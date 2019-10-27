إرهاب

في عملية أمريكية.. كيف قُتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي؟

تحرير:التحرير ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص
البغدادي
البغدادي
ذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قال إن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أمس السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا، بحسب وسائل أعلام أمريكية. وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه. ونقلت المجلة عن المسؤول الأمريكي أنه اطلع على نتائج العملية، مشيرا إلى قتال قصير وقع عندما دخلت القوات الأميركية للمجمع الذي اختبئ داخله أبو بكر البغدادي.
كما أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبنتاجون إلى أن زعيم داعش فجر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتة إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.وقال المسؤول إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، بينما كان أفراد
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ابو بكر-البغدادى

أول فيديوهات لاستهداف زعيم داعش أبو بكر البغدادي

أعلن شبكتا التلفزيون الأميركيتان "سي إن إن" و"أيه بي سي" في وقت مبكر الأحد أن الإرهابي "أبو بكر البغدادي" رأس تنظيم داعش الذي روع الآلاف في سوريا والعراق على مدى سنوات قبل أن تنحسر سطوته، قتل على الأرجح بعد غارة أمريكية في منطقة إدلب، بحسب "العربية". وأفادت مجلة نيوزويك، نقلاً عن مصادر مطلعة في البنتاغون والجيش الأمريكي، أن زوجتي البغدادي فجرتا نفسيهما أثناء هجوم القوات الأمريكية الخاصة في ريف إدلب. وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الجيش الأمريكي يجري تحاليل للحمض النووي قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسمياً.
أبو بكر البغدادي

قناة أمريكية: فحص الحمض النووي للبغدادي للتأكد من مقتله

ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه جاري حاليًا إجراء فحص الحمض النووي للتأكد من مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكشفت مصادر أمنية عراقية، أن 8 مروحيات أمريكية استهدفت في الساعات الأولى من اليوم الأحد مقر البغدادي في قرية باريشا بإدلب السورية. وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أن مرافق الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل معه في الغارة الجوية في إدلب السورية. وكشف التليفزيون العراقي، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي.
البغدادي

مصادر: عملية قتل البغدادي استغرقت ساعة و30 دقيقة

قالت مصادر عسكرية أمريكية، إن عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 أشخاص استغرقت ساعة و30 دقيقة، بحسب "سكاي نيوز". وأفادت "سكاي نيوز عربية"، على لسان مصادر أمنية عراقية، أن مرافق الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل معه في الغارة الجوية في إدلب السورية. وكشف التليفزيون العراقي، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي. ووقع تبادل محدود لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأمريكية لمكان وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في سوريا، ما دفع الأخير إلى تفجير نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأمريكية لمكان إقامته.
ابو بكر-البغدادى

مصادر عراقية: مرافق البغدادي قتل معه في الغارة الجوية بسوريا

أفادت "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، على لسان مصادر امنية عراقية، أن مرافق الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل معه في الغارة الجوية في إدلب السورية. وكشف التليفزيون العراقي، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي. ووقع تبادل محدود لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأمريكية لمكان وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في سوريا، ما دفع الأخير إلى تفجير نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأمريكية لمكان إقامته، كما قتلت زوجتي البغدادي خلال العملية الأمريكية ضد داعش في سوريا، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
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ابو بكر-البغدادى

نهاية زعيم داعش.. أبو بكر البغدادي يفجر نفسه

وقع تبادل محدود لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأميركية لمكان وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في سوريا، ما دفع الأخير إلى تفجير نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأميركية لمكان إقامته، كما قتلت زوجتي البغدادي خلال العملية الأميركية ضد داعش في سوريا، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن مجلة "نيوزويك" الأمريكية. وذكرت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش، أمس السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.
طعن-بالسكين

طعن مواطن ألماني خلال مسيرة مناهضة لـ«نبع السلام»

تعرض ألماني من أصل تركي، اليوم الخميس، للطعن في ظهره من قبل موالين لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" في بلدة لودنشايد بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية. ووفقا لوكالة "الأناضول"، ذكر متحدث الشرطة في البلدة أن الطعنة ألحقت إصابة بالغة بالشخص الذي لم يتم الكشف عن هويته، مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر 50 عاما، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. وتمت عملية الطعن خلال مسيرة نظمها مناصرو الحزب، احتجاجا على عملية "نبع السلام" التي تشنها تركيا شمال شرقي سوريا.
مقاتلو-داعش-الفارين-من-باغوز

هروب دواعش من السجن.. مخاطر العدوان التركي بدأت تتحقق

رغم التخوفات والتحذيرات الدولية من مخاطر العدوان التركي على شمال شرقي سوريا الذي صنف بأنه عدوانا واعتداء على أراضي بلد آخر، خاصة وأنه يستهدف مواقع تضمن سجونا وأماكن احتجاز للآلاف من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، إلا أنه بعد مرور أقل من 72 ساعة على الهجوم العسكري التركي، وقع ما كان يخشاه الجميع، إذ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، هروب 5 معتقلين دواعش، فروا من أحد السجون التي تديرها، بعد سقوط قذائف تركية في جواره في مدينة القامشلي. وسط مخاوف لا تتوقف من هروب آلاف الإرهابيين وإعادة العمل بناء قدرات التنظيم من جديد.
الارهابي-إبراهيم- حسن-عسيري (2)

ترامب يؤكد مقتل مسؤول صنع القنابل في تنظيم القاعدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مسؤول صنع القنابل في تنظيم القاعدة المدعو إبراهيم العسيري، قتل قبل عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن، وقال ترامب في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل مطاردة الإرهابيين، موضحا أن العسيري قام بصنع عبوة ناسفة بهدف استخدامها ضد طائرة ركاب في 2012.. واشتهر العسيري بأنه صانع القنبلة التي استخدمت في محاولة تفجير فاشلة لإسقاط طائرة أمريكية في عام 2009، وقنبلة أخرى استخدمت في مؤامرة أحبطت عام 2010.
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