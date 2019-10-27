رياضة

بيراميدز يخشى مفاجآت يانج أفريكانز بالكونفيدرالية

تحرير:أحمد سيد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص
بيراميدز
بيراميدز
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفًا ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في الثالثة عصر اليوم الأحد، على الملعب الوطنى بتنزانيا، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل، ويسعى الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأزرق، للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، لمساعدته على تخطى الفريق التنزاني في لقاء العودة الذي سيقام في مصر، وضمان التأهل لدور الـ16.
وكان بيراميدز تأهل إلى هذا الدور على حساب إيتوال الكونغولي ذهابًا برباعية مقابل هدف، وإيابًا بهدف نظيف، ثم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مع شباب بلوزداد الجزائري ذهابًا، والفوز هناك في الجزائر بهدف نظيف سجله الغاني جون أنطوي، في الظهور الأول الإفريقي لبيراميدز داخل القارة السمراء. أما فريق يانج أفريكانز
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ميسى

ليونيل ميسي يتحدث عن حلم العودة للأرجنتين

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغبته في اللعب بالأرجنتين قبل نهاية مسيرته، حيث قال في تصريحات لشبكة "tycsports" الأرجنتينية: "كنت أرغب في اللعب بالأرجنتين عمومًا، حيث إنني كنت دائمًا أذهب إلى الملعب مع رجل عجوز وأرى الجمهور، وكان ذلك رائعًا، كما أن المشاركة في مباراة كلاسيكو هنا أمر فظيع. إنها تحمل نفس القدر من المنافسة على المستوى الرياضي في كل مكان، ولكن الناس هنا يعيشون اللقاء بشكل مختلف، إنهم أكثر جنونًا في الأرجنتين، وعدم الفوز في الكلاسيكو يعني الكثير، حيث إن الجميع هنا يريد تحقيق الفوز، ولكن إذا خسرت فلن تستطيع ترك منزلك".
ليونيل ميسي (2)

ميسي يكشف عن أفضل مَن زامله في الملاعب

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الشريك الأفضل بالنسبة له في الملاعب، في تصريحات خاصة لشبكة "tycsports" الأرجنتينية، قائلًا: "أفضل شريك لي في الملعب؟ رونالدينيو كان يعتني بي وجعلني أشعر بالراحة ومنحني المساحة الخاصة بي، دخلت غرفة الملابس في برشلونة فى عمر 16 عامًا، ورؤية هؤلاء النجوم في هذا الوقت كانت أمرًا معقدًا، أحببت رونالدينيو كثيرًا داخل الملعب ودائمًا ما كنت أبحث عنه، ولكننا لعبنا معًا لوقت قصير للغاية، وكنت أتمنى أن تستمر هذه المدة لفترة أطول".
ميلان

قمة نارية بين روما وميلان في الدوري الإيطالي

يحتضن ملعب الأولمبيكو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل روما نظيره ميلان في تمام الساعة السابعة مساءً، ويحتل روما المركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يوجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط، وتواجه الفريقان في 168 مباراة في الدوري، حقق خلالها ميلان الانتصار في 74 لقاءً مقابل 44 انتصارا لروما، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 238 هدفًا واهتزت شباكهم بـ183 هدفًا.
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سباستيان-ديسابر (7)

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة لاعبيه التي تغادر صباح اليوم الخميس إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية، يوم الأحد المقبل. ويؤدي بيراميدز مرانه الأخير صباح اليوم الخميس بملعب الدفاع الجوي، قبل السفر في الواحدة ظهرا إلى تنزانيا على أن يكون الوصول عند الثامنة مساء. وشهدت القائمة عودة أحمد علي مهاجم الفريق بعد استبعاده في آخر لقاءين بالدوري لأسباب فنية، بينما فضل ديسابر ضم علي جبر رغم عدم جاهزيته الطبية.
سباستيان-ديسابر (7)

مدرب بيراميدز: دفعنا ثمن إهدار الفرص أمام سموحة

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، أن نتيجة التعادل أمام سموحة، ليست جيدة على الإطلاق، وخاصة أنها تقام على ملعبه، مشددًا على أن لاعبي فريقه أهدروا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز، جاء ذلك في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية المواجهة، قائلا: "مشكلة الفريق الأساسية أمام سموحة كانت في غياب قوة المهاجمين؛ ما أدى لعدم إحراز الأهداف.. ولعبنا الشوط الأول لصالح الفريق المنافس، لكن المستوى تحسن في الشوط الثاني".
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ديسابر يجيب.. لماذا حضر ودية مصر وبتسوانا من الملعب؟

أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز على أن مشاركة لاعبي فريقه مع منتخب مصر أمام نظيره البتسواني تكسبهم المزيد من الخبرات مشيرًا إلى أنه حضر ودية بتسوانا من أجل مساندة منتخب مصر ولاعبي فريقه في هذه المواجهة.. وأضاف ديسابر في تصريحات لقناة أون سبورت أن تمركز لاعبي منتخب مصر كان جيدا وحدثت العديد من التغييرات الفنية في المباراة. وأكمل: "الفوز على بتسوانا بداية جيدة لمنتخب مصر مع حسام البدري، وفي الفترة المقبلة الأداء سيتحسن أكثر".
الزمالك- والاتحاد‎ (1)

طارق مجدي يقود مباراة الزمالك وإف سي مصر بالدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الدوري الممتاز، التي ستقام يوم الأحد المُقبل، حيث يقود الحكم الدولي طارق مجدي مباراة الزمالك وإف سي مصر، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد وسعيد حمزة حكما رابعًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الثالث بالدوري الممتاز.. وفاز الزمالك في الجولة الثانية على نظيره مصر للمقاصة أمس الخميس، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام الدولي، وارتفع رصيد الأبيض للنقطة السادسة محتلا المركز الثالث، بينما يمتلك فريق إف سي مصر نقطة وحيدة في المركز الـ16.
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