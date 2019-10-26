بركات عن انضمام كهربا لقائمة المنتخب: ليس غريبًا

تحرير:علي الزيني ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م

كهربا

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أن محمود كهربا، لاعب فريق أفيس البرتغالي، ليس غريبًا على منتخب الفراعنة، موضحًا أن اختيار قائمة اللاعبين هو أمر فني يرجع الاختيار إلى الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة تايم سبورت، قائلًا :" محمود كهربا ليس غريب على المنتخب فقد شارك في جميع البطولات الإفريقية، كما شارك في بطولة كأس العالم بروسيا، لكنه ابتعد عن التواجد بسبب المشاكل التي دارت بينه وبين فريق الزمالك، لكن نعلم جيدًا مستواه وتأثيره في حالة تركيزه فقط في الملعب".

وواصل بركات حديثه، قائلًا:" كهربا لديه مشكلة وهي بدأ يركز خارج الملعب أكثر من الداخل، وهذا ممنوع مع حسام البدري، لأنه مدرب صارم في تعامله والتزام اللاعب هو الفيصل في تواجد في القائمة النهائية أو استبعاده". وعن اختيار أحمد حسن كوكا، لاعب براجا البرتغالي، للتواجد مع منتخب مصر، أجاب: "هذه ليست المرة الأولى