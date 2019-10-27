إرهاب

قناة أمريكية: فحص الحمض النووي للبغدادي للتأكد من مقتله

تحرير:التحرير ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص
البغدادي
البغدادي
ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه جاري حاليًا إجراء فحص الحمض النووي للتأكد من مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكشفت مصادر أمنية عراقية، أن 8 مروحيات أمريكية استهدفت في الساعات الأولى من اليوم الأحد مقر البغدادي في قرية باريشا بإدلب السورية. وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أن مرافق الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل معه في الغارة الجوية في إدلب السورية. وكشف التليفزيون العراقي، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي.
ووقع تبادل محدود لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأمريكية لمكان وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في سوريا، ما دفع الأخير إلى تفجير نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأمريكية لمكان إقامته، كما قتلت زوجتي البغدادي خلال العملية الأمريكية ضد داعش في سوريا، وذلك حسبما نقل موقع
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ابو بكر-البغدادى

أول فيديوهات لاستهداف زعيم داعش أبو بكر البغدادي

أعلن شبكتا التلفزيون الأميركيتان "سي إن إن" و"أيه بي سي" في وقت مبكر الأحد أن الإرهابي "أبو بكر البغدادي" رأس تنظيم داعش الذي روع الآلاف في سوريا والعراق على مدى سنوات قبل أن تنحسر سطوته، قتل على الأرجح بعد غارة أمريكية في منطقة إدلب، بحسب "العربية". وأفادت مجلة نيوزويك، نقلاً عن مصادر مطلعة في البنتاغون والجيش الأمريكي، أن زوجتي البغدادي فجرتا نفسيهما أثناء هجوم القوات الأمريكية الخاصة في ريف إدلب. وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الجيش الأمريكي يجري تحاليل للحمض النووي قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسمياً.
البغدادي

مصادر: عملية قتل البغدادي استغرقت ساعة و30 دقيقة

قالت مصادر عسكرية أمريكية، إن عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 أشخاص استغرقت ساعة و30 دقيقة، بحسب "سكاي نيوز". وأفادت "سكاي نيوز عربية"، على لسان مصادر أمنية عراقية، أن مرافق الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل معه في الغارة الجوية في إدلب السورية. وكشف التليفزيون العراقي، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي. ووقع تبادل محدود لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأمريكية لمكان وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في سوريا، ما دفع الأخير إلى تفجير نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأمريكية لمكان إقامته.
ابو بكر-البغدادى

مصادر عراقية: مرافق البغدادي قتل معه في الغارة الجوية بسوريا

أفادت "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، على لسان مصادر امنية عراقية، أن مرافق الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل معه في الغارة الجوية في إدلب السورية. وكشف التليفزيون العراقي، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي. ووقع تبادل محدود لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأمريكية لمكان وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في سوريا، ما دفع الأخير إلى تفجير نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأمريكية لمكان إقامته، كما قتلت زوجتي البغدادي خلال العملية الأمريكية ضد داعش في سوريا، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
أبو بكر البغدادي

ماذا تعرف عن «دلتا فورس» التي استهدفت زعيم داعش؟

تعد القوة الأمريكية الخاصة "دلتا فورس"، المعروفة رسميا باسم فرقة العمليات الأولى، إحدى وحدات المهمات الخاصة في الجيش الأمريكي، التي تركز أساسا على مكافحة الإرهاب، وكان لها دور كبير في عملية قتل "البغدادي". وكان لهذه القوة دور كبير في العديد من العمليات الحساسة التي قام بها الجيش الأمريكي من بينها مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مايو 2011، وأخيرا مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع، أن الجيش نفذ عملية استهدفت أبو بكر البغدادي، السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في محافظة إدلب شما غربي سوريا.
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البغدادي

مصادر: عملية قتل البغدادي استغرقت ساعة و30 دقيقة

قالت مصادر عسكرية أمريكية، إن عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 أشخاص استغرقت ساعة و30 دقيقة، بحسب "سكاي نيوز". وأفادت "سكاي نيوز عربية"، على لسان مصادر أمنية عراقية، أن مرافق الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل معه في الغارة الجوية في إدلب السورية. وكشف التليفزيون العراقي، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي. ووقع تبادل محدود لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأمريكية لمكان وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في سوريا، ما دفع الأخير إلى تفجير نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأمريكية لمكان إقامته.
ابو بكر-البغدادى

مصادر عراقية: مرافق البغدادي قتل معه في الغارة الجوية بسوريا

أفادت "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، على لسان مصادر امنية عراقية، أن مرافق الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل معه في الغارة الجوية في إدلب السورية. وكشف التليفزيون العراقي، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد مكان أبو بكر البغدادي. ووقع تبادل محدود لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأمريكية لمكان وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في سوريا، ما دفع الأخير إلى تفجير نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأمريكية لمكان إقامته، كما قتلت زوجتي البغدادي خلال العملية الأمريكية ضد داعش في سوريا، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
أبو بكر البغدادي

ماذا تعرف عن «دلتا فورس» التي استهدفت زعيم داعش؟

تعد القوة الأمريكية الخاصة "دلتا فورس"، المعروفة رسميا باسم فرقة العمليات الأولى، إحدى وحدات المهمات الخاصة في الجيش الأمريكي، التي تركز أساسا على مكافحة الإرهاب، وكان لها دور كبير في عملية قتل "البغدادي". وكان لهذه القوة دور كبير في العديد من العمليات الحساسة التي قام بها الجيش الأمريكي من بينها مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مايو 2011، وأخيرا مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع، أن الجيش نفذ عملية استهدفت أبو بكر البغدادي، السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في محافظة إدلب شما غربي سوريا.
ابو-بكر-البغدادى

في عملية أمريكية.. كيف قُتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي؟

ذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قال إن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أمس السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا، بحسب وسائل أعلام أمريكية. وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه. ونقلت المجلة عن المسؤول الأمريكي أنه اطلع على نتائج العملية، مشيرا إلى قتال قصير وقع عندما دخلت القوات الأميركية للمجمع الذي اختبئ داخله أبو بكر البغدادي.
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