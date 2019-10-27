للباحثين عن الهجين.. السيارات المستعملة الأفضل لك

تتمتع السيارات الهجين بقدرات كبيرة في الأسواق العالمية، خاصة أنها تستطيع جذب فئات متعددة من الجماهير، سواء كانوا يرغبون في شراء موديلات تعمل بالبنزين أو الكهرباء

تحرير:محمود نبيل ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

أودي E-Tron

لا شك أن النسخ الهجين من السيارات المشهورة باتت أهم أدوات الشركات العالمية المصنعة في الأسواق العالمية، خاصة أنها بالفعل تستهدف فئات مختلفة من الجماهير، سواء من محبي موديلات الوقود المحروق، أو الذين يفضلون الطاقة النظيفة مثل الكهرباء. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بات من الواضح أن هناك بالفعل اهتماما من جانب الجمهور بالسيارات المستعملة من موديلات الهجين، خاصة أنها تمنح الجمهور العديد من المتطلبات التي يبحثون عنها دومًا عندما يتعلق الأمر بشراء سيارة.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "وات كار؟" المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات الهجين المستعملة الأفضل حاليا. تويوتا بريوس هى من الموديلات التاريخية للشركة اليابانية العملاقة، الأمر الذي جعلها دومًا هدفًا للتطوير المستمر من قبَل تويوتا، ما ظهر من خلال ظهورها عددا