1.1 تريليون جنيه استثمارات كلية مستهدفة خلال 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة حددت عددا من الآليات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويتمثل أهمها في زيادة حجم الاستثمارات الكلية والتوسع في الاستثمارات العامة. وأضافت "السعيد" أن الدولة قامت خلال العام المالي 2018- 2019 بضخ استثمارات عامة تقدر بنحو 460 مليارا بنسبة نمو 14%، تشكل 49% من الاستثمارات الكلية البالغة 940 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري 2019- 2020 لتبلغ 1.17 تريليون جنيه بنسبة نحو 25%.

وأشارت "السعيد" خلال كلمتها اليوم، الأحد، بمؤتمر سوق العمل المصري، إلى التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وما أثمر عنه من تحقيق معدلات نمو تصاعدية، هي الأعلى منذ 11 عاما، بلغت 5.6% في العام المالي 2018- 2019، وفي الربع الأول من العام الحالي 2019- 2020، موضحة أنه ليس من المهم