جريمة

القبض على مسجل خطر احترف تجارة الهيروين بإمبابة

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
هيروين
هيروين
توجيهات مستمرة يصدرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ففي مجال المنع والكشف وفق خطة العمل الميداني الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الوجود الأمنى خلال المرحلة الراهنة، وتفعيل دور المرورات النهارية والليلية والأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المسجلين جنائيا والعناصر الخطرة، خصوصًا محرزي المواد والعقاقير المخدرة والمتاجرين فيها، أوقعت مباحث إمبابة بمسجل خطر لاتهامه بالاتجار في المخدرات.
وردت معلومات أكدتها التحريات لضابط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام "مسعود. س. م. ج" 33 سنة، عاطل، مقيم بأوسيم، سبق اتهامه في قضيتي (مخدرات) آخرهما رقم 50185/2006 جنح قسم إمبابة (مخدرات)، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا له. عقب تقنين الإجراءات
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سقوط أعمدة كهربائية وأشجار بالدقهلية (2)

إصابة 3 أشخاص سقطت شجرة على سيارتهم بكفر الشيخ

شهد الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ، اليوم الأحد، حادث سقوط شجرة على سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي، لإجراء الفوصات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية. وتلقت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بلاغا يفيد تصادم سيارة بشجرة على الطريق الدولي الساحلي مدخل قرية الشيخ مبارك التابعة لمدينة بلطيم، وجه مسؤولو الغرفة مرفق الإسعاف بالانتقال للمكان ونقل المصابين، وتبين أن الحادث أسفرعن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية.
هيروين

تذاكر هيروين «دليفري» في شوارع أوسيم

مسجل خطر ذاع صيته بين أرباب السوابق وعالم الإجرام، تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مسحوق الهيروين، متخذا منطقة سكنه مسرحا لنشاطه الآثم حتى سقط في قبضة الشرطة، إذ وردت معلومات أكدتها تحريات ضابط وحدة مباحث قسم شرطة أوسيم، مفادها قيام "محمد. ع" 45 سنة، مسجل خطر (ضرب – سلاح أبيض) بالاتجار في المواد المخدرة، مستخدمًا السيارة ملكه وسيلةً لترويج المخدرات على عملائه بدائرة المركز، ظنا أن حيلته ستخدع رجال الشرطة، وأن طريقه نحو تحقيق ثروة طائلة مفروش بالورود.
اقراص-مخدرة (2)

صيدلي بدرجة تاجر مخدرات في بولاق الدكرور

لم يرضَ صيدلي بما قسمه الله له من رزق حلال تدرّه صيدلية ملكه بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، فوسوس له الشيطان بأن الفرصة سانحة لتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، إذ حوَّل محل عمله إلى وكر للاتجار في العقاقير المخدرة وبيعها لمتعاطي المخدرات، إلا أن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة كانت له بالمرصاد وكشفت نشاطه غير المشروع، واستهدفته بمأمورية مكبرة تنسيقا مع "التفتيش الصيدلي" بوزارة الصحة، وأمكن ضبطه داخل الصيدلية وعُثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة.
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«مقتل شهيد الشهامة وطالب الرحاب» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
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هيروين

تذاكر هيروين «دليفري» في شوارع أوسيم

مسجل خطر ذاع صيته بين أرباب السوابق وعالم الإجرام، تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مسحوق الهيروين، متخذا منطقة سكنه مسرحا لنشاطه الآثم حتى سقط في قبضة الشرطة، إذ وردت معلومات أكدتها تحريات ضابط وحدة مباحث قسم شرطة أوسيم، مفادها قيام "محمد. ع" 45 سنة، مسجل خطر (ضرب – سلاح أبيض) بالاتجار في المواد المخدرة، مستخدمًا السيارة ملكه وسيلةً لترويج المخدرات على عملائه بدائرة المركز، ظنا أن حيلته ستخدع رجال الشرطة، وأن طريقه نحو تحقيق ثروة طائلة مفروش بالورود.
مخدر-الحشيش

سقوط 4 عناصر إجرامية بـ«تشكيلة مخدرات» في الجيزة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق جهودها وفق الإستراتيجية الموضوعة التي تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار بالمواد المخدرة، وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي، عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أبرزها ضبط عاطلين سبق اتهام أحدهما فى قضية مخدرات حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الوراق بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1500 جرام، هاتف محمول ومبلغ مالي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

مباحث أوسيم تكتب الفصل الأخير في رحلة هروب «الدكش»

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت جهود مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إذ تم ضبط "عمرو الدكش" 35 سنة، مقيم ببشتيل بدائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية، من بينها حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وبحوزته طبنجة عيار 9 مم و12 طلقة نارية من ذات العيار.
هيروين

حشيش وتذاكر هيروين.. مباحث إمبابة توقع 3 تجار مخدرات

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافحة الاتجار فى المخدرات وضبط المسجلين الخطرين بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وترجمها على أرض الواقع رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، وفق خطة العمل الموضوعة تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام، إذ تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بقطاع الشمال، تحت إشراف العميد عمرو طلعت، من الإيقاع بثلاثة من تجار المواد المخدرة.
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