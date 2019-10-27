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بالتفاصيل.. كيف تخلصت أمريكا من أبي بكر البغدادي؟

نقلت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية مقتل زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي، بعد هجوم أمريكي في شمال سوريا، إلا أنه لا تزال التأكيدات مرهونة بتحليل الحمض النووي
تحرير:محمود نبيل ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
على الرغم من حديث تقارير عديدة عن مقتله في السابق، فإن أحدث المؤشرات التي تناولت تصفية زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي، وصلت إلى مرحلة متطورة من التأكيد، خاصة في ظل التصريحات التي صدرت عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون". وبدت وسائل الإعلام الأمريكية حريصة على التواصل مع مسؤولي البنتاجون لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الهجوم الأمريكي الذي نجح في تصفية البغدادي في سوريا، لا سيما أن الإدارة في البيت الأبيض وضعت القضاء على التنظيم ضمن أهدافها السياسية الرئيسية.
وبحسب ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، يُعتقد أن أبا بكر البغدادي، زعيم جماعة داعش الإرهابية، قد مات بعد أن نفذت القوات الأمريكية عملية في سوريا. وكشفت الشبكة الأمريكية عن أنه تم تنفيذ العملية نحو منتصف ليلة أمس في سوريا، إلا أنه لم تكن هناك تأكيدات شاملة في بداية الأمر بشأن
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الحرب التجارية تضع ترامب في موقف سيئ مع المزارعين

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قاضية أمريكية تقر صحة تحقيق مساءلة ترامب

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رمضان قديروف

رئيس جمهورية الشيشان: قتل البغدادي لن يحدث تغييرا كبيرا

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إن تصفية زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي لن تغير كثيرا من واقع الأمر كثير، ومن المهم تطهير سوريا تماما من "داعش". وأعاد الرئيس الشيشاني حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، تذكير العالم عامة والأمريكيين خاصة، بأن "قتل زعيم تنظيم (القاعدة) أسامة بن لادن في عام 2011 لم يسفر عن اندحار هذه الجماعة الإرهابية التي لا تزال موجودة، على الرغم من تصفية زعيمها".
ابو بكر-البغدادى

«قسد»: مقتل البغدادي عملية تاريخية.. وساعدنا في استهدافه

وصف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي بالتاريخية الناجحة نتيجة العمل المشترك بين قواته وواشنطن، وصرح بذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد وكان التلفزيون الرسمي العراقي قد أكد في وقت سابق اليوم أن استخبارات البلاد ساعدت في تحديد مكان البغدادي. قالت مصادر عسكرية أمريكية، إن عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 أشخاص استغرقت ساعة و30 دقيقة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
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وزارة الدفاع الروسية ترسل عشرات العربات المدرعة إلى سوريا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوزارة أرسلت عشرات العربات المدرعة من طراز "تيجر" و"تايفون- أو" للشرطة العسكرية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه "تم إرسال العشرات من العربات المدرعة على متن طائرات النقل العسكرية (إيل-76) إلى القاعدة الجوية حميميم في سوريا، حيث ستقوم الشرطة العسكرية الروسية بمهام خاصة على الحدود السورية التركية باستخدامها، وتم إرسال مركبات مدرعة من طراز (تيجر) و(تايفون- أو) إلى سوريا من المطارات العسكرية في منطقة روستوف وإقليم كراسنودار".
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