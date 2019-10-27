قمة نارية بين روما وميلان في الدوري الإيطالي

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

ميلان

يحتضن ملعب الأولمبيكو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل روما نظيره ميلان في تمام الساعة السابعة مساءً، ويحتل روما المركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يوجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط، وتواجه الفريقان في 168 مباراة في الدوري، حقق خلالها ميلان الانتصار في 74 لقاءً مقابل 44 انتصارا لروما، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 238 هدفًا واهتزت شباكهم بـ183 هدفًا.

وتواجه الفريقان على ملعب الأولمبيكو في الدوري في 84 مباراة، حقق خلالها روما الانتصار في 25 مباراة مقابل 28 انتصارا لميلان، وانتهت 31 مواجهة بالتعادل، وسجل كلا الفريقين في تلك المباريات 92 هدفًا. وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل فيورنتينا نظيره لاتسيو على ملعب أرتيمو فرانكي في تمام الساعة 9:45 مساءً،