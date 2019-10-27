للباحثين عن الهجين.. السيارات المستعملة الأفضل لك

تتمتع السيارات الهجين بقدرات كبيرة في الأسواق العالمية، خاصة أنها تستطيع جذب فئات متعددة من الجماهير، سواء كانوا يرغبون في شراء موديلات تعمل بالبنزين أو الكهرباء
لا شك أن النسخ الهجين من السيارات المشهورة باتت أهم أدوات الشركات العالمية المصنعة في الأسواق العالمية، خاصة أنها بالفعل تستهدف فئات مختلفة من الجماهير، سواء من محبي موديلات الوقود المحروق، أو الذين يفضلون الطاقة النظيفة مثل الكهرباء.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بات من الواضح أن هناك بالفعل اهتماما من جانب الجمهور بالسيارات المستعملة من موديلات الهجين، خاصة أنها تمنح الجمهور العديد من المتطلبات التي يبحثون عنها دومًا عندما يتعلق الأمر بشراء سيارة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "وات كار؟" المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات الهجين المستعملة الأفضل حاليا.
تويوتا بريوس
هى من الموديلات التاريخية للشركة اليابانية العملاقة، الأمر الذي جعلها دومًا هدفًا للتطوير المستمر من قبَل تويوتا، ما ظهر من خلال ظهورها عددا
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "وات كار؟" المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات الهجين المستعملة الأفضل حاليا.
تويوتا بريوس
هى من الموديلات التاريخية للشركة اليابانية العملاقة، الأمر الذي جعلها دومًا هدفًا للتطوير المستمر من قبَل تويوتا، ما ظهر من خلال ظهورها عددا من المرات بثوب جديد في المعارض الدولية خلال السنوات الأخيرة.
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ولا شك أنها واحدة من السيارات الكهربائية والهجين الأكثر تطورًا على مستوى الأسواق العالمية، خاصة أن الشركة اليابانية العملاقة تراهن دومًا على القدرات الفنية والمتانة التي تستطيع أن تجذب شرائح مختلفة من الجماهير في الأسواق العالمية.
كيا نيرو
على مستوى الإمكانيات الكهربائية، فهي من أهم الموديلات الخالصة في الأسواق العالمية، لا سيما أن الشركة الكورية العملاقة استطاعت أن تقدم تطويرا واضحا على المستويين التقني والتكنولوجي في السيارة الكهربائية، لتكون من بين أفضل الموديلات التي تنتمي لهذا الطراز على مستوى كل الأسواق العالمية.
هيونداي جينيسيس كوبيه في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
وفي ما يتعلق بالقدرات الخاصة بالبنزين، فإن الشركة الكورية تمتلك خبرات واسعة في صناعة موديلات تتمتع بالكفاءة الكبيرة في استخدام المحروقات.
فولكس فاجن جولف GTE
لعقود من الزمان، كانت جولف عبارة عن سيارة تتقدم في العمر وهي بصورة جيدة، وتتطلب فقط الحد الأدنى من الصيانة لمواصلة التشغيل، وهو الأمر الذي ساعدها على أن تكون لائقة دائمًا، بالإضافة إلى قدرتها على الاستمرار في التطوير بشكل واضح.
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ومع السنوات الأخيرة، تمكنت الشركة الألمانية العملاقة من وضع بصمة جديدة في تاريخ سيارتها جولف، وذلك عن طريق نسخة هجين منها، وهو ما أسهم في زيادة نجاحها فى الأسواق.
أودي E-Tron
تستطيع بفضل القدرات الفنية الكبيرة الوصول إلى السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضعية الثبات في غضون زمن لا يتجاوز 5.5 ثانية فقط، كما أنها تتمتع بقدرات تجعلها تسير لمسافة تقترب من 330 كيلومترا بالشحن المخزن في بطارية السيارة، وهي تعرض في الأسواق العالمية بأسعار تصل إلى 76 ألف دولار، الأمر الذي جعلها من أهم الخيارات المتاحة للجمهور الراغب في شراء سيارات هجين مستعملة على مستوى عالٍ من الكفاءة.
هيونداي إيونيك
تعد من أهم السيارات الكهربائية على مستوى العالم، وهو الأمر الذي منحها ثقة الجمهور بشكل رئيسي، خاصة بعد أن حازت إعجاب الجمهور بنسبة تصل إلى 92.67% من الجمهور المستخدم لها في الوقت الحالي بعدد من الأسواق، وعلى رأسها بريطانيا.
وخلال السنوات القليلة لها في الأسواق العالمية، كان لها تأثير واضح، ما جعلها من بين السيارات الكهربائية ذات التأثير الواسع في الأسواق العالمية، وبالأخص لدى الشرائح الجماهيرية الباحثة عن الهجين.