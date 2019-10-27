مرتضى: لا أحد يستطيع أن يفسد علاقتي بتركي آل الشيخ

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

مرتضى منصور وتركي آل الشيخ

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تغريدات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، التي أعلن فيها دعمه للنادي الأهلي من جديد، وقال مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن من حق تركي آل الشيخ الدفاع عن الأهلي، كونه معروفا بانتمائه للقلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن علاقته مع تركي كانت مبنية على الصداقة والاحترام المتبادل.

وأوضح مرتضى أن بيته هو الوحيد في مصر الذي قام تركي آل الشيخ بزيارته، والبيت الوحيد الذي زاره في السعودية هو بيت المستشار تركي آل الشيخ، مضيفًا: «بيننا عيش وملح». وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: «في جميع تصريحات تركي آل الشيخ لا يقصد بها مرتضى منصور، وعمره ما قال إنه زملكاوي، فهو