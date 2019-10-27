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«قسد»: مقتل البغدادي عملية تاريخية.. وساعدنا في استهدافه

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
وصف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي بالتاريخية الناجحة نتيجة العمل المشترك بين قواته وواشنطن، وصرح بذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد وكان التلفزيون الرسمي العراقي قد أكد في وقت سابق اليوم أن استخبارات البلاد ساعدت في تحديد مكان البغدادي. قالت مصادر عسكرية أمريكية، إن عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 أشخاص استغرقت ساعة و30 دقيقة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأفادت "سكاي نيوز عربية"، على لسان مصادر أمنية عراقية، أن مرافق الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل معه في الغارة الجوية في إدلب السورية.ووقع تبادل محدود لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأمريكية لمكان وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في سوريا، ما دفع الأخير إلى تفجير نفسه بحزام ناسف بعد فشله
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قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 19 فلسطينيا، بينهم 12 عاملا أثناء محاولتهم الدخول من شمال الضفة الغربية المحتلة إلى أراضي عام 1948 بالإضافة إلى 7 أشخاص من قرية العيسوية بالقدس، كما هدمت منزلا في جنوب الضفة. ففي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 12 عاملا أثناء محاولتهم الدخول إلى أراضي 1948 قرب بوابة برطعة جنوب غرب جنين. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال انتشرت على طول الطريق قرب جدار الفصل العنصري في تلك المناطق، التي شهدت عمليات تنكيل واسعة بالعمال مؤخرا.
صحف

صحف عربية: ساعات حاسمة ببيروت ومدينة أشباح في العراق

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على تطورات الأوضاع في لبنان والعراق، حيث يشهد البلدان احتجاجات متواصلة منذ عدة أيام، كما استعرضت الصحف الشأن اليمني، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "بوادر انشقاق في تيار عون.. والجيش يتدخل لفتح الطرقات"، أن الاحتجاجات الشعبية أظهرت خلافات "التيار الوطني الحر" المتفاقمة إلى العلن، وهو ما تجلى في خروج النائبين شامل روكز ونعمة أفرام، من تكتل "لبنان القوي".
مظاهرات العراق

مقتل وإصابة العشرات في ثاني يوم من احتجاجات العراق

قتل 67 شخصا على الأقل وأصيب المئات خلال يومين من الاحتجاجات في العراق، فيما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن وجماعات مسلحة في الموجة الثانية من الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الشهر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وفي مسعى لاحتواء العنف، أمر رئيس الوزراء العراقي مساء السبت جهاز مكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع العاصمة بغداد ومدينة الناصرية بجنوب البلاد. وقال مصدر أمني لـ"رويترز"، إنه تم إبلاغ وحدات الجهاز باستخدام "كل الإجراءات الضرورية" لإنهاء الاحتجاجات. وذكرت الشرطة ومصادر أمنية أن جنود مكافحة الإرهاب فرقوا مظاهرات في الناصرية بضرب واعتقال العشرات.
قصف سوريا

مقتل 15 شخصًا في اشتباكات مع الأكراد شمال سوريا

قتل 15 شخصًا جراء اشتباكات دارت مساء اليوم السبت، في شمال شرق سوريا بين مقاتلين موالين أنقرة يدعمهم الطيران التركي ومقاتلين أكراد سوريين، إذ قالت مصادر، إن المعارك وقعت في مناطق بين تل تمر ورأس العين، وأوقعت 15 قتيلا، 9 من الفصائل الموالية لتركيا و6 من قوات سوريا الديمقراطية. يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد هدد في وقت سابق، بأن بلاده ستتحرك عسكريا من أجل "تطهير" المنطقة المحاذية لها في شمالي سوريا، في حال لم ينسحب منها المقاتلون الأكراد بحلول نهاية المهلة المتفق عليها مع روسيا.
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ابو بكر-البغدادى

بالتفاصيل.. كيف تخلصت أمريكا من أبي بكر البغدادي؟

على الرغم من حديث تقارير عديدة عن مقتله في السابق، فإن أحدث المؤشرات التي تناولت تصفية زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي، وصلت إلى مرحلة متطورة من التأكيد، خاصة في ظل التصريحات التي صدرت عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون". وبدت وسائل الإعلام الأمريكية حريصة على التواصل مع مسؤولي البنتاجون لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الهجوم الأمريكي الذي نجح في تصفية البغدادي في سوريا، لا سيما أن الإدارة في البيت الأبيض وضعت القضاء على التنظيم ضمن أهدافها السياسية الرئيسية.
الحرب-في- سوريا (13)

رغم قرار وقف إطلاق النار.. مقتل 5 مدنيين في غارة تركية بسوريا

قُتل 5 مدنيين، اليوم الجمعة، في غارة تركية على قرية في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، برغم اتفاق لوقف إطلاق النار في الهجوم الذي تشنه أنقرة وفصائل سورية موالية لها ضد المقاتلين الأكراد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن المدنيين قتلوا في غارة على قرية باب الخير التي تبعد نحو عشرة كيلومترات شرق مدينة رأس العين الحدودية، حيث تدور اشتباكات متقطعة. مشيرًا إلى إصابة 20 مدنيا آخرين بجروح.
بشار-الاسد

«أردوغان رجل خطير».. الحكومة السورية تعلق على وقف العدوان التركي

قالت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، إن الاتفاق الأمريكي التركي على وقف إطلاق النار شمال شرقي البلاد "غامض"، مضيفة أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ينشر فكر جماعة الإخوان الإرهابية، ورجل خطير ومعتد ويجب مواجهته، وأوضحت في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، مساء اليوم الخميس، أن الاتفاق الأمريكي التركي المعلن "غامض"، وأن مصطلح منطقة آمنة غير صحيح، فهي ستكون منطقة محتلة، مشيرة إلى أن العالم وقف ضد العدوان التركي على سوريا.
العدوان -التركي -على -سوريا

14 بندا.. تفاصيل وقف العدوان التركي على سوريا 120 ساعة

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا، وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع تركيا أيضا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة حماية السجون في شمال سوريا ومواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولفت نائب الرئيس الأمريكي، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عدم تدخل تركيا في كوباني السورية، موضحا أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على حماية الأقليات في شمال سوريا، بحسب "الحرة" الأمريكية.
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