أول فيديوهات لاستهداف زعيم داعش أبو بكر البغدادي

تحرير:التحرير ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

البغدادي

أعلن شبكتا التلفزيون الأميركيتان "سي إن إن" و"أيه بي سي" في وقت مبكر الأحد أن الإرهابي "أبو بكر البغدادي" رأس تنظيم داعش الذي روع الآلاف في سوريا والعراق على مدى سنوات قبل أن تنحسر سطوته، قتل على الأرجح بعد غارة أمريكية في منطقة إدلب، بحسب "العربية". وأفادت مجلة نيوزويك، نقلاً عن مصادر مطلعة في البنتاغون والجيش الأمريكي، أن زوجتي البغدادي فجرتا نفسيهما أثناء هجوم القوات الأمريكية الخاصة في ريف إدلب. وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الجيش الأمريكي يجري تحاليل للحمض النووي قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسمياً.

ونقلت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية عن مصادر حكومية عديدة قولها إن البغدادي قد يكون قتل نفسه بسترة انتحارية، عندما هاجمت قوات أميركية خاصة موقعه. وأوضحت، أن عملية إنزال للتحالف الدولي تمت في قرية باريشا في ريف إدلب الشمالي، نفذتها 8 مروحيات، بمرافقة من الطيران الحربي التابع للتحالف، استمرت حوالي ساعتين،