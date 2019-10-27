القبض على مسجل خطر احترف تجارة الهيروين بإمبابة

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

هيروين

توجيهات مستمرة يصدرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ففي مجال المنع والكشف وفق خطة العمل الميداني الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الوجود الأمنى خلال المرحلة الراهنة، وتفعيل دور المرورات النهارية والليلية والأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المسجلين جنائيا والعناصر الخطرة، خصوصًا محرزي المواد والعقاقير المخدرة والمتاجرين فيها، أوقعت مباحث إمبابة بمسجل خطر لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

وردت معلومات أكدتها التحريات لضابط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام "مسعود. س. م. ج" 33 سنة، عاطل، مقيم بأوسيم، سبق اتهامه في قضيتي (مخدرات) آخرهما رقم 50185/2006 جنح قسم إمبابة (مخدرات)، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا له. عقب تقنين الإجراءات

وردت معلومات أكدتها التحريات لضابط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام "مسعود. س. م. ج" 33 سنة، عاطل، مقيم بأوسيم، سبق اتهامه في قضيتي (مخدرات) آخرهما رقم 50185/2006 جنح قسم إمبابة (مخدرات)، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا له.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال استقلاله مركبة "توك توك" بمنطقة المنيرة الغربية بدائرة القسم، وبحوزته 554 لفافة تحتوي على مسحوق الهيروين المخدر، ونصف أسطوانة من الهيروين، وفرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، و5 طلقات من ذات العيار، وهاتف محمول، ومبلغ 5045 جنيها.



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ من حصيلة بيعها، والسلاح الناري بقصد الدفاع.



