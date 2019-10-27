إصابة 3 أشخاص سقطت شجرة على سيارتهم بكفر الشيخ

تحرير:التحرير ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

سقوط شجرة - أرشيفية

شهد الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ، اليوم الأحد، حادث سقوط شجرة على سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي، لإجراء الفوصات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية. وتلقت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بلاغا يفيد تصادم سيارة بشجرة على الطريق الدولي الساحلي مدخل قرية الشيخ مبارك التابعة لمدينة بلطيم، وجه مسؤولو الغرفة مرفق الإسعاف بالانتقال للمكان ونقل المصابين، وتبين أن الحادث أسفرعن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما انتقلت قوة امنية لتسير حركة الطريق ورفع آثار الحادث، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من "مدحت.م . ر"، 56 عاما ، مصابا باشتباه مابعد الإرتجاج واشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر وجرح قطعي بفروة الرأس، ابنته أمنية، 18عاما، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر واشتباه ما بعد الإرتجاج، و"عبير .عيد.ا"، 46 عاما،