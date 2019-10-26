رياضة

طارق سليمان يكشف حقيقة تدريبه اتحاد جدة مع لاسارتي

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م
طارق سليمان
طارق سليمان
كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، حقيقة انضمامه للجهاز الفني لفريق اتحاد جدة مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أقيل من تدريب القلعة الحمراء بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 والخسارة أمام بيرايمدز بهدف دون رد، وكان طارق سليمان قد رحل عن تدريب حراس مرمى الأهلي، بعد قدوم السويسري رينيه فايلر والذي اصطحب مدرب حراس جديد وهو ميشيل يانكون، إذ قال سليمان في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "لم يتواصل أي شخص معي، سواء نادي اتحاد جدة أو مارتن لاسارتي".
وأوضح سليمان: «رأيت الخبر في المواقع والصحف، ولكن لم أتلق أي اتصالات رسمية أو ودية، ومن الوارد أن يحدث ذلك ولكن حتى الآن لا يوجد أي جديد». واختتم: «لا يوجد أي تواصل مع مارتن لاسارتي بشكل مباشر، مجرد اتصالات وتبادل تحيات من خلال مترجمه السابق في الأهلي فقط لا غير». وكانت عددًا
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