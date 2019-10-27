الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وسقوط أمطار

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ ص

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية بالبلاد، اليوم الأحد، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 21 26شبين الكوم 20 26طنطا 19 26دمنهور 20 25الإسكندرية 20 25بلطيم 19 25مطروح 20 25السلوم 17 25سيوة 16 26بورسعيد 21 24دمياط 21 25الزقازيق