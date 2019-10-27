تذاكر هيروين «دليفري» في شوارع أوسيم

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

هيروين

مسجل خطر ذاع صيته بين أرباب السوابق وعالم الإجرام، تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مسحوق الهيروين، متخذا منطقة سكنه مسرحا لنشاطه الآثم حتى سقط في قبضة الشرطة، إذ وردت معلومات أكدتها تحريات ضابط وحدة مباحث قسم شرطة أوسيم، مفادها قيام "محمد. ع" 45 سنة، مسجل خطر (ضرب – سلاح أبيض) بالاتجار في المواد المخدرة، مستخدمًا السيارة ملكه وسيلةً لترويج المخدرات على عملائه بدائرة المركز، ظنا أن حيلته ستخدع رجال الشرطة، وأن طريقه نحو تحقيق ثروة طائلة مفروش بالورود.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أمكن ضبطه وبحوزته 96 لفافة تحوي مسحوق الهيروين المخدر وزنت جميعها نحو 260 جراما، وهاتف محمول ومبلغ 440 جنيها. كما أمكن ضبط "فتح الله. ط" 30 سنة، عاطل، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "سلاح" بالحبس سنة وغرامة 50 جنيها، بمنطقة سكنه، وبحوزته 90 لفافة تحوى

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أمكن ضبطه وبحوزته 96 لفافة تحوي مسحوق الهيروين المخدر وزنت جميعها نحو 260 جراما، وهاتف محمول ومبلغ 440 جنيها.



كما أمكن ضبط "فتح الله. ط" 30 سنة، عاطل، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "سلاح" بالحبس سنة وغرامة 50 جنيها، بمنطقة سكنه، وبحوزته 90 لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر، وزنت نحو 250 جراما، وفرد روسى محلى الصنع، و5 طلقات من ذات العيار، و2 هاتف محمول ومبلغ مالى (400 جنيه).



بمواجهتهما أمام مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.





