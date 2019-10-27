رياضة

مرتضى: لا أحد يستطيع أن يفسد علاقتي بتركي آل الشيخ

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
مرتضى منصور وتركي آل الشيخ
مرتضى منصور وتركي آل الشيخ
تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تغريدات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، التي أعلن فيها دعمه للنادي الأهلي من جديد، وقال مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن من حق تركي آل الشيخ الدفاع عن الأهلي، كونه معروفا بانتمائه للقلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن علاقته مع تركي كانت مبنية على الصداقة والاحترام المتبادل.
وأوضح مرتضى أن بيته هو الوحيد في مصر الذي قام تركي آل الشيخ بزيارته، والبيت الوحيد الذي زاره في السعودية هو بيت المستشار تركي آل الشيخ، مضيفًا: «بيننا عيش وملح». وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: «في جميع تصريحات تركي آل الشيخ لا يقصد بها مرتضى منصور، وعمره ما قال إنه زملكاوي، فهو
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المصري‎ (2)

المصري يقسو على بطل سيشل في الكونفيدرالية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره كوت دي أور بطل سيشل، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على "استاد لينيت" ضمن ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور المجموعات. سجل أحمد ياسر هدف التقدم، وأضاف زميله محمود وادي ثاني الأهداف، وعزز أوستن أموتو بهدف ثالث، واختتم أحمد جمعة رباعية الفريق البورسعيدي، الذي يستعد لاستضافة بطل سيشل يوم الأحد المقبل في مواجهة الإياب.
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري يطلب تقارير كوبر وأجيري عن المنتخب

طلب الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من محمد بركات، مدير المنتخب، تجهيز التقارير الخاصة بالفريق، والتي سبق أن قدمها الأرجنتيني هيكتور كوبر وخافيير أجيري، المديران الفنيان السابقان لمنتخب الفراعنة، ويرغب البدري في الاطلاع على التقارير التي قدمها مدربا المنتخب السابقان بشكل عام، ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.
ماتيس دي ليخت

بونوتشي يدافع عن دي ليخت بعد سقوط يوفنتوس

سقط يوفنتوس، أمس السبت، في فخ التعادل الإيجابي أمام ليتشي بنتيجة 1-1، وذلك عندما تسبب دي ليخت في ركلة جزاء، ليفقد البيانكونيري نقطتين في سباق صدارة الكالتشيو، ليخرج زميله ليوناردو بونوتشي مدافعا عنه في تصريحات نقلتها صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، قال من خلالها: "في لحظات مثل هذه، هناك بعض الحالات التي يمكن أن تحدث لسوء الحظ داخل المنطقة، وتقودك الطبيعة البشرية للقيام ببعض الحركات الخطيرة، لكن يجب على دي ليخت أن يكون هادئا، لأن ذلك يحدث للجميع، يرتكبون أخطاء ويعيشون لحظات سلبية، لكن ماتياس لديه موهبة هائلة وثقة كبيرة".
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مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري

هدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بانسحاب فريقه الأبيض من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم (2019- 2020)، في حال إلغاء مواجهة الأهلي والجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل، وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن «اللائحة واضحة وفريق الزمالك واجه المقاولون العرب احتراما لقرارات اتحاد الكرة وكذلك احتراما لقرار الأمن، وإذا تم إلغاء مباراة الأهلي والجونة لن نستكمل الدوري، كلامي واضح».
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى يهاجم مسؤولي الاتحاد الإفريقي بسبب الخطيب

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: «لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟».
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

لقاء الأهلي والزمالك في القاهرة بدون جماهير

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًّا لناديي الأهلي والزمالك، أعلن خلاله إقامة مباراتهما المقرر لها التاسع عشر من أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث أكد الخطاب على أن مباراة القمة ستقام بدون حضور جماهيري، بعد رفض الجهات الأمنية في مصر استضافة الملعب للجماهير في ذلك التوقيت. ويلتقي القطبان الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري 2019- 2020، حيث يتصدر فريق النادي الأهلي قمة ترتيب جدول المسابقة المصرية بـ 9 نقاط بفارق نقطتين عن نادي الزمالك صاحب المركز الرابع.
مرتضى منصور (3)

بسبب مرتضى منصور.. إيقاف فريق سوشيال ميديا اتحاد السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، إيقاف عمل فريق السوشال ميديا الخاص به وتحويله إلى التحقيق بعد السخرية من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وكتب اتحاد كرة السلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة إيقاف فريق عمل السوشيال ميديا وتحويله للتحقيق”. ويأسف مجلس الإدارة لما بدر من أحد اشخاص فريق الميديا ويؤكد احترامه لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع أعضاء مجلس إدارته”.
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