بيراميدز يخشى مفاجآت يانج أفريكانز بالكونفيدرالية

تحرير:أحمد سيد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

بيراميدز

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفًا ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في الثالثة عصر اليوم الأحد، على الملعب الوطنى بتنزانيا، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل، ويسعى الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأزرق، للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، لمساعدته على تخطى الفريق التنزاني في لقاء العودة الذي سيقام في مصر، وضمان التأهل لدور الـ16.

وكان بيراميدز تأهل إلى هذا الدور على حساب إيتوال الكونغولي ذهابًا برباعية مقابل هدف، وإيابًا بهدف نظيف، ثم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مع شباب بلوزداد الجزائري ذهابًا، والفوز هناك في الجزائر بهدف نظيف سجله الغاني جون أنطوي، في الظهور الأول الإفريقي لبيراميدز داخل القارة السمراء. أما فريق يانج أفريكانز

وكان بيراميدز تأهل إلى هذا الدور على حساب إيتوال الكونغولي ذهابًا برباعية مقابل هدف، وإيابًا بهدف نظيف، ثم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مع شباب بلوزداد الجزائري ذهابًا، والفوز هناك في الجزائر بهدف نظيف سجله الغاني جون أنطوي، في الظهور الأول الإفريقي لبيراميدز داخل القارة السمراء.



أما فريق يانج أفريكانز فقد فاز على تاونشيب رولز من بتسوانا بهدفين مقابل هدف في إجمالي مباراتي الذهاب والعودة ليصعد إلى دور الـ32 ويلتقي مع زيسكو يونايتد الزامبي، لينجح زيسكو في الإطاحة به، عقب التعادل في تنزانيا (1-1)، والفوز على يانج في زامبيا بهدفين مقابل هدف ليودع الفريق التنزاني دوري الأبطال الإفريقي ويذهب إلى الكونفيدرالية.

