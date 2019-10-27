جنايات الطفل في قضية «شهيد الشهامة»: راجح أقل من 18 عاما
تحرير:محمد أبو زيد
٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
محمود البنا
كشفت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، أن تاريخ ميلاد محمد أشرف راجح المتهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا "شهيد الشهامة"، هو 11 نوفمبر 2001؛ ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عاما وبالتالى فالقضية لا تحول للجنايات وستظل أحداث.
واستمعت هيئة المحكمة لشهادة الشهود ومن بينهم العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وخمس أشخاص آخرين لسماع أقوالهم فى القضية، وسط حضور محامى المجنى عليه والمتهمين، ووسط حراسات أمنية مشددة.
كما قدمت محامى المتهمين، إلى المحكمة المتهمين الأوراق الرسمية التى تثبت سن المتهمين.
يذكر أن اليوم هو ثانى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا على يد 4 شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الأولى للاطلاع على أوراق القضية والمستندات.
وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، ومحمد أشرف راجح، وإسلام عاطف، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب
يذكر أن اليوم هو ثانى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا على يد 4 شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الأولى للاطلاع على أوراق القضية والمستندات.
وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، ومحمد أشرف راجح، وإسلام عاطف، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثانى الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات فى الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا فى دمائه.
وتفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، في الساعات الأولى محكمة شبين الكوم الجزئية والتي شهدت تشديدات أمنية خارج وداخل المحكمة، وتم إغلاق الشوارع المؤدية لقاعة المحكمة وإغلاق المحلات والمقاهي في محيط محكمة شبين.
ووضعت قوات الأمن أمام قاعة المحاكمة حواجز مرورية لمنع المتواجدين من الوقوف أمام القاعة والتي تجري بداخلها جلسة مغلقة في نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل محمود البنا المعروف إعلاميًّا بـ"شهيد الشهامة" في المنوفية بعدما طالب نضال مندور المحامي دفاع "البنا" فى الجلسة السابقة، هيئة المحكمة بالتصريح له باستخراج شهادات من مصلحة الأحوال المدنية للتأكد من سن المتهم محمد راجح، وباقى المتهمين.