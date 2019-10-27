البغدادي.. من الإرهابي الذي شغل مقتله العالم؟

منذ إعلان سقوط داعش راجت تقارير عدة خلال السنوات الماضية بشأن مصير البغدادي، فمنها ما ذكر أنه أصيب خلال المعارك، ومنها ما ذكر أنه قتل، لكن هذه التقارير لم يتم التأكد منها

تحرير:وفاء بسيوني ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، اسم شغل العالم كثيرا خلال السنوات الأخيرة وأصبح المطلوب الأول على مستوى العالم، والذي رصدت له الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 25 مليون دولار مقابل رأسه. وتواردت بين الحين والآخر أنباء عن وضعه الصحي وأحيانا مقتله ومكان وجوده، إلا أن تلك القصص حملت الكثير من التضارب والتباين، إلى أن أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم، مقتله، فنقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش، أمس السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأشار المسؤول إلى أن زعيم داعش فجر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي. وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات نفذت عملية ضد زعيم تنظيم داعش، لكن أكد أنه ليس من الواضح

وأشار المسؤول إلى أن زعيم داعش فجر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات نفذت عملية ضد زعيم تنظيم داعش، لكن أكد أنه ليس من الواضح حتى الآن إن كانت العملية قد نجحت بالفعل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتب في تغريدة في وقت سابق: "شيء كبير للغاية حدث للتو"، مشيرا إلى أنه سيلقى كلمة خلال الساعات المقبلة.

وخلال السطور التالية نستعرض تلك الشخصية التي كانت الشغل الشاغل للعالم بأكمله:

أبو بكر البغدادي اسمه الحقيقي "إبراهيم عواد محمد إبراهيم علي محمد البدري"، ولد في مدينة سامراء شمالي بغداد عام 1971، لأسرة متوسطة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة بغداد عام 1996، ثم شهادتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات القرآنية من جامعة صدام حسين للدراسات الإسلامية عامي 1999 و2007 على التوالي.



أطلقت عليه أسرته لقب "المؤمن" لأنه كان ينتقد ذويه بشدة بسبب عدم التزامهم بمعاييره الصارمة.

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وفي أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003، الذي أطاح بالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، نشط البغدادي في العراق، كما احتجزته القوات الأمريكية لاحقا في معتقلي أبو غريب ومعسكر بوكا، حيث قام بنشر الأفكار الإرهابية وتجنيد أتباعه خلال هذه الفترة.

وبعد مرور أشهر على الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ساعد البغدادي في تأسيس جماعة "جيش أهل السنة والجماعة" المسلحة.

وفي بداية الأمر، انضم البغدادي إلى تنظيم القاعدة في العراق، حيث صعد نجمه بين صفوف المتشددين، إلا أنه ساهم في انشقاق تنظيم داعش عن القاعدة.

اعتقلت القوات الأمريكية البغدادي في مدينة الفلوجة، وأرسلته إلى معسكر الاعتقال في سجن "بوكا" حيث ظل هناك عشرة أشهر. وخلال تلك الفترة، كرس البغدادي نفسه للأمور الدينية، إذ إنه كان يؤم المعتقلين في الصلاة، ويلقي خطبة الجمعة، ويُنظم دروسا دينية للسجناء.

وشكل البغدادي تحالفات مع العديد من المعتقلين، وظل على اتصال بهم بعد الإفراج عنه في ديسمبر عام 2004.

وبعد إطلاق سراحه، اتصل البغدادي بأحد المتحدثين باسم تنظيم القاعدة في العراق، فرع القاعدة المحلي الذي كان يقوده الأردني أبو مصعب الزرقاوي.

عين البغدادي رئيسا للجنة الشريعة، واختير عضوا في مجلس الشورى للتنظيم، الذي يضم 11 عضوا ويقدم المشورة لأمير التنظيم آنذاك أبى عمر البغدادي.

وبعد مقتل مؤسس تنظيم القاعدة في العراق وأميره في أبريل عام 2010، اختار مجلس الشورى أبا بكر البغدادي أميرا جديدا.



عام 2012، أصدر البغدادي أوامره لأحد النشطاء التابعين له في سوريا ليؤسس سرا فرعا لتنظيم القاعدة في سوريا، عُرف لاحقا باسم "جبهة النصرة".

وفي 2013، أعلن البغدادي أن "جبهة النصرة" التي كان يتزعمها هي جزء من تنظيم داعش في العراق، وأطلق عليه اسم "تنظيم داعش في العراق والشام".

وحينما طلب زعيم تنظيم القاعدة الأم، أيمن الظواهري، من البغدادي منح "النصرة" استقلالها، رفض الأخير، وفي فبراير عام 2014، أعلن الظواهري قطع كل علاقات القاعدة بتنظيم داعش.

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وردا على ذلك، بدأ تنظيم "داعش" في قتال "جبهة النصرة"، وعزز من قبضته على شرق سوريا، حيث فرض البغدادي قوانين صارمة، وبعد أن عزز معقله في شرق سوريا، أمر البغدادي رجاله بالتوسع في غرب البلاد.

ألقى البغدادي، الملقب بـ"الشبح"، على الملأ خطبة في مسجد النوري الشهير في مدينة الموصل شمالي العراق عام 2014، وبعدها لم يعثر له على أثر.

كان أبو بكر البغدادي المسؤول عن كل النشاطات العسكرية لتنظيم القاعدة في العراق ووجه وأدار مجموعة كبيرة من الهجمات والعمليات كهجوم 28 أغسطس 2011 على جامع أم القرى الذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص (من بينهم النائب في البرلمان العراقي خالد الفهداوي).

وبعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، هدد البغدادي بالانتقام العنيف بسبب وفاته، وأعلن عن مسؤولية تنظيمه عن الهجوم الذي وقع في مدينة الحلة، والذي نتج عنه مقتل 24 عسكريا وإصابة 72 آخرين. وفي شهرين فقط أعلن التنظيم عن مسؤوليته عن 23 عملية هجومية في جنوب بغداد بأوامر من أبي بكر البغدادي.

في 15 أغسطس 2011 تم تنفيذ مجموعة من العمليات والتفجيرات في مدينة الموصل، نتجت عنها وفاة 70 شخصا. وتعهد التنظيم بتنفيذ 100 عملية أخرى انتقامًا لمقتل أسامة بن لادن.



في 22 ديسمبر 2011 وقعت سلسلة انفجارات بالعبوات الناسفة والسيارات الملغمة، ضربت كثيرا من أحياء بغداد ونتج عنها مقتل 63 شخصا وإصابة 180 آخرين. وجاء الهجوم بعد أيام قليلة من انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة.



ومنذ إعلان سقوط داعش في مارس 2019، راجت تقارير عدة خلال السنوات الماضية بشأن مصير البغدادي، فمنها ما ذكر أنه أصيب خلال المعارك، ومنها ما ذكر أنه قُتل، لكن أيا من هذه التقارير لم يتم التأكد من مصداقيته، لا سيما مع تشتت التنظيم إلى فلول وخلايا نائمة.

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لكن كثيرين رجحوا اختباء البغدادي في صحراء البادية الشاسعة في سوريا، التي تمتد من الحدود الشرقية مع العراق إلى محافظة حمص وسط سوريا، كون ابنه "حذيفة" قتل في صحراء البادية السورية في يوليو 2018، جراء غارة روسية بصواريخ موجهة، ويعتقدون أن الابن كان رفقة أبيه.



وفي النهاية يبقى التساؤل، هل أسدل الستار على حياة أبى بكر البغدادي الذي لطخت مسيرته بدماء المسلمين قبل أعدائهم وشوهت الدين الإسلامي ليستغلها أعداء الأمة الإسلامية؟