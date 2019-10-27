ميسي يكشف عن أفضل مَن زامله في الملاعب

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

ليونيل ميسي

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الشريك الأفضل بالنسبة له في الملاعب، في تصريحات خاصة لشبكة "tycsports" الأرجنتينية، قائلًا: "أفضل شريك لي في الملعب؟ رونالدينيو كان يعتني بي وجعلني أشعر بالراحة ومنحني المساحة الخاصة بي، دخلت غرفة الملابس في برشلونة فى عمر 16 عامًا، ورؤية هؤلاء النجوم في هذا الوقت كانت أمرًا معقدًا، أحببت رونالدينيو كثيرًا داخل الملعب ودائمًا ما كنت أبحث عنه، ولكننا لعبنا معًا لوقت قصير للغاية، وكنت أتمنى أن تستمر هذه المدة لفترة أطول".

وواصل: "أما لويس سواريز فأنا ألعب بجواره منذ 5 سنوات، ومع لعب المزيد من المباريات معًا أصبح التفاهم بيننا بالقلب". وسُئل ميسي عن أفضل لاعب شاهده في الملاعب، فأجاب: "رونالدو الظاهرة، إنه بالنسبة لي الأفضل بين جميع المهاجمين الذين رأيتهم يلعبون. لقد كان رائعًا". وتحدث ميسي عن إمكانية جلوسه على مقاعد

وواصل: "أما لويس سواريز فأنا ألعب بجواره منذ 5 سنوات، ومع لعب المزيد من المباريات معًا أصبح التفاهم بيننا بالقلب".



وسُئل ميسي عن أفضل لاعب شاهده في الملاعب، فأجاب: "رونالدو الظاهرة، إنه بالنسبة لي الأفضل بين جميع المهاجمين الذين رأيتهم يلعبون. لقد كان رائعًا".



وتحدث ميسي عن إمكانية جلوسه على مقاعد البدلاء: "أفضل دخول المباريات من مقاعد البدلاء واللعب لعدد أقل من الدقائق بدلًا من أن يتم استبدالي".



وأضاف ميسي: "أقول ذلك لأن العديد من المباريات تُحسم في الجزء الأخير منها، وهناك أيضًا تستطيع إيجاد مساحة أكبر للعب؛ لأن المنافسين يصابون بالتعب، ولذلك أرغب في الاستمتاع بهذه الدقائق عن الخروج وعدم المشاركة فى أفضل وقت من اللقاء".