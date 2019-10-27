صيدلي بدرجة تاجر مخدرات في بولاق الدكرور

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

أقراص مخدرة

لم يرضَ صيدلي بما قسمه الله له من رزق حلال تدرّه صيدلية ملكه بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، فوسوس له الشيطان بأن الفرصة سانحة لتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، إذ حوَّل محل عمله إلى وكر للاتجار في العقاقير المخدرة وبيعها لمتعاطي المخدرات، إلا أن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة كانت له بالمرصاد وكشفت نشاطه غير المشروع، واستهدفته بمأمورية مكبرة تنسيقا مع "التفتيش الصيدلي" بوزارة الصحة، وأمكن ضبطه داخل الصيدلية وعُثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة.

وردت معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقطاع، مفادها قيام "صفوت. م. ع. ا" 56 سنة، صيدلي ومالك صيدلية بشارع همام بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار فى العقاقير المخدرة، متخذا من الصيدلية مسرحا لمزاولة نشاطه الآثم. عقب تقنين الإجراءات تم إعداد

وردت معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقطاع، مفادها قيام "صفوت. م. ع. ا" 56 سنة، صيدلي ومالك صيدلية بشارع همام بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار فى العقاقير المخدرة، متخذا من الصيدلية مسرحا لمزاولة نشاطه الآثم.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي، وباستهدافه أمكن ضبطه فى الصيدلية ملكه وعثر بداخلها على 2466 قرصا لعقاقير (الأموتريل – الأبتريل – الكالمبال – الزولام) و475 قرصا لعقاقير (ليركا – كيميريكا – لورين) و72 قرصا لعقار الترامادول المخدر، وهاتف محمول ومبلغ 19 ألفا و137 جنيها.



بمواجهته اعترف بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها. وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.



