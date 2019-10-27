رياضة

قمة نارية بين روما وميلان في الدوري الإيطالي

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
ميلان
ميلان
يحتضن ملعب الأولمبيكو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل روما نظيره ميلان في تمام الساعة السابعة مساءً، ويحتل روما المركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يوجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط، وتواجه الفريقان في 168 مباراة في الدوري، حقق خلالها ميلان الانتصار في 74 لقاءً مقابل 44 انتصارا لروما، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 238 هدفًا واهتزت شباكهم بـ183 هدفًا.
وتواجه الفريقان على ملعب الأولمبيكو في الدوري في 84 مباراة، حقق خلالها روما الانتصار في 25 مباراة مقابل 28 انتصارا لميلان، وانتهت 31 مواجهة بالتعادل، وسجل كلا الفريقين في تلك المباريات 92 هدفًا. وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل فيورنتينا نظيره لاتسيو على ملعب أرتيمو فرانكي في تمام الساعة 9:45 مساءً،
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ميسى

ليونيل ميسي يتحدث عن حلم العودة للأرجنتين

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغبته في اللعب بالأرجنتين قبل نهاية مسيرته، حيث قال في تصريحات لشبكة "tycsports" الأرجنتينية: "كنت أرغب في اللعب بالأرجنتين عمومًا، حيث إنني كنت دائمًا أذهب إلى الملعب مع رجل عجوز وأرى الجمهور، وكان ذلك رائعًا، كما أن المشاركة في مباراة كلاسيكو هنا أمر فظيع. إنها تحمل نفس القدر من المنافسة على المستوى الرياضي في كل مكان، ولكن الناس هنا يعيشون اللقاء بشكل مختلف، إنهم أكثر جنونًا في الأرجنتين، وعدم الفوز في الكلاسيكو يعني الكثير، حيث إن الجميع هنا يريد تحقيق الفوز، ولكن إذا خسرت فلن تستطيع ترك منزلك".
ليونيل ميسي (2)

ميسي يكشف عن أفضل مَن زامله في الملاعب

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الشريك الأفضل بالنسبة له في الملاعب، في تصريحات خاصة لشبكة "tycsports" الأرجنتينية، قائلًا: "أفضل شريك لي في الملعب؟ رونالدينيو كان يعتني بي وجعلني أشعر بالراحة ومنحني المساحة الخاصة بي، دخلت غرفة الملابس في برشلونة فى عمر 16 عامًا، ورؤية هؤلاء النجوم في هذا الوقت كانت أمرًا معقدًا، أحببت رونالدينيو كثيرًا داخل الملعب ودائمًا ما كنت أبحث عنه، ولكننا لعبنا معًا لوقت قصير للغاية، وكنت أتمنى أن تستمر هذه المدة لفترة أطول".
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

ليفربول يسعى لتعزيز صدارة «البريميرليج» أمام توتنهام

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر الترتيب برصيد 25 نقطة، نظيره توتنهام العاشر برصيد 12 نقطة، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساءً، وتواجه الفريقان في 54 مباراة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 25 مباراة وتكبد 14 هزيمة وتعادل في 15 لقاءً، بينما سجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 92 هدفًا مقابل تسجيل لاعبي توتنهام 63 هدفًا، وتواجها على الأنفيلد في 27 مباراة، فاز ليفربول خلالها بـ17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر مواجهتين.
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ميلان

ميلان يتعثر أمام ليتشي بتعادل قاتل في الـ «سان سيرو»

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة فريق ميلان ونظيره ليتشي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "سان سيرو"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل هاكان تشالهان هدف التقدم للروسونيري، وأدرك خوما باباكار هدف التعادل للضيوف، وأضاف شيشتوف بيونتك الهدف الثاني لأصحاب الأرض، وأحرز ماركو كالديروني، الهدف الثاني لليتشي، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، جعلت ميلان في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، في المقابل وصل رصيد ليتشي إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر.
ريبيري‎

رئيس بايرن ميونيخ: ريبيري رفض الصين واختار كرة القدم

تغنى كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ بقرار فيورنتينا الإيطالى، بالتعاقد مع الفرنسي فرانك ريبيرى، والذى تم خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، حيث انتقل الاعب الفرنسي لصفوف فيورنتينا فى صفقة انتقال حر. وقال رومينجيه فى تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو": "مونتيلا -مدرب فيورنتينا- اتخذ خطوة ذكية، حيث أفسح الفريق الإيطالى المجال لريبيرى فى الهجوم دون إجباره على الدفاع، لذا يمكنه التركيز بشكل أكبر، وذلك مكنه من تسجيل هدف عظيم أمام ميلان".
باولو فونسيكا

عقوبات بالجملة على فرق الدوري الإيطالي

قررت رابطة الدورى الإيطالى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف البرتغالى باولو فونسيكا المدير الفنى لفريق روما لمدة مباراتين، وذلك على خلفية إهانته للحكم ديفيد ماسا، أثناء إدارته لمباراة الذئاب أمام كاليارى والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث ألغى الحكم هدف الفوز لروما، الذى سجله الدولى الكرواتى نيكولا كاليتنش بداعي دفع أحد لاعبي الفريق المنافس. وجاء رد فعل المدير الفنى البرتغالى ولاعبيه قويًّا، حيث صرخوا فى وجه الحكم الإيطالى بعد إطلاقه لصافرة النهاية ووجه له المدرب الإهانة.
مباراة -ميلان -وتورينو (2)

ميلان يبحث عن الخروج من كبوته أمام جنوة

تعود عجلة الدوري الإيطالي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة السابعة، وستكون المباراة الأبرز في مواجهات الليلة هي صدام جنوة وميلان في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب لويجي فيراريس، ويحتل ميلان المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، بينما يوجد جنوة في المركز الـ18 برصيد 5 نقاط، وتواجه الفريقان في 102 مباراة في الدوري من قبل حقق خلالها ميلان الانتصار في 50 لقاءً وتعرض للهزيمة في 19 مواجهة، وانتهت 33 مباراة بينهما بالتعادل، وسجل الروسونيري في تلك المباريات 157 هدفًا واهتزت شباكه بـ96 هدفًا.
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