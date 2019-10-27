المصري في مهمة إفريقية أمام بطل سيشل بالكونفيدرالية

تحرير:أحمد سيد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، نظيره كوت دي أور بطل سيشل فى المباراة المقرر إقامتها على استاد لينيتيه في الثانية عصر اليوم الأحد، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية. ويسعى الفريق البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم تسهل من مهمة الفريق في مباراة العودة بالقاهرة، والمقرر لها الثالث من نوفمبر المقبل، ويدخل الفريق المصري مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في آخر مباراة له بمسابقة الدوري المصري على نظيره نادي مصر بهدفين دون رد.

وبدأ المصري مشواره في البطولة بالفوز على فريق ماليندي الزنجباري بنتيجة (1-4) في ذهاب دور الـ32 الأول من البطولة، وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدي على مدار مشاركاته الإفريقية، ثم كرر فوزه إيابًا بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين (7-2)، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة

وبدأ المصري مشواره في البطولة بالفوز على فريق ماليندي الزنجباري بنتيجة (1-4) في ذهاب دور الـ32 الأول من البطولة، وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدي على مدار مشاركاته الإفريقية، ثم كرر فوزه إيابًا بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين (7-2)، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعفى المصري من المشاركة في الدور التمهيدي للكونفيدرالية.



على الجانب الآخر، تلقى كوت دي أور بطل سيشل، هزيمة من صن داونز في أرضه بنتيجة (5-0)، قبل أن يخسر إيابًا في جنوب إفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دوري أبطال إفريقيا بنتيجة (16-1) وينتقل إلى منافسات بطولة الكونفيدرالية.

