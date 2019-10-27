«قسد»: مقتل البغدادي عملية تاريخية.. وساعدنا في استهدافه

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

أبو بكر البغدادي

وصف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي بالتاريخية الناجحة نتيجة العمل المشترك بين قواته وواشنطن، وصرح بذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد وكان التلفزيون الرسمي العراقي قد أكد في وقت سابق اليوم أن استخبارات البلاد ساعدت في تحديد مكان البغدادي. قالت مصادر عسكرية أمريكية، إن عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 أشخاص استغرقت ساعة و30 دقيقة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأفادت "سكاي نيوز عربية"، على لسان مصادر أمنية عراقية، أن مرافق الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل معه في الغارة الجوية في إدلب السورية.ووقع تبادل محدود لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأمريكية لمكان وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في سوريا، ما دفع الأخير إلى تفجير نفسه بحزام ناسف بعد فشله