جريمة

تذاكر هيروين «دليفري» في شوارع أوسيم

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
هيروين
هيروين
مسجل خطر ذاع صيته بين أرباب السوابق وعالم الإجرام، تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مسحوق الهيروين، متخذا منطقة سكنه مسرحا لنشاطه الآثم حتى سقط في قبضة الشرطة، إذ وردت معلومات أكدتها تحريات ضابط وحدة مباحث قسم شرطة أوسيم، مفادها قيام "محمد. ع" 45 سنة، مسجل خطر (ضرب – سلاح أبيض) بالاتجار في المواد المخدرة، مستخدمًا السيارة ملكه وسيلةً لترويج المخدرات على عملائه بدائرة المركز، ظنا أن حيلته ستخدع رجال الشرطة، وأن طريقه نحو تحقيق ثروة طائلة مفروش بالورود.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أمكن ضبطه وبحوزته 96 لفافة تحوي مسحوق الهيروين المخدر وزنت جميعها نحو 260 جراما، وهاتف محمول ومبلغ 440 جنيها. كما أمكن ضبط "فتح الله. ط" 30 سنة، عاطل، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "سلاح" بالحبس سنة وغرامة 50 جنيها، بمنطقة سكنه، وبحوزته 90 لفافة تحوى
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سقوط أعمدة كهربائية وأشجار بالدقهلية (2)

إصابة 3 أشخاص سقطت شجرة على سيارتهم بكفر الشيخ

شهد الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ، اليوم الأحد، حادث سقوط شجرة على سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي، لإجراء الفوصات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية. وتلقت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بلاغا يفيد تصادم سيارة بشجرة على الطريق الدولي الساحلي مدخل قرية الشيخ مبارك التابعة لمدينة بلطيم، وجه مسؤولو الغرفة مرفق الإسعاف بالانتقال للمكان ونقل المصابين، وتبين أن الحادث أسفرعن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية.
هيروين

القبض على مسجل خطر احترف تجارة الهيروين بإمبابة

توجيهات مستمرة يصدرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ففي مجال المنع والكشف وفق خطة العمل الميداني الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الوجود الأمنى خلال المرحلة الراهنة، وتفعيل دور المرورات النهارية والليلية والأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المسجلين جنائيا والعناصر الخطرة، خصوصًا محرزي المواد والعقاقير المخدرة والمتاجرين فيها، أوقعت مباحث إمبابة بمسجل خطر لاتهامه بالاتجار في المخدرات.
اقراص-مخدرة (2)

صيدلي بدرجة تاجر مخدرات في بولاق الدكرور

لم يرضَ صيدلي بما قسمه الله له من رزق حلال تدرّه صيدلية ملكه بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، فوسوس له الشيطان بأن الفرصة سانحة لتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، إذ حوَّل محل عمله إلى وكر للاتجار في العقاقير المخدرة وبيعها لمتعاطي المخدرات، إلا أن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة كانت له بالمرصاد وكشفت نشاطه غير المشروع، واستهدفته بمأمورية مكبرة تنسيقا مع "التفتيش الصيدلي" بوزارة الصحة، وأمكن ضبطه داخل الصيدلية وعُثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة.
محاكمة محمد راجح

«مقتل شهيد الشهامة وطالب الرحاب» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
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هيروين

القبض على مسجل خطر احترف تجارة الهيروين بإمبابة

توجيهات مستمرة يصدرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ففي مجال المنع والكشف وفق خطة العمل الميداني الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الوجود الأمنى خلال المرحلة الراهنة، وتفعيل دور المرورات النهارية والليلية والأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المسجلين جنائيا والعناصر الخطرة، خصوصًا محرزي المواد والعقاقير المخدرة والمتاجرين فيها، أوقعت مباحث إمبابة بمسجل خطر لاتهامه بالاتجار في المخدرات.
حملة-امنية

تنفيذ 64 حكما قضائيا وضبط 4 قطع سلاح في العمرانية

على مدار فترة طويلة، شكلت إشغالات شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية غربي محافظة الجيزة، صداعًا لأجهزة الأمن بالجيزة، الأمر الذي دفع مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع إلى توجيه حملات متواصلة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
مخدر-الحشيش

سقوط 4 عناصر إجرامية بـ«تشكيلة مخدرات» في الجيزة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق جهودها وفق الإستراتيجية الموضوعة التي تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار بالمواد المخدرة، وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي، عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أبرزها ضبط عاطلين سبق اتهام أحدهما فى قضية مخدرات حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الوراق بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1500 جرام، هاتف محمول ومبلغ مالي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

مباحث أوسيم تكتب الفصل الأخير في رحلة هروب «الدكش»

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت جهود مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إذ تم ضبط "عمرو الدكش" 35 سنة، مقيم ببشتيل بدائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية، من بينها حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وبحوزته طبنجة عيار 9 مم و12 طلقة نارية من ذات العيار.
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