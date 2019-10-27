ليونيل ميسي يتحدث عن حلم العودة للأرجنتين

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

ليونيل ميسي

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغبته في اللعب بالأرجنتين قبل نهاية مسيرته، حيث قال في تصريحات لشبكة "tycsports" الأرجنتينية: "كنت أرغب في اللعب بالأرجنتين عمومًا، حيث إنني كنت دائمًا أذهب إلى الملعب مع رجل عجوز وأرى الجمهور، وكان ذلك رائعًا، كما أن المشاركة في مباراة كلاسيكو هنا أمر فظيع. إنها تحمل نفس القدر من المنافسة على المستوى الرياضي في كل مكان، ولكن الناس هنا يعيشون اللقاء بشكل مختلف، إنهم أكثر جنونًا في الأرجنتين، وعدم الفوز في الكلاسيكو يعني الكثير، حيث إن الجميع هنا يريد تحقيق الفوز، ولكن إذا خسرت فلن تستطيع ترك منزلك".

وواصل: "جميع مباريات الكلاسيكو متشابهة (في روساريو، قرطبة، ريفر- بوكا، إندبندينتي- راسينج)، حيث إن الناس هنا ينقلون الجنون اليومي إلى كرة القدم وهذه كارثة". وأكمل: "نحن نعيش حالة مشابهة للكلاسيكو عندما نشارك في التصفيات مع منتخب الأرجنتين، كما أننا نسافر في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، وهناك لن يسمحوا