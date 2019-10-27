طلب إحاطة بشأن إسقاط ديون الفلاحين وأصحاب المزارع

تحرير:أحمد جاد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

الزراعة في مصر - صورة أرشيفية

تقدمت هيام حلاوة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء بالنسبة الأراضي الزراعية والصحراوية ما يثقل كاهل الفلاح المصري، قائلة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في أكثر من خطاب على أولوية قطاع الزراعة وتوصيل التيار لكافة المشروعات الزراعية، إلا أنه لا يتم الاستجابة لمطالب الفلاحين بشأن تيسيرات توصيل التيار الكهربائي لأراضيهم، لتحقيق التوسع الزراعي والإنتاج والاستغناء عن ماكينات الديزل المرهقة للفلاحين.

وقالت حلاوة، في بيان لها، اليوم الأحد، إن ارتفاع أسعار الكهرباء يؤدي إلى هجر الفلاح للزراعة، ما يؤثر على الرقعة الزراعية المصرية، خاصة أن ارتفاع أسعار الكهرباء مبالغ فيها بشكل كبير ولا تستند إلى معايير يمكن الارتكان إليها، مطالبة بضرورة إسقاط الديون عن الفلاحين وأصحاب المزارع وإعادة تسعير شرائح