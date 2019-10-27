قناة أمريكية: فحص الحمض النووي للبغدادي للتأكد من مقتله

تحرير:التحرير ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

البغدادي

ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه جاري حاليًا إجراء فحص الحمض النووي للتأكد من مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكشفت مصادر أمنية عراقية، أن 8 مروحيات أمريكية استهدفت في الساعات الأولى من اليوم الأحد مقر البغدادي في قرية باريشا بإدلب السورية. وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أن مرافق الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل معه في الغارة الجوية في إدلب السورية. وكشف التليفزيون العراقي، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي.

ووقع تبادل محدود لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأمريكية لمكان وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في سوريا، ما دفع الأخير إلى تفجير نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأمريكية لمكان إقامته، كما قتلت زوجتي البغدادي خلال العملية الأمريكية ضد داعش في سوريا، وذلك حسبما نقل موقع