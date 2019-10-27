رياضة

ميسي يكشف عن أفضل مَن زامله في الملاعب

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الشريك الأفضل بالنسبة له في الملاعب، في تصريحات خاصة لشبكة "tycsports" الأرجنتينية، قائلًا: "أفضل شريك لي في الملعب؟ رونالدينيو كان يعتني بي وجعلني أشعر بالراحة ومنحني المساحة الخاصة بي، دخلت غرفة الملابس في برشلونة فى عمر 16 عامًا، ورؤية هؤلاء النجوم في هذا الوقت كانت أمرًا معقدًا، أحببت رونالدينيو كثيرًا داخل الملعب ودائمًا ما كنت أبحث عنه، ولكننا لعبنا معًا لوقت قصير للغاية، وكنت أتمنى أن تستمر هذه المدة لفترة أطول".
وواصل: "أما لويس سواريز فأنا ألعب بجواره منذ 5 سنوات، ومع لعب المزيد من المباريات معًا أصبح التفاهم بيننا بالقلب". وسُئل ميسي عن أفضل لاعب شاهده في الملاعب، فأجاب: "رونالدو الظاهرة، إنه بالنسبة لي الأفضل بين جميع المهاجمين الذين رأيتهم يلعبون. لقد كان رائعًا". وتحدث ميسي عن إمكانية جلوسه على مقاعد
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ميسى

ليونيل ميسي يتحدث عن حلم العودة للأرجنتين

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغبته في اللعب بالأرجنتين قبل نهاية مسيرته، حيث قال في تصريحات لشبكة "tycsports" الأرجنتينية: "كنت أرغب في اللعب بالأرجنتين عمومًا، حيث إنني كنت دائمًا أذهب إلى الملعب مع رجل عجوز وأرى الجمهور، وكان ذلك رائعًا، كما أن المشاركة في مباراة كلاسيكو هنا أمر فظيع. إنها تحمل نفس القدر من المنافسة على المستوى الرياضي في كل مكان، ولكن الناس هنا يعيشون اللقاء بشكل مختلف، إنهم أكثر جنونًا في الأرجنتين، وعدم الفوز في الكلاسيكو يعني الكثير، حيث إن الجميع هنا يريد تحقيق الفوز، ولكن إذا خسرت فلن تستطيع ترك منزلك".
ميلان

قمة نارية بين روما وميلان في الدوري الإيطالي

يحتضن ملعب الأولمبيكو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل روما نظيره ميلان في تمام الساعة السابعة مساءً، ويحتل روما المركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يوجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط، وتواجه الفريقان في 168 مباراة في الدوري، حقق خلالها ميلان الانتصار في 74 لقاءً مقابل 44 انتصارا لروما، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 238 هدفًا واهتزت شباكهم بـ183 هدفًا.
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

ليفربول يسعى لتعزيز صدارة «البريميرليج» أمام توتنهام

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر الترتيب برصيد 25 نقطة، نظيره توتنهام العاشر برصيد 12 نقطة، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساءً، وتواجه الفريقان في 54 مباراة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 25 مباراة وتكبد 14 هزيمة وتعادل في 15 لقاءً، بينما سجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 92 هدفًا مقابل تسجيل لاعبي توتنهام 63 هدفًا، وتواجها على الأنفيلد في 27 مباراة، فاز ليفربول خلالها بـ17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر مواجهتين.
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مانشستر يونايتد يرغب في توجيه ضربة لميسي

يبدو أن مانشستر يونايتد عازم على دخول الميركاتو بقوة في ظل البداية الضعيفة للشياطين للحمر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وابتعادهم عن مراكز الهبوط بثلاث نقاط فقط، وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يتطلع لتعزيز خط هجومه بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان، بضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم النيراتزوري الذي يملك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 96 مليون جنيه إسترليني، وأكدت العديد من التقارير الصحفية السابقة، أن ليونيل ميسي، طالب إدارة النادي بالتحرك لضم مارتينيز، زميله في منتخب الأرجنتين.
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نجم مانشستر سيتي: ليونيل ميسي واحد فقط

كشف الإنجليزي رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، أنه يحتاج لتسجيل 60 هدفًا سنويا على مدار 15 موسمًا لتتم مقارنته بالثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وقال سترلينج: "ميسي واحد فقط، أحتاج لتسجيل 50-60 هدفا سنويا لمدة 15 عامًا حتى يمكننا التحدث عن تلك المقارنة، لا تتحدث معي عن رونالدو وميسي، ولا أقول إنني لا أستطيع فعل ذلك الأمر، أتطور وأُحسن من نفسي وأرقامي كل عام، وإذا كنت تقصد في غضون 10 أو 15 عامًا سأفعل مثلهما فأنت مُحق، ولكنني ما زلت في الأيام الأولى".
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ليفربول يهيمن.. 7 مرشحين للفوز بجائزة الـ«بالون دور»

هيمن لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي على قائمة المرشحين، للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، سنويًّا لأفضل لاعب في العالم، حيث تواجد سبعة لاعبين من الريدز في القائمة التي تضم ثلاثين لاعبًا، وتصدر المدافع الهولندي فان دايك، الذي يعد أحد أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة الأسماء، التي مثلت الفريق الإنجليزي في القائمة، إلى جانب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني جناحي الفريق، والحارس البرازيلي أليسون بيكر، والذي تُوج بجائزة أفضل حارس في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم في العام الجاري.
ميسى

ميسي: عودة نيمار لبرشلونة معقدة هناك أشخاص لا يريدون

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن عودة زميله السابق، البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف البلوجرانا، مشيرا إلى أن العملية معقدة للغاية، قائلًا في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: «أدرك أن عودة نيمار إلى برشلونة معقدة، أولا لأنه من الصعب رحيله عن باريس، ثانيا بسبب الطريقة التي غادر بها البارسا، كما يوجد أشخاص في النادي لا يريدون عودته»، وتابع: «على المستوى الرياضي، فإن نيمار من أفضل اللاعبين في العالم بالتأكيد، وسيكون أمرا رائعا بالنسبة لنا لو عاد، ونتحدث كثيرا حيث لدينا مجموعة على واتس آب أنا ونيمار وسواريز فقط».
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