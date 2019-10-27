طلب إحاطة بشأن سداد فواتير الكهرباء للكنائس

نائب يطالب رئيس مجلس الوزراء بتحديد الجهة المسئولة عن سداد فواتير الكهرباء لكنائس المدن الجديدة ككنيسة مدينة الشروق أسوة بدور العبادة التابعة للمحليات

تحرير:أحمد جاد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب إحاطة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحديد المسؤول عن سداد فواتير الكهرباء للكنائس بالمدن العمرانية الجديدة، حيث تتنصل محافظة القاهرة في الوقت الحالي ممثلة في الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، من سداد فواتير الكهرباء لكنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق، الكنيسة الوحيدة بالمدينة، مشيرا إلى أن لديه من المستندات توضح أن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة تفيد بتحميل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قيمة إنارة دور العبادة الأهلية على بند الإنارة العامة.

وذكر حجازي، في بيان له، اليوم الأحد، أنه القائمين على إدارة كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق، ناشدوا محافظ القاهرة ورئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بسداد فواتير الكهرباء، طبقا لمنشور وزير المالية رقم 8 لسنة 2004، وكذلك منشور وزير المالية رقم 12 لسنة 2010 لكن للأسف دون رد سواء بالقبول

وذكر حجازي، في بيان له، اليوم الأحد، أنه القائمين على إدارة كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق، ناشدوا محافظ القاهرة ورئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بسداد فواتير الكهرباء، طبقا لمنشور وزير المالية رقم 8 لسنة 2004، وكذلك منشور وزير المالية رقم 12 لسنة 2010 لكن للأسف دون رد سواء بالقبول أو الرفض.

وتابع: "من بين هذه المستندات الكتاب الدوري المؤرخ 24 مارس 2019، للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والذي ينص على أن يتم شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع للمساجد والكنائس بمعرفة شركات الكهرباء، بناءً على خطاب من مجلس المدينة بما يضمن عدم قطع الكهرباء عنها، ويتم سداد قيمة استهلاك الكهرباء بناءً على مصادقة من مجلس المدينة أو الحي التابعة له.

وأكد النائب أن المدن العمرانية الجديدة كمدينة الشروق لا تتبع المحليات أو وزارة التنمية المحلية، لكنها تتبع وزارة الإسكان والمرافق العامة والمدن العمرانية الجديدة، وبالتالي فإن من يديرها فعليا ليس نظام المحليات التابع للمحافظة، لكن جهاز تنمية المدينة الجديدة ومعه صندوق خاص تحت مسمى مجلس أمناء المدينة وله ميزانيته الخاصة خارج موازنة الدولة، ومن المفترض أن أمواله مخصصة لتنمية المدينة ويعمل كبديل للمحليات بالمدن الجديدة.

وأوضح: "للأسف بدلا من أن يقوم جهاز المدينة أو مجلس أمناء المدينة بسداد تكلفة الكهرباء لكنسية السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق (الكنيسة الوحيدة التي تخدم كافة الاخوة الاقباط قاطنى المدينة)، يتم إبلاغ المفوض عن الكنيسة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ترفض السداد، من منطلق أن أجهزة المدن الجديدة ومجالس أمنائها لا تختص بسداد قيمة شحن كروت عدادات الكهرباء لدور العبادة بتلك المدن الجديدة.

وطالب النائب، رئيس مجلس الوزراء بتحديد الجهة المسئولة عن سداد فواتير الكهرباء لكنائس المدن الجديدة ككنيسة مدينة الشروق، أسوة بدور العبادة التابعة للمحليات، والتي تقوم المحافظة والمحليات والأحياء التابعة لها بسداد تلك الفواتير طبقا لمنشور وزير التنمية المحلية.

وخاطب، الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قائلا: "تلقت كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس أكثر من إخطار بقطع التيار الكهربائي عن الكنيسة وملاحقاتها، التي نص عليها وأجازها قانون 80 لسنة 2016 إذا لم يتم سداد فواتير الكهرباء المستحقة على الكنيسة، ما دفعني إلى لقاء عادل عبد العزيز نائب رئيس شركة كهرباء القناة لتوزيع الكهرباء، لإعطائى مهلة لبيان من المسئول عن سداد فواتير كهرباء الكنائس بالمدن العمرانية الجديدة أسوة بما يتم بالكنائس التابعة للمحليات".

وجدد النائب، مطالبته لرئيس مجلس الوزراء بالتأكيد كتابة على التزام الحكومة بتطبيق مواد القانون رقم 80 لسنة 2016 (المادة 8)، وعدم قطع الكهرباء عن الكنائس، وكذلك تحديد الجهة المسئولة عن سداد فواتير الكهرباء لدور العبادة بالمدن العمرانية الجديدة إسوة بما يتبع للكنائس داخل المحليات، وكذلك تنفيذا للقرارات الوزراية السابقة والتي تنص صراحة على تحمل المحافظات والهيئات التابعة لها سداد تكلفة كهرباء دور العبادة من مساجد أو كنائس.