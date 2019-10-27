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رئيس جمهورية الشيشان: قتل البغدادي لن يحدث تغييرا كبيرا

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
رمضان قديروف
رمضان قديروف
قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إن تصفية زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي لن تغير كثيرا من واقع الأمر كثير، ومن المهم تطهير سوريا تماما من "داعش". وأعاد الرئيس الشيشاني حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، تذكير العالم عامة والأمريكيين خاصة، بأن "قتل زعيم تنظيم (القاعدة) أسامة بن لادن في عام 2011 لم يسفر عن اندحار هذه الجماعة الإرهابية التي لا تزال موجودة، على الرغم من تصفية زعيمها".
كانت وسائل إعلام أمريكية قد أوردت فجر اليوم أن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب ، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.ووصف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي
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الحرب-في- سوريا (11)

وزارة الدفاع الروسية ترسل عشرات العربات المدرعة إلى سوريا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوزارة أرسلت عشرات العربات المدرعة من طراز "تيجر" و"تايفون- أو" للشرطة العسكرية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه "تم إرسال العشرات من العربات المدرعة على متن طائرات النقل العسكرية (إيل-76) إلى القاعدة الجوية حميميم في سوريا، حيث ستقوم الشرطة العسكرية الروسية بمهام خاصة على الحدود السورية التركية باستخدامها، وتم إرسال مركبات مدرعة من طراز (تيجر) و(تايفون- أو) إلى سوريا من المطارات العسكرية في منطقة روستوف وإقليم كراسنودار".
احتجاجات اثيوبيا

«آبي» من التتويج بـ«نوبل للسلام» إلى تحدي الاحتجاجات

بعد أيام قليلة على فوزه بجائزة نوبل للسلام، فرضت التوترات العرقية الدامية تحديا كبيرا على رئيس الوزراء الإثيوبي الإصلاحي آبي أحمد مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر انعقادها العام المقبل، بعد اندلاع تظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء، الأربعاء الماضي. وخلال المظاهرات المتواصلة سقط عشرات القتلى، فبحسب مصادر أمنية ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات المناهضة لآبي أحمد إلى 67 شخصا، حيث كشف كيفيالو تيفيرا، قائد الشرطة في الإقليم، عن أنه "قتل ما مجموعه 67 شخصا في أوروميا" مضيفا: "هناك نحو 55 قتلوا في صراع بينهم وبين المدنيين، والبقية قتلوا بيد قوات الأمن".
الشرطة-الروسية (2)

قتلى وجرحى نتيجة إطلاق نار في ثكنة عسكرية شرق روسيا

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب اثنان بجروح اليوم الجمعة، نتيجة إطلاق نار في ثكنة عسكرية في إقليم ما وراء البايكال بشرق روسيا. وقال مصدر مطلع في هيئات الطوارئ بالمنطقة - في تصرح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن الجندي الذي أطلق النار لا يزال حيا وقد ألقي القبض عليه". من جانبها، ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أن أحد المجندين في ثكنة عسكرية أطلق النار على زملائه في فترة المناوبة.
بوتين (3)

روسيا وإفريقيا توقعان 50 وثيقة بـ12.5 مليار دولار

أعلن مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، أن روسيا والدول الإفريقية وقعت اتفاقيات - خلال منتدى "روسيا - إفريقيا"، المقامة في مدينة سوتشي الروسية - تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار أمريكي. وقال كوبياكوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس: "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي وقعتها روسيا مع الدول الإفريقية أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالي الوثائق المعروفة لدينا حتى هذه اللحظة 800 مليار روبل أي نحو 12.5 مليار دولار أمريكي".
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ابو بكر-البغدادى

«قسد»: مقتل البغدادي عملية تاريخية.. وساعدنا في استهدافه

وصف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي بالتاريخية الناجحة نتيجة العمل المشترك بين قواته وواشنطن، وصرح بذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد وكان التلفزيون الرسمي العراقي قد أكد في وقت سابق اليوم أن استخبارات البلاد ساعدت في تحديد مكان البغدادي. قالت مصادر عسكرية أمريكية، إن عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 أشخاص استغرقت ساعة و30 دقيقة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
ابو بكر-البغدادى

بالتفاصيل.. كيف تخلصت أمريكا من أبي بكر البغدادي؟

على الرغم من حديث تقارير عديدة عن مقتله في السابق، فإن أحدث المؤشرات التي تناولت تصفية زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي، وصلت إلى مرحلة متطورة من التأكيد، خاصة في ظل التصريحات التي صدرت عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون". وبدت وسائل الإعلام الأمريكية حريصة على التواصل مع مسؤولي البنتاجون لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الهجوم الأمريكي الذي نجح في تصفية البغدادي في سوريا، لا سيما أن الإدارة في البيت الأبيض وضعت القضاء على التنظيم ضمن أهدافها السياسية الرئيسية.
بشار-الاسد

«أردوغان رجل خطير».. الحكومة السورية تعلق على وقف العدوان التركي

قالت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، إن الاتفاق الأمريكي التركي على وقف إطلاق النار شمال شرقي البلاد "غامض"، مضيفة أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ينشر فكر جماعة الإخوان الإرهابية، ورجل خطير ومعتد ويجب مواجهته، وأوضحت في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، مساء اليوم الخميس، أن الاتفاق الأمريكي التركي المعلن "غامض"، وأن مصطلح منطقة آمنة غير صحيح، فهي ستكون منطقة محتلة، مشيرة إلى أن العالم وقف ضد العدوان التركي على سوريا.
العدوان -التركي -على -سوريا

14 بندا.. تفاصيل وقف العدوان التركي على سوريا 120 ساعة

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا، وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع تركيا أيضا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة حماية السجون في شمال سوريا ومواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولفت نائب الرئيس الأمريكي، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عدم تدخل تركيا في كوباني السورية، موضحا أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على حماية الأقليات في شمال سوريا، بحسب "الحرة" الأمريكية.
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