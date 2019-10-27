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فرض حظر تجوال في مناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء بدءا من اليوم الأحد وحتى انتهاء مد حالة الطوارىء المقررة، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 لمدة 3 أشهر. وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
وتكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب يكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.من ناحية أخرى، أصدر
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طلب إحاطة بشأن إسقاط ديون الفلاحين وأصحاب المزارع

تقدمت هيام حلاوة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء بالنسبة الأراضي الزراعية والصحراوية ما يثقل كاهل الفلاح المصري، قائلة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في أكثر من خطاب على أولوية قطاع الزراعة وتوصيل التيار لكافة المشروعات الزراعية، إلا أنه لا يتم الاستجابة لمطالب الفلاحين بشأن تيسيرات توصيل التيار الكهربائي لأراضيهم، لتحقيق التوسع الزراعي والإنتاج والاستغناء عن ماكينات الديزل المرهقة للفلاحين.
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طلب إحاطة بشأن سداد فواتير الكهرباء للكنائس

تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب إحاطة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحديد المسؤول عن سداد فواتير الكهرباء للكنائس بالمدن العمرانية الجديدة، حيث تتنصل محافظة القاهرة في الوقت الحالي ممثلة في الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، من سداد فواتير الكهرباء لكنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق، الكنيسة الوحيدة بالمدينة، مشيرا إلى أن لديه من المستندات توضح أن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة تفيد بتحميل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قيمة إنارة دور العبادة الأهلية على بند الإنارة العامة.
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية بالبلاد، اليوم الأحد، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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أحمد موسى: السيسي أنقذ سكان العشوائيات من مآسي الأمطار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع أهالي العشوائيات في مصر في قمة أولوياته، مشيرًا إلى أن هناك مليارات صرفت لإنقاذ حياة مئات الآلاف من الأسر الذين كانوا يسكنون في مساكن متهالكة، موضحًا أن الرئيس السيسي قرر تطوير العشوائيات حتى لا يتعرض سكانها إلى الظروف المناخية السيئة، متسائلًا خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»:«كيف كان سيصبح حال سكان العشوائيات حال كانوا لا يزالون يقيمون في الدويقة أو في غيط العنب أو في السماكين بسوهاج أو بقابوطي في بورسعيد، وواجهو حجم الأمطار الغزيرة الحالية؟».
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الكونجرس: المياه مسألة حياة لمصر.. والشيوخ يطالب بالتحرك

شهدت الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حاليا، للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ عام 2005، تطورا إيجابيا في مستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، خاصة في الملف الاقتصادي الذي يحظي باهتمام الجانبين، كما شهدت تفهما، من قبل قيادات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للأسس الموقف المصري من ملف سد النهضة باعتبار أن المياه مسألة حياة.
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مدبولي يبحث خطوات إحلال ميكروباصات تعمل بالغاز

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة جادة جدا في تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، مع توفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيعهم على استبدالها، معربا عن استعداد الحكومة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمني محدد، مع بحث تقديم كل الحوافز الممكنة في هذا الصدد، جاء ذلك خلال لقائه إتشيرو كاشيتاني رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفد ضم عددا من قيادات ومسئولي الشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير اليابان في القاهرة.
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تحويل المتقاعسين عن تطبيق الأدنى للأجور للنيابة

أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهات المستهدفة بالقانون، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وللمنشور الذي صدر من وزير المالية. وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن التمويل متاح في كل الوزارات والجهات، ووقع أمس الأربعاء على 120 خطابا لكل الوزارات والجهات المستهدفة بالقانون للتنفيذ، وكلف رئيس الوزراء بتحويل أي مسئول مالي يتقاعس عن تطبيق القانون للنيابة الإدارية.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

500 مليون دولار من البنك الدولي.. 10 قرارات للوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الهامة، وفي مقدمتها الحملة القومية الشاملة الخاصة بالتوعية بمنظومة النظافة والمخلفات، والتي تبدأ خلال أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويتم تنفيذ الحملة من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الإعلامية المتخصصة، للتحذير من مخاطر تفاقم أزمة المخلفات لما لها من أثر بالغ على الدولة والمجتمع، من حيث ارتفاع نسبة التلوث، وصحيا بسبب انتشار الأوبئة، واقتصاديا من حيث هدر المخلفات المتراكمة لمساحات غير مستغلة من أراضي الدولة.
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