في عملية أمريكية.. كيف قُتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي؟

تحرير:التحرير ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

البغدادي

ذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قال إن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أمس السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا، بحسب وسائل أعلام أمريكية. وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه. ونقلت المجلة عن المسؤول الأمريكي أنه اطلع على نتائج العملية، مشيرا إلى قتال قصير وقع عندما دخلت القوات الأميركية للمجمع الذي اختبئ داخله أبو بكر البغدادي.

كما أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبنتاجون إلى أن زعيم داعش فجر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتة إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.وقال المسؤول إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، بينما كان أفراد