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التخطيط: برامج لدعم المشروعات بالمحافظات الفقيرة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة تكثف جهودها لتعظيم الاستفادة من كافة البيانات المتاحة لوضع البرامج والخطط التنفيذية، والتي تستهدف تحديد الفجوات التنموية وخفض معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الموجهة للقرى الأكثر فقرا. وأشارت السعيد إلى توجيه برامج دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تجاه المحافظات الأكثر فقراً، وتخصيص نسبة محددة من التمويل لهذه المحافظات، وزيادة الدعم الفني والتمويلي المقدم لأنشطة الأسر المنتجة في المحافظات المستهدفة.
وأوضحت السعيد خلال كلمتها اليوم، الأحد، في مؤتمر سوق العمل المصري، أن الإجراءات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث كانت إجراءات شاملة ولم تقتصر فقط على الجوانب التمويلية، إذ اشتملت كذلك على تهيئة بيئة الأعمال لتسهيل الحصول على التمويل،
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

1.1 تريليون جنيه استثمارات كلية مستهدفة خلال 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة حددت عددا من الآليات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويتمثل أهمها في زيادة حجم الاستثمارات الكلية والتوسع في الاستثمارات العامة. وأضافت "السعيد" أن الدولة قامت خلال العام المالي 2018- 2019 بضخ استثمارات عامة تقدر بنحو 460 مليارا بنسبة نمو 14%، تشكل 49% من الاستثمارات الكلية البالغة 940 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري 2019- 2020 لتبلغ 1.17 تريليون جنيه بنسبة نحو 25%.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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بسبب الأمطار والطقس.. سوق السيارت «لم يحضر أحد»

تسببت حالة الطقس السيئ التي تسيطر على عدد من محافظات مصر المختلفة، في تراجع مبيعات أسواق السيارات المستعملة، وشهد سوق السيارات بمدينة نصر أمس، حالة كبيرة من الغياب، سواء كان للزوار الراغبين في شراء سيارة مستعملة، أو التجار الذين يتوافدون على السوق أسبوعيا من المحافظات المختلفة، لبيع سياراتهم، كما تباينت أسعار السيارات والتي نرصدها في التقرير التالي، وظلت آلاف السيارات المتراصة على جانبي الطريق المؤدي إلى ساحة سوق السيارات المكدسة أيضًا، في موقعها وبداخلها احتمى أصحابها من الأمطار والرياح الشديدة.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

1.1 تريليون جنيه استثمارات كلية مستهدفة خلال 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة حددت عددا من الآليات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويتمثل أهمها في زيادة حجم الاستثمارات الكلية والتوسع في الاستثمارات العامة. وأضافت "السعيد" أن الدولة قامت خلال العام المالي 2018- 2019 بضخ استثمارات عامة تقدر بنحو 460 مليارا بنسبة نمو 14%، تشكل 49% من الاستثمارات الكلية البالغة 940 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري 2019- 2020 لتبلغ 1.17 تريليون جنيه بنسبة نحو 25%.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

10 تريليونات دولار قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر سنويا

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة بعنوان "المرأة في العلاقات الروسية الإفريقية: المساواة بين الجنسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، والمنعقدة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي. واستعرضت السعيد عددا من الدراسات التي توضح أهمية تمكين المرأة، مشيرة إلى دراسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي قدرت قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر بأكثر من حوالي 10 تريليونات دولار سنوياً، أي ما يعادل 13% من إجمالي الناتج العالمي.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: معدل النمو في مصر الأول بإفريقيا والثالث عالميا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تعمل لتهيئة بيئة الأعمال من خلال تنفيذ خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري لرفع كفاءة المؤسسات، بالإضافة إلى التوجه للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي بهدف زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة بعنوان "سهولة الأعمال في إفريقيا" بالمنتدى الاقتصادى الروسي - الإفريقي والمنعقد حاليا في روسيا.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية 2030

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، على أهمية تعاون الدول النامية مع بعضها البعض في تحقيق التنمية المستدامة باعتباره الطريق الأساسى للتنمية في الوقت الحالي، ولاشتراك تلك الدول في العديد من المشاكل والظواهر الاجتماعية التي لا تحتاج إلى حلول نمطية، وإنما إلى حلول مبتكرة تتوافق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية التى تمر بها هذه الدول. وأشارت السعيد إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية للتنمية المستدامة تتسق مع أجندة 2030 الأممية.
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