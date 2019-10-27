رئيس جمهورية الشيشان: قتل البغدادي لن يحدث تغييرا كبيرا

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

رمضان قديروف

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إن تصفية زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي لن تغير كثيرا من واقع الأمر كثير، ومن المهم تطهير سوريا تماما من "داعش". وأعاد الرئيس الشيشاني حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، تذكير العالم عامة والأمريكيين خاصة، بأن "قتل زعيم تنظيم (القاعدة) أسامة بن لادن في عام 2011 لم يسفر عن اندحار هذه الجماعة الإرهابية التي لا تزال موجودة، على الرغم من تصفية زعيمها".

كانت وسائل إعلام أمريكية قد أوردت فجر اليوم أن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب ، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.ووصف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي