حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

للباحثين عن الهجين.. السيارات المستعملة الأفضل لك

تتمتع السيارات الهجين بقدرات كبيرة في الأسواق العالمية، خاصة أنها تستطيع جذب فئات متعددة من الجماهير، سواء كانوا يرغبون في شراء موديلات تعمل بالبنزين أو الكهرباء
تحرير:محمود نبيل ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
أودي E-Tron
أودي E-Tron
لا شك أن النسخ الهجين من السيارات المشهورة باتت أهم أدوات الشركات العالمية المصنعة في الأسواق العالمية، خاصة أنها بالفعل تستهدف فئات مختلفة من الجماهير، سواء من محبي موديلات الوقود المحروق، أو الذين يفضلون الطاقة النظيفة مثل الكهرباء. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بات من الواضح أن هناك بالفعل اهتماما من جانب الجمهور بالسيارات المستعملة من موديلات الهجين، خاصة أنها تمنح الجمهور العديد من المتطلبات التي يبحثون عنها دومًا عندما يتعلق الأمر بشراء سيارة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "وات كار؟" المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات الهجين المستعملة الأفضل حاليا. تويوتا بريوس هى من الموديلات التاريخية للشركة اليابانية العملاقة، الأمر الذي جعلها دومًا هدفًا للتطوير المستمر من قبَل تويوتا، ما ظهر من خلال ظهورها عددا
اقرأ المزيد
تويوتا ياريس 2019

سيارات يبحث عنها الجمهور دومًا عبر الإنترنت

بالنظر إلى العديد من الأمور المتعلقة بالسيارات، تبقى الموديلات التي يمكن استخدامها في المدن بشكل اعتيادي هي الأكثر طلبًا وبحثًا من قبَل جمهور السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، الأمر الذي بدوره يجعلها ذات مرتبة عالية على مستوى العالم. وتظل هذه السيارات هي الأكثر قدرة على تلبية طموحات الجمهور فى الأسواق العالمية المختلفة، وهو ما يفسر رغبته في البحث المستمر عنها، ومن ثم متابعة أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيا وتقنيات حديثة خلال السنوات القليلة الماضية.
مرسيدس C

رغم الإمكانات.. سيارات يبيعها أصحابها بعد أقل من عام

لا شك أن الإمكانيات الفنية للسيارات من الأمور المطلوبة على مستوى الأسواق العالمية، خاصة وأن العديد من الفئات الجماهيرية تميل دومًا إلى الموديلات التي تجمع بين الإمكانيات الفاخرة والسمات الفنية العالية للمحركات على مستوى الأسواق العالمية، ولا شك أن تلك الإمكانيات الفنية قد لا تجبر بعض ملاك السيارات على التمسك بها لفترات طويلة، خاصة إذا ما كان الاحتفاظ بها لسنوات أمر مكلف على مستوى الصيانة وتكلفة التراخيص وغيرها من الأمور الخاصة بالسيارة فنيًا أو قانونيًا.
أستون-مارتن-لاجوندا

أسوأ السيارات من حيث المبيعات في التاريخ

تظل المبيعات هي المعيار الرئيس على مدى انتشار السيارة، وليس إمكاناتها، وخاصةً أن بعض الموديلات لم تستطع أن تحقِّق الانتشار الكبير في الأسواق العالمية، رغم ما تمتعت به من قدرات وإمكانات فنية مختلفة، سواء على مستوى المحرك أو الشكل الخارجي. وعلى مدى تاريخ طويل في صناعة السيارات، كانت هناك العشرات من الموديلات التي لم تحقق سوى معدل بسيط من المبيعات في الأسواق العالمية المختلفة، وذلك على الرغم من مراعاة الشركات المنتجة لإمكانات مختلفة في تلك السيارات.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]