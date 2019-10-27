جريمة

«مقتل شهيد الشهامة وطالب الرحاب» أبرز محاكمات اليوم

555 متهمًا يحاكمون باتهامات التواصل مع تنظيم داعش، والالتحاق بمعسكرات التنظيم لتلقي تدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات بقصد العودة إلى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية
تحرير:سماح عوض الله ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص
محاكمة محمد راجح- أرشيفية
محاكمة محمد راجح- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
كشفت التحقيقات عن تواصل المتهمين مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية.   شهيد
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سقوط أعمدة كهربائية وأشجار بالدقهلية (2)

إصابة 3 أشخاص سقطت شجرة على سيارتهم بكفر الشيخ

شهد الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ، اليوم الأحد، حادث سقوط شجرة على سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي، لإجراء الفوصات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية. وتلقت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بلاغا يفيد تصادم سيارة بشجرة على الطريق الدولي الساحلي مدخل قرية الشيخ مبارك التابعة لمدينة بلطيم، وجه مسؤولو الغرفة مرفق الإسعاف بالانتقال للمكان ونقل المصابين، وتبين أن الحادث أسفرعن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية.
هيروين

تذاكر هيروين «دليفري» في شوارع أوسيم

مسجل خطر ذاع صيته بين أرباب السوابق وعالم الإجرام، تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مسحوق الهيروين، متخذا منطقة سكنه مسرحا لنشاطه الآثم حتى سقط في قبضة الشرطة، إذ وردت معلومات أكدتها تحريات ضابط وحدة مباحث قسم شرطة أوسيم، مفادها قيام "محمد. ع" 45 سنة، مسجل خطر (ضرب – سلاح أبيض) بالاتجار في المواد المخدرة، مستخدمًا السيارة ملكه وسيلةً لترويج المخدرات على عملائه بدائرة المركز، ظنا أن حيلته ستخدع رجال الشرطة، وأن طريقه نحو تحقيق ثروة طائلة مفروش بالورود.
هيروين

القبض على مسجل خطر احترف تجارة الهيروين بإمبابة

توجيهات مستمرة يصدرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ففي مجال المنع والكشف وفق خطة العمل الميداني الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الوجود الأمنى خلال المرحلة الراهنة، وتفعيل دور المرورات النهارية والليلية والأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المسجلين جنائيا والعناصر الخطرة، خصوصًا محرزي المواد والعقاقير المخدرة والمتاجرين فيها، أوقعت مباحث إمبابة بمسجل خطر لاتهامه بالاتجار في المخدرات.
اقراص-مخدرة (2)

صيدلي بدرجة تاجر مخدرات في بولاق الدكرور

لم يرضَ صيدلي بما قسمه الله له من رزق حلال تدرّه صيدلية ملكه بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، فوسوس له الشيطان بأن الفرصة سانحة لتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، إذ حوَّل محل عمله إلى وكر للاتجار في العقاقير المخدرة وبيعها لمتعاطي المخدرات، إلا أن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة كانت له بالمرصاد وكشفت نشاطه غير المشروع، واستهدفته بمأمورية مكبرة تنسيقا مع "التفتيش الصيدلي" بوزارة الصحة، وأمكن ضبطه داخل الصيدلية وعُثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة.
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«خلية الوراق ونصب ريكو» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم ويتضمن إعدام متهم سبق وتمت إحالته إلى المفتي. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
المستشار-محمد شرين-فهمى

«كتائب حلوان والاتجار بالبشر» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، واستهداف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال شهود الواقعة والإثبات بالقضية فى الجرائم محل الاتهامات.
نقود-فلوس-اختلاس

إحالة عاملين بمستشفى منفلوط للمحاكمة لاختلاس 160 ألفا

أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من المختصين بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية اختلاس مبلغ يقارب 160 ألف جنيه، وإشعال النيران بالمستشفى بغرض إخفاء الأدلة سترا لواقعة الاختلاس. وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، في بيان اليوم الإثنين، إن المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية هم المسؤول المالي والإداري، وأمين مخزن بمستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط.
وقفة لشباب تلا للمطالبة بإعدام محمد راجح

إعدام راجح.. مسيرة بالمنوفية للمطالبة بالقصاص لـ«شهيد الشهامة»

نظم العشرات من شباب وسيدات مركز تلا بمحافظة المنوفية، مسيرة "بدون تصريح" أمام مقر محكمة جنايات الطفل، بعد تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 متهمين بقتل "محمود البنا" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة". وشهدت ساحة المحكمة صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة، إذ انتشرت قوات الشرطة أمام المحكمة والشوارع المحيطة بها، فضلا عن وجود تكدس المواطنين داخل المحكمة بالمئات لمتابعة القضية. وردد الشباب عدد من الهتافات المتكررة المطالبة بالقصاص من "محمد راجح"، أبرزها "إعدام راجح"، ما دفع قوات أمن المنوفية لفض المسيرة.
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