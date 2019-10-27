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طلب إحاطة بشأن سداد فواتير الكهرباء للكنائس

نائب يطالب رئيس مجلس الوزراء بتحديد الجهة المسئولة عن سداد فواتير الكهرباء لكنائس المدن الجديدة ككنيسة مدينة الشروق أسوة بدور العبادة التابعة للمحليات
تحرير:أحمد جاد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب إحاطة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحديد المسؤول عن سداد فواتير الكهرباء للكنائس بالمدن العمرانية الجديدة، حيث تتنصل محافظة القاهرة في الوقت الحالي ممثلة في الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، من سداد فواتير الكهرباء لكنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق، الكنيسة الوحيدة بالمدينة، مشيرا إلى أن لديه من المستندات توضح أن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة تفيد بتحميل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قيمة إنارة دور العبادة الأهلية على بند الإنارة العامة.
وذكر حجازي، في بيان له، اليوم الأحد، أنه القائمين على إدارة كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق، ناشدوا محافظ القاهرة ورئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بسداد فواتير الكهرباء، طبقا لمنشور وزير المالية رقم 8 لسنة 2004، وكذلك منشور وزير المالية رقم 12 لسنة 2010 لكن للأسف دون رد سواء بالقبول
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فلاح-زراعة-تصوير-سلوى-رشاد (3)

طلب إحاطة بشأن إسقاط ديون الفلاحين وأصحاب المزارع

تقدمت هيام حلاوة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء بالنسبة الأراضي الزراعية والصحراوية ما يثقل كاهل الفلاح المصري، قائلة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في أكثر من خطاب على أولوية قطاع الزراعة وتوصيل التيار لكافة المشروعات الزراعية، إلا أنه لا يتم الاستجابة لمطالب الفلاحين بشأن تيسيرات توصيل التيار الكهربائي لأراضيهم، لتحقيق التوسع الزراعي والإنتاج والاستغناء عن ماكينات الديزل المرهقة للفلاحين.
مصطفى-مدبولي

فرض حظر تجوال في مناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء بدءا من اليوم الأحد وحتى انتهاء مد حالة الطوارىء المقررة، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 لمدة 3 أشهر. وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية بالبلاد، اليوم الأحد، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
احمد -موسى

أحمد موسى: السيسي أنقذ سكان العشوائيات من مآسي الأمطار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع أهالي العشوائيات في مصر في قمة أولوياته، مشيرًا إلى أن هناك مليارات صرفت لإنقاذ حياة مئات الآلاف من الأسر الذين كانوا يسكنون في مساكن متهالكة، موضحًا أن الرئيس السيسي قرر تطوير العشوائيات حتى لا يتعرض سكانها إلى الظروف المناخية السيئة، متسائلًا خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»:«كيف كان سيصبح حال سكان العشوائيات حال كانوا لا يزالون يقيمون في الدويقة أو في غيط العنب أو في السماكين بسوهاج أو بقابوطي في بورسعيد، وواجهو حجم الأمطار الغزيرة الحالية؟».
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: يجب على الوزراء حضور جلسات البرلمان

جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، إنما يؤكد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية، كان لا بد منها فى هذا التوقيت، وأننا نسير على الطريق الصحيح، لبناء دولة قوية اقتصاديا تجذب المزيد من الاستثمارات اليها، وتعظم من قيمة الامكانيات المتاحة لديها فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.6%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5%، وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: مصر ملتزمة بالحفاظ على حقها في مياه النيل

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، في كلمته، أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ملتزمة أمام الشعب المصري، بمسئوليتها تجاه الحفاظ على الحق التاريخى لمصر فى مياه نهر النيل، وأن باب النقاش لا يزال مفتوحا، وأن مصر منفتحة على كافة أنواع النقاش والحوار بشرط الحفاظ على حق مصر، مضيفا أن مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أى دولة من دول حوض النيل، بل أن مصر دعمت عشرات من مشروعات التنمية فى عدد من دول حوض النيل، بل شاركنا في تمويل عدد من هذه السدود.
مصطفى بكرى

مصطفى بكري: الغلابة محتاجين «حضن» ومشروع للحد من الفقر

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، على أن حالة الاحتقان التي تسود البلاد في مصر نتيجة أننا لا نستطيع أن ندير الأزمات التي تمر بها البلاد بشكل صحيح، مشيرًا إلى أننا لا يوجد لدينا قوة ناعمة، ويتم اختيار القيادات من خلال الثقة وليس الكفأة وتغيب الإعلام والفن متسائلا: «لماذا تتغول الدولة علي قواها الناعمة»؟.
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مدبولي: الميكنة في 2020.. ووفرنا 5 ملايين وظيفة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه بنهاية العام المقبل، سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الحكومية، ليحصل عليها المواطن من خلال مكاتب البريد أو الإنترنت أو الموبايل، ما يعكس حجم الانفاق على ذلك التطوير والانجاز، لرفع المعاناه التي يعاني منها المواطن خلال حصوله على خدمة حكومية، مضيفا: "الدولة والحكومة تعي حجم التحديات وتطلعات المواطن، وتم زيادة الخطة الاستثمارية بنسبة 40% بحجم 140 مليار جنيه، ورغم ذلك نعي أننا نحتاج أضعاف ذلك لتلبية تطلعات المواطن".
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