادة الحكم إبراهيم نور الدين، استعدادًا لمشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، والذي يبدؤه بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل.
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