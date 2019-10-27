بالتفاصيل.. كيف تخلصت أمريكا من أبي بكر البغدادي؟
نقلت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية مقتل زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي، بعد هجوم أمريكي في شمال سوريا، إلا أنه لا تزال التأكيدات مرهونة بتحليل الحمض النووي
تحرير:محمود نبيل
٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
أبو بكر البغدادي
على الرغم من حديث تقارير عديدة عن مقتله في السابق، فإن أحدث المؤشرات التي تناولت تصفية زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي، وصلت إلى مرحلة متطورة من التأكيد، خاصة في ظل التصريحات التي صدرت عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".
وبدت وسائل الإعلام الأمريكية حريصة على التواصل مع مسؤولي البنتاجون لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الهجوم الأمريكي الذي نجح في تصفية البغدادي في سوريا، لا سيما أن الإدارة في البيت الأبيض وضعت القضاء على التنظيم ضمن أهدافها السياسية الرئيسية.
وبحسب ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، يُعتقد أن أبا بكر البغدادي، زعيم جماعة داعش الإرهابية، قد مات بعد أن نفذت القوات الأمريكية عملية في سوريا.
وكشفت الشبكة الأمريكية عن أنه تم تنفيذ العملية نحو منتصف ليلة أمس في سوريا، إلا أنه لم تكن هناك تأكيدات شاملة في بداية الأمر بشأن
وبحسب ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، يُعتقد أن أبا بكر البغدادي، زعيم جماعة داعش الإرهابية، قد مات بعد أن نفذت القوات الأمريكية عملية في سوريا.
وكشفت الشبكة الأمريكية عن أنه تم تنفيذ العملية نحو منتصف ليلة أمس في سوريا، إلا أنه لم تكن هناك تأكيدات شاملة في بداية الأمر بشأن ما إذا كان البغدادي قد تم استهدافه في هذا الهجوم من عدمه.
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وقال مسؤولون أمريكيون للشبكة الإخبارية، إن الولايات المتحدة تجري اختبارات الطب الشرعي للتأكد من أن البغدادي كان من بين القتلى، غير أن هناك تأكيدات شبه رسمية بأنه قتل فعليا.
وجاءت المهمة بعد أن تلقت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية عملية بشأن البغدادي في الأيام الأخيرة، حيث كانت وسائل إعلام مختلفة قد تناولت تكثيف الولايات المتحدة من عمليات البحث عن البغدادي في الأشهر الماضية، كما ذكرت سابقا أن المسؤولين يعتقدون أن البغدادي قد قُتل فعليا خلال إحدى العمليات العسكرية في سوريا.
وجاءت التقارير بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض في وقت متأخر من ليلة السبت، أن الرئيس دونالد ترامب سوف يصدر بيانا رئاسيا، اليوم الأحد، إلا أنه لم يتضح على الفور ما سيناقشه الرئيس، كما أن بيان البيت الأبيض جاء بعد ما يزيد على ساعة من تغريدة ترامب بأن "شيئا كبيرا قد حدث للتو!" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
الهجوم على البغدادي جاء بعد أيام من إعلان ترامب أن تركيا وافقت على وقف إطلاق النار ضد القوات الكردية في شمال سوريا، وهو ما كان بمنزلة تهدئة للغضب العارم الذي اجتاح قرار ترامب بسحب القوات من المنطقة، ليس فقط لتخلي الولايات المتحدة عن دورها في مساندة حلفائها الأكراد، بل أيضًا لفتح المجال أمام داعش للعودة مجددًا.
ومن جانبها، أوضحت مجلة "نيوزويك الأمريكية" أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.
ونقلت المجلة عن المسؤول الأمريكي أنه اطلع على نتائج العملية، مؤكدًا أن القوات الخاصة اشتبكت لفترة قصيرة مع عناصر التنظيم الإرهابي قبل أن يتمكنوا من تصفية كل الموجودين في الموقع.
وتناولت شبكة "سي إن إن" الأمريكية رواية أخرى بشأن الهجوم الذي نفذته القوات الخاصة، حيث قال مسؤول بالبنتاجون إن زعيم داعش فجر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية، وذلك بعد تيقنه من اقتراب عناصر القوات الأمريكية.
وقال المسؤول خلال حديثه لـ"سي إن إن": "البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، بينما كان أفراد أسرته حاضرين، ولم يصب أي طفل في الغارة الأمريكية، لكن قُتلت زوجتان له، ربما من جراء انفجار السترة الناسفة".
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الجهات المسؤولة تعكف في الوقت الحالي على تحليل الحمض النووي للتأكد من وجود البغدادي ضمن العناصر الإرهابية الذين تمت تصفيتهم في الهجوم الأمريكي.
وعلى الرغم من تأكيدات المسؤولين الأمريكيين في الساعات الماضية، فإن تأكيد مقتل زعيم داعش مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.