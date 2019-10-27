ليفربول يسعى لتعزيز صدارة «البريميرليج» أمام توتنهام

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص

ليفربول

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر الترتيب برصيد 25 نقطة، نظيره توتنهام العاشر برصيد 12 نقطة، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساءً، وتواجه الفريقان في 54 مباراة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 25 مباراة وتكبد 14 هزيمة وتعادل في 15 لقاءً، بينما سجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 92 هدفًا مقابل تسجيل لاعبي توتنهام 63 هدفًا، وتواجها على الأنفيلد في 27 مباراة، فاز ليفربول خلالها بـ17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر مواجهتين.

وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل نورويتش سيتي نظيره مانشستر يونايتد على ملعب كارو رود في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويحتل نورويتش المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط. وبدوره يستقبل أرسنال نظيره كريستال بالاس على ملعب الإمارات في تمام الساعة 6:30

وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل نورويتش سيتي نظيره مانشستر يونايتد على ملعب كارو رود في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويحتل نورويتش المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط.



وبدوره يستقبل أرسنال نظيره كريستال بالاس على ملعب الإمارات في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويحتل المدفعجية المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بينما يوجد كريستال بالاس في المركز السادس برصيد 14 نقطة.



وقبلها يستقبل نيوكاسل يونايتد نظيره وولفر هامبتون على ملعب سانت جيمس بارك، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل نيوكاسل المركز الـ17 برصيد 8 نقاط، بينما يوجد وولفر هامبتون في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة.