سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

صحف عربية: ساعات حاسمة ببيروت ومدينة أشباح في العراق

الصحف أشارت إلى أن العراق شهد يوما داميا جديدا سقط خلاله ستة قتلى برصاص القوات الأمنية في بغداد والناصرية، وأصيب آخرون بجروح عشية مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين
تحرير:وفاء بسيوني ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص
صحف عربية
صحف عربية
أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على تطورات الأوضاع في لبنان والعراق، حيث يشهد البلدان احتجاجات متواصلة منذ عدة أيام، كما استعرضت الصحف الشأن اليمني، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "بوادر انشقاق في تيار عون.. والجيش يتدخل لفتح الطرقات"، أن الاحتجاجات الشعبية أظهرت خلافات "التيار الوطني الحر" المتفاقمة إلى العلن، وهو ما تجلى في خروج النائبين شامل روكز ونعمة أفرام، من تكتل "لبنان القوي".
كان لافتا المواقف المتباينة بين رئاسة الجمهورية ورئيس "التيار" وزير الخارجية جبران باسيل المتمسكين بالحكومة من جهة، وروكز، صهر الرئيس ميشال عون، وابنتي عون ميراي وكلودين، الذين طالبوا باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. جاء ذلك في الوقت الذي استمرت فيه الاحتجاجات الشعبية لليوم العاشر على
اقرأ المزيد
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 19 فلسطينيا، بينهم 12 عاملا أثناء محاولتهم الدخول من شمال الضفة الغربية المحتلة إلى أراضي عام 1948 بالإضافة إلى 7 أشخاص من قرية العيسوية بالقدس، كما هدمت منزلا في جنوب الضفة. ففي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 12 عاملا أثناء محاولتهم الدخول إلى أراضي 1948 قرب بوابة برطعة جنوب غرب جنين. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال انتشرت على طول الطريق قرب جدار الفصل العنصري في تلك المناطق، التي شهدت عمليات تنكيل واسعة بالعمال مؤخرا.
ابو بكر-البغدادى

«قسد»: مقتل البغدادي عملية تاريخية.. وساعدنا في استهدافه

وصف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي بالتاريخية الناجحة نتيجة العمل المشترك بين قواته وواشنطن، وصرح بذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد وكان التلفزيون الرسمي العراقي قد أكد في وقت سابق اليوم أن استخبارات البلاد ساعدت في تحديد مكان البغدادي. قالت مصادر عسكرية أمريكية، إن عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 أشخاص استغرقت ساعة و30 دقيقة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
مظاهرات العراق

مقتل وإصابة العشرات في ثاني يوم من احتجاجات العراق

قتل 67 شخصا على الأقل وأصيب المئات خلال يومين من الاحتجاجات في العراق، فيما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن وجماعات مسلحة في الموجة الثانية من الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الشهر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وفي مسعى لاحتواء العنف، أمر رئيس الوزراء العراقي مساء السبت جهاز مكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع العاصمة بغداد ومدينة الناصرية بجنوب البلاد. وقال مصدر أمني لـ"رويترز"، إنه تم إبلاغ وحدات الجهاز باستخدام "كل الإجراءات الضرورية" لإنهاء الاحتجاجات. وذكرت الشرطة ومصادر أمنية أن جنود مكافحة الإرهاب فرقوا مظاهرات في الناصرية بضرب واعتقال العشرات.
قصف سوريا

مقتل 15 شخصًا في اشتباكات مع الأكراد شمال سوريا

قتل 15 شخصًا جراء اشتباكات دارت مساء اليوم السبت، في شمال شرق سوريا بين مقاتلين موالين أنقرة يدعمهم الطيران التركي ومقاتلين أكراد سوريين، إذ قالت مصادر، إن المعارك وقعت في مناطق بين تل تمر ورأس العين، وأوقعت 15 قتيلا، 9 من الفصائل الموالية لتركيا و6 من قوات سوريا الديمقراطية. يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد هدد في وقت سابق، بأن بلاده ستتحرك عسكريا من أجل "تطهير" المنطقة المحاذية لها في شمالي سوريا، في حال لم ينسحب منها المقاتلون الأكراد بحلول نهاية المهلة المتفق عليها مع روسيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
احتجاجات لبنان

سبت الساحات وأنا الممول| كيف رد الحراك على نصر الله؟

يبدو أن لغة التخاطب والمقاربات الحوارية بين السلطة في لبنان والمنتفضين منذ 10 أيام لا تزال منعدمة حتى الآن، ما يعني أن المنتفضين لن يتراجعوا قبل تلقيهم مبادرة سياسية كبيرة وملموسة تحقق مطالبهم التي في مقدمتها رحيل الحكومة. وجاء خطاب زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، أمس الجمعة، ليزيد من اشتعال الانتفاضة اللبنانية، بعد اتهاماته للحراك بتلقي تمويل من السفارات الأجنبية. في محاولة جديدة عاد نصر الله ليقسم الحراك الشعبي إلى كيانات جديدة وأخرى تقودها سفارات خارجية ومخابرات أجنبية على حد قوله، مشيرا إلى أن حزب الله هو الأقوى على الأرض.
صحف سعودية

صحف عربية: العراق يتحول لساحة حرب والشوارع تحترق

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، التظاهرات التي تشهدها العراق ولبنان، كما استعرضت تطورات الأوضاع في اليمن بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. نبدأ من العراق، حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تصاعد الاحتجاجات استمر في مدن عراقية عدة، وقتل الجمعة ستة أشخاص على الأقل في بغداد والناصرية في صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وقتل أربعة متظاهرين بالرصاص الحي وأصيب 18 آخرون بجروح، في مدينة الناصرية الجنوبية، حيث أحرق متظاهرون مبنى المحافظة.
صحف-سودانية

صحف عربية: انتفاضة لبنان ترفض خطة إنقاذ الحريري

لا تزال الاحتجاجات اللبنانية تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، وتناولت الصحف تطورات الأحداث في سوريا، وسلطت الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط. تحت عنوان "الحريري يعرض على ممثلي الكتل السياسية خطة إنقاذ"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طرح، أمس الأحد، ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 محورا للخروج من أزمة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي، بينما أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة، معتبرا أنه فات أوان الإصلاح، داعيا إلى حكومة تكنوقراط محايدة.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: تظاهرات لبنان ترفض الحلول الترقيعية

تصدرت تطورات الأحداث في لبنان وسوريا عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، وأطلعتنا على الأوضاع في اليمن، كما تناولت الصحف العديد من القضايا المتنوعة. نبدأ من لبنان، فتحت عنوان "حزب القوات اللبنانية يعلن استقالة وزرائه ويصف الحكومة بالعاجزة"، ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أعلن استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة تحت ضغط الشارع، في خطوة رحب بها المعتصمون في وسط بيروت. وقال جعجع في مؤتمر صحفي: "توصلنا إلى قناعة بأن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتفاقم".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]