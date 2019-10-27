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طلب إحاطة بشأن إسقاط ديون الفلاحين وأصحاب المزارع

تحرير:أحمد جاد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
الزراعة في مصر - صورة أرشيفية
الزراعة في مصر - صورة أرشيفية
تقدمت هيام حلاوة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء بالنسبة الأراضي الزراعية والصحراوية ما يثقل كاهل الفلاح المصري، قائلة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في أكثر من خطاب على أولوية قطاع الزراعة وتوصيل التيار لكافة المشروعات الزراعية، إلا أنه لا يتم الاستجابة لمطالب الفلاحين بشأن تيسيرات توصيل التيار الكهربائي لأراضيهم، لتحقيق التوسع الزراعي والإنتاج والاستغناء عن ماكينات الديزل المرهقة للفلاحين.
وقالت حلاوة، في بيان لها، اليوم الأحد، إن ارتفاع أسعار الكهرباء يؤدي إلى هجر الفلاح للزراعة، ما يؤثر على الرقعة الزراعية المصرية، خاصة أن ارتفاع أسعار الكهرباء مبالغ فيها بشكل كبير ولا تستند إلى معايير يمكن الارتكان إليها، مطالبة بضرورة إسقاط الديون عن الفلاحين وأصحاب المزارع  وإعادة تسعير شرائح
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مجلس-النواب (1)

طلب إحاطة بشأن سداد فواتير الكهرباء للكنائس

تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب إحاطة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحديد المسؤول عن سداد فواتير الكهرباء للكنائس بالمدن العمرانية الجديدة، حيث تتنصل محافظة القاهرة في الوقت الحالي ممثلة في الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، من سداد فواتير الكهرباء لكنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق، الكنيسة الوحيدة بالمدينة، مشيرا إلى أن لديه من المستندات توضح أن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة تفيد بتحميل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قيمة إنارة دور العبادة الأهلية على بند الإنارة العامة.
مصطفى-مدبولي

فرض حظر تجوال في مناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء بدءا من اليوم الأحد وحتى انتهاء مد حالة الطوارىء المقررة، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 لمدة 3 أشهر. وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
طقس (3)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية بالبلاد، اليوم الأحد، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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أحمد موسى: السيسي أنقذ سكان العشوائيات من مآسي الأمطار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع أهالي العشوائيات في مصر في قمة أولوياته، مشيرًا إلى أن هناك مليارات صرفت لإنقاذ حياة مئات الآلاف من الأسر الذين كانوا يسكنون في مساكن متهالكة، موضحًا أن الرئيس السيسي قرر تطوير العشوائيات حتى لا يتعرض سكانها إلى الظروف المناخية السيئة، متسائلًا خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»:«كيف كان سيصبح حال سكان العشوائيات حال كانوا لا يزالون يقيمون في الدويقة أو في غيط العنب أو في السماكين بسوهاج أو بقابوطي في بورسعيد، وواجهو حجم الأمطار الغزيرة الحالية؟».
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النواب يدين تخاذل الحكومة تجاه مشاكل الفلاح والزراعة

دانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال اجتماعها الأول بدور الانعقاد الجديد، برئاسة النائب هشام الحصرى، تخاذل الحكومة والمسئولين تجاه مشكلات الفلاح وقطاع الزراعة. وقال هشام الحصري، إن اللجنة لن تسمح خلال الفترة المقبلة بتخاذل أي مسئول، وسيتم استخدام كافة الأدوات الرقابية تجاه الحكومة، لمواجهة تقاعس أي مسئول عن حل وحسم مشكلات المواطنين في قطاع الزراعة والرى، موضحا أن اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام تقاعس المسئولين، وسيكون هناك نهج جديد في التعامل معهم.
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ننشر محاور خطة عمل «الشباب والرياضة» بالنواب

استعرضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أشرف رشاد، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، وحددت اللجنة بالنسبة للمحور التشريعي استئناف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017"، مشروع قانون مقدم من محمد فرج عامر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء "المجلس الوطنى للشباب"، كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن "إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب".
حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (2)

طلب إحاطة بشأن مخالفات تجار سيارات الحوداث

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الطريقة الرسمية لبيع سيارات الحوادث تكون في المزادات الرسمية التي تشرف عليها الدولة، وتكون السيارات سارية الرخصة يتم العمل بها من خلال شركات التأمين، لكن هناك تجار ينتظرون وقوع الحوادث على الطرق ليأخذوا السيارة وتفكيكها وبيعها كقطع غيار في حالة كانت حالتها سيئة للغاية، أو يقومون بإصلاحها وبيعها وغالبا ما تكون حالتها ما زالت غير مؤهلة للسير بالشوارع مرة أخرى بأمان، موضحا أن التاجر فى هذا المجال لا يتعامل غالبا بشكل رسمي، فلا توجد معه بطاقة ضريبية أو أوراق رسمية.
الاسكان

نائب: سيطرة السماسرة على شقق الإسكان تمنع وصول الدعم

قال فايز بركات نائب أشمون، في بيان له، اليوم الخميس، إن عمليات بيع شقق الإسكان المدعومة تتم بالتحايل على القانون عبر صفقات مشبوهة يشترك فيها سماسرة وموظفون بالبنوك والشهر العقاري، لتذهب الشقق في النهاية إلى غير المستحقين، بل وصل الأمر إلى بيع صور البطاقات الشخصية للتقديم بها على وحدة أو قطعة أرض مدعومة، ثم التنازل عنها مقابل مبلغ مالي، يتراوح ما بين 10 و30 ألف جنيه، مضيفا أن سيطرة مجموعة من السماسرة على شقق الاسكان الاجتماعي، يمنع إيصال الدعم لمستحقيه.
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