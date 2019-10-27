«مقتل شهيد الشهامة وطالب الرحاب» أبرز محاكمات اليوم

555 متهمًا يحاكمون باتهامات التواصل مع تنظيم داعش، والالتحاق بمعسكرات التنظيم لتلقي تدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات بقصد العودة إلى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

كشفت التحقيقات عن تواصل المتهمين مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية. شهيد

شهيد الشهامة

كشفت التحقيقات عن تواصل المتهمين مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية.

تستكمل محكمة جنايات الطفل، بمجمع محاكم شبين الكوم، نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، بعدما طالب نضال مندور، محامى أسرة محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة" بالمنوفية، فى الجلسة السابقة، هيئة المحكمة بالتصريح له باستخراج شهادات من مصلحة الأحوال المدنية للتأكد من سن المتهم محمد راجح، وباقى المتهمين فى قضية قتل نجل موكله محمود البنا، وتعقد جلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، بسبب كثرة عدد الأهالي الذين يحرصون على الوجود فى المحكمة بالتزامن مع نظر القضية.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية عن حقيقة الواقعة التى بدأت عندما استاء المجنى عليه من تصرفات المتهم قبَل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" أثارت غضب المتهم، فخطط لقتله بالاشتراك مع آخرين.



وشهدت ساحة المحكمة، صباح اليوم، إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت قوات الشرطة أمام المحكمة وفى الشوارع المحيطة بها، فضلا عن تكدس المواطنين داخل المحكمة بالمئات لمتابعة القضية.

جبهة النصرة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 16 متهمًا في قضية "جبهة النصرة"، المنسوب للمتهم الأول فيها أنه قائد الخلية وأنه أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

طالب الرحاب

تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، إلى أقوال الشهود فى محاكمة رجل الأعمال أشرف حامد علي، وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين، لاتهامهم في القضية المعروفة بـ"قتل طالب الرحاب"، ونسبت إليهم التحقيقات عقد العزم على قتل طالب جامعي بأن استأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب وقاموا باستدراج المجني عليه إلى تلك الشقة عن طريق المتهمة الثانية خطيبته ثم اشتركوا جميعا في قتله وأخفوا جثته بدفنها فى حفرة بالشقة كما قاموا بسرقة ما بحوزته من متعلقات.





كان النائب العام أمر بإحالة المتهمين أشرف حامد، 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات، وابنته حبيبة، 20 سنة، طالبة، ومحمد يحيي النحلاوي، 20 سنة "سائق"، وباسم محمد نشأت شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، وسيد رمضان على إبراهيم، وشهرته "سيد سيكا"، 40 سنة، سائق، ومجدي عبد السلام أبو سريع، 40 سنة "سفرجي"، ووليد حربي محمد اليسري، 32 سنة "سائق"، وشقيقه أحمد، 21 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات.



نسبت التحقيقات للمتهمين أنهم في 19 أغسطس الماضي، قتلوا المجني عليه بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّت المتهمون الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه فيها وأعد صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا، بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة.