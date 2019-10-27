بالتفاصيل.. كيف تخلصت أمريكا من أبي بكر البغدادي؟

نقلت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية مقتل زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي، بعد هجوم أمريكي في شمال سوريا، إلا أنه لا تزال التأكيدات مرهونة بتحليل الحمض النووي

تحرير:محمود نبيل ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

أبو بكر البغدادي

على الرغم من حديث تقارير عديدة عن مقتله في السابق، فإن أحدث المؤشرات التي تناولت تصفية زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي، وصلت إلى مرحلة متطورة من التأكيد، خاصة في ظل التصريحات التي صدرت عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون". وبدت وسائل الإعلام الأمريكية حريصة على التواصل مع مسؤولي البنتاجون لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الهجوم الأمريكي الذي نجح في تصفية البغدادي في سوريا، لا سيما أن الإدارة في البيت الأبيض وضعت القضاء على التنظيم ضمن أهدافها السياسية الرئيسية.

وبحسب ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، يُعتقد أن أبا بكر البغدادي، زعيم جماعة داعش الإرهابية، قد مات بعد أن نفذت القوات الأمريكية عملية في سوريا. وكشفت الشبكة الأمريكية عن أنه تم تنفيذ العملية نحو منتصف ليلة أمس في سوريا، إلا أنه لم تكن هناك تأكيدات شاملة في بداية الأمر بشأن