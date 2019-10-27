صحف عربية: ساعات حاسمة ببيروت ومدينة أشباح في العراق

الصحف أشارت إلى أن العراق شهد يوما داميا جديدا سقط خلاله ستة قتلى برصاص القوات الأمنية في بغداد والناصرية، وأصيب آخرون بجروح عشية مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين

تحرير:وفاء بسيوني ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على تطورات الأوضاع في لبنان والعراق، حيث يشهد البلدان احتجاجات متواصلة منذ عدة أيام، كما استعرضت الصحف الشأن اليمني، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "بوادر انشقاق في تيار عون.. والجيش يتدخل لفتح الطرقات"، أن الاحتجاجات الشعبية أظهرت خلافات "التيار الوطني الحر" المتفاقمة إلى العلن، وهو ما تجلى في خروج النائبين شامل روكز ونعمة أفرام، من تكتل "لبنان القوي".

كان لافتا المواقف المتباينة بين رئاسة الجمهورية ورئيس "التيار" وزير الخارجية جبران باسيل المتمسكين بالحكومة من جهة، وروكز، صهر الرئيس ميشال عون، وابنتي عون ميراي وكلودين، الذين طالبوا باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. جاء ذلك في الوقت الذي استمرت فيه الاحتجاجات الشعبية لليوم العاشر على

كان لافتا المواقف المتباينة بين رئاسة الجمهورية ورئيس "التيار" وزير الخارجية جبران باسيل المتمسكين بالحكومة من جهة، وروكز، صهر الرئيس ميشال عون، وابنتي عون ميراي وكلودين، الذين طالبوا باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

جاء ذلك في الوقت الذي استمرت فيه الاحتجاجات الشعبية لليوم العاشر على التوالي، بينما أطلق عليه المتظاهرون "سبت الساحات"، وترافق مع قرار أمني سياسي بفتح الطرقات بالتفاهم مع المحتجين، وهو ما ظهر جليا منذ الصباح وأدى إلى بعض المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية.



وأفادت صحيفة "عكاظ" أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وصف أمس السبت، عدم استجابة المسؤولين لمطالب المتظاهرين بأنها "فضيحة".

وقال: "تسعة أيام وأكثر من نصف الشعب اللبناني في الشوارع يصرخ ولا من يسمع ولا من يتجاوب، هل من فضيحة ولا مبالاة وانقطاع مع الناس أكثر من ذلك؟!".

وأرفق جعجع تغريدته بعدة صور تبرز أعداد المتظاهرين الكبيرة في ساحات اعتصام مختلفة، منها بيروت وطرابلس وجل الديب. وأكد بيان الجيش اللبناني أمس، سقوط جرحى في اشتباكات البداوي شمال لبنان، وقال إن قواته تعرضت للرشق بالحجارة.



وتحت عنوان "ساعات حاسمة في بيروت.. حكومة جديدة أو تعديل محدود"، أوضحت صحيفة "الخليج" أن وسائل إعلام لبنانية ذكرت أمس السبت، أن التوجه الساري حاليا في لبنان هو إما تشكيل حكومة جديدة، وإما إجراء تعديل وزاري، مبينة أن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري "غير واردة"، بينما عدّت أوساط سياسية أن الورقة الإصلاحية التي تقدم بها مؤخرا رئيس الحكومة سعد الحريري "لم تعد نافعة".

وذكرت المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي سي)، أن الحريري اقترح خلال اجتماعه مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، أول من أمس الجمعة، تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا "أولوية المشاورات السياسية التي يجب أن تركز على إعادة النظر في الوضع الحكومي وإعطاء أولوية لهذا الملف".

وتابعت أن "عون لم يبدِ اعتراضا على ذلك عملا بخطابه الأخير، ووفق الآليات الدستورية على أن يعود الحريري بطرح مفصل".

وبينت أن الساعات الـ48 المقبلة ستكون "حاسمة" بشأن التوجهات التي تعمل عليها الرئاسة اللبنانية.

وتحت عنوان "فيتو حزب الله يشل السياسيين ويلهب غضب الشارع"، أفادت صحيفة "الاتحاد" أن المحتجين اللبنانيين الغاضبين اندفعوا أمس إلى الشوارع فارضين حالة من الشلل الكامل على المدن اللبنانية الكبرى لليوم العاشر على التوالي، وازداد زخم المظاهرات تحديا لحزب الله الإرهابي الذي وضع "فيتو" على جميع مطالب الحراك، وأوقف المحتجون الحركة في شوارع بيروت وقطعوا التواصل ما بين شرق المدينة وغربها بالاعتصام على "جسر الرينغ"، وبينما باتت المبادرات السياسية شبه متوقفة تماما، برزت إلى السطح المعالجات الأمنية.



وبالانتقال إلى العراق، وتحت عنوان "نزيف الدم يستمر بالعراق والأمن يتحدث عن مخربين"، ذكرت "الخليج" أن العراق شهد، أمس السبت، يوما داميا جديدا سقط خلاله ستة قتلى برصاص القوات الأمنية في بغداد والناصرية، وأصيب آخرون بجروح عشية مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين في الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تنتظم في المدن العراقية.

وأفادت مصادر أمنية وطبية في الناصرية، أن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه، وأضافت أن حرس المسؤول المحلي أطلقوا النار على المحتجين بعد اقتحام المبنى.

وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أن العراق شهد أمس، غداة أحداث الجمعة الدامية، تصعيدا أمنيا حيال الاحتجاجات التي تواصلت وأوقعت مزيدا من القتلى والجرحى، بينما تحولت المنطقة الخضراء، حيث مقار الحكومة، إلى مدينة أشباح في ظل غياب ساسة البلاد، الذين أفادت مصادر توجه غالبيتهم إلى إقليم كردستان أو إلى خارج البلاد.

وشهدت بغداد وباقي محافظات الوسط والجنوب عمليات كر وفر بين جموع المتظاهرين وقوات الأمن. واحتشد آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، وحاولوا مجددا عبور جسر الجمهورية، وصولا إلى المنطقة الخضراء، لكن قوات الأمن منعتهم واستخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة.



وذكرت صحيفة "الاتحاد" أنه في مسعى لاحتواء العنف، أمر عبد المهدي، مساء السبت، جهاز مكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع العاصمة ومدينة الناصرية بجنوب البلاد.



وحول الأوضاع في اليمن، تناولت "الخليج" إعلان الجيش الوطني اليمني، أمس، تحرير "القوز"، و"المدافن"، وتبة "هوب الراعي" التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي، غربي محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما مباغتا على عناصر ميليشيات الحوثي المتمركزة في بعض قرى عزلة الأشروح، ودارت مواجهات عنيفة على أعتاب قرية القوز وقرية المدافن، تمكنت خلالها قوات الجيش من إحكام السيطرة على قريتي القوز والمدافن وتبة هوب الراعي. وأكد المصدر أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه قرية القاعدة وسط خسائر فادحة في صفوف الميليشيات في الأرواح والعتاد.



بينما أشارت "الاتحاد" إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت أمس، نقاط المراقبة المشتركة التي تم تثبيتها وتفعيلها الأسبوع الماضي شرق مدينة الحديدة.

وقال مصدر عسكري في قوات المقاومة المشتركة في بيان، إن ميليشيات الحوثي استهدفت بالأسلحة الرشاشة المتوسطة نقطتي الارتباط والمراقبة المشتركة في منطقتي "الخامري" (النقطة الأولى) و"سيتي ماكس" (النقطة الخامسة) الواقعتين في "كيلو 8" و"كيلو 7" شرق مدينة الحديدة، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف تصعيد جديد للميليشيات الحوثية ضد اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، الذي يسري منذ أواخر العام الماضي.

وأكد المصدر أن استمرار ميليشيات الحوثي فى خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية هو محاولة منها للقضاء على كل الاتفاقات ومعاهدات السلام التي تم توقيعها برعاية الأمم المتحدة.