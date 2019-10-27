جريمة

جنايات الطفل في قضية «شهيد الشهامة»: راجح أقل من 18 عاما

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
محمود البنا
محمود البنا
كشفت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، أن تاريخ ميلاد محمد أشرف راجح المتهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا "شهيد الشهامة"، هو 11 نوفمبر 2001؛ ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عاما وبالتالى فالقضية لا تحول للجنايات وستظل أحداث. واستمعت هيئة المحكمة لشهادة الشهود ومن بينهم العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وخمس أشخاص آخرين لسماع أقوالهم فى القضية، وسط حضور محامى المجنى عليه والمتهمين، ووسط حراسات أمنية مشددة. كما قدمت محامى المتهمين، إلى المحكمة المتهمين الأوراق الرسمية التى تثبت سن المتهمين.
يذكر أن اليوم هو ثانى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا على يد 4 شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الأولى للاطلاع على أوراق القضية والمستندات. وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، ومحمد أشرف راجح، وإسلام عاطف، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب
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سقوط 54 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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أمن الجيزة يتصدى لحالات مضايقة زوار الأهرامات

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها ممثلةً في إدارة شرطة المرافق، وذلك بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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مباحث الطالبية تنهي أسطورة «المعلمة حظوظ»

لا تزال أسطورة المعلمة "نجاح" إحدى أشهر تجار المخدرات بمصر القديمة تتناقلها الألسن، حيث ذاع صيتها بين أرباب السوابق وعالم الإجرام حتى سقطت في قبضة الشرطة، لكنها فكرة لا تموت، فربة منزل تبلغ من العمر 33 سنة وتدعى "حظوظ" قررت تكوين إمبراطورية تحمل اسمها متخذة دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحا لنشاطها غير المشروع، وتخصصت في الاتجار في المواد المخدرة وتحديدا مسحوق الهيروين. يوما تلو الآخر توسعت "المعلمة حظوظ" في نشاطها بعيدا عن محل سكنها حتى سقطت في قبضة الشرطة.
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إصابة 3 أشخاص سقطت شجرة على سيارتهم بكفر الشيخ

شهد الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ، اليوم الأحد، حادث سقوط شجرة على سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي، لإجراء الفوصات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية. وتلقت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بلاغا يفيد تصادم سيارة بشجرة على الطريق الدولي الساحلي مدخل قرية الشيخ مبارك التابعة لمدينة بلطيم، وجه مسؤولو الغرفة مرفق الإسعاف بالانتقال للمكان ونقل المصابين، وتبين أن الحادث أسفرعن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية.
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محاكمة محمد راجح

«مقتل شهيد الشهامة وطالب الرحاب» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
محمود البنا

«مش حدث».. اعترافات إخواني تكشف عمر «قاتل البنا»

ملابسات جديدة حول حادث "شهيد الشهامة" كشفت عنها اعترافات أحد المتهمين الـ22 الذين ضبطتهم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بتهمة محاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا على يد المتهم محمد راجح، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين المواطنين، وفي اعترافاته المصورة، قال "خالد.ا" إنه تلقى تعليمات من قيادات جماعة الإخوان بالخارج، باستغلال مقتل محمود بمحافظة المنوفية، بعمل محادثة مفبركة على تطبيق (واتس آب)، لجد القاتل لواء شرطة سابق مع أحد الضباط- على خلاف الحقيقة- بتزوير بطاقة شخصية لإثبات أنه حدث للإفلات من عقوبة الإعدام.
وقفة لشباب تلا للمطالبة بإعدام محمد راجح

الداخلية تكشف مخططا إخوانيا لاستغلال حادث شهيد الشهامة

22 متهما ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية ألقت قوات الشرطة القبض عليهم؛ لاتهامهم بمحاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا على يد المتهم محمد راجح، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين المواطنين حسب بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، وأعدت الوزارة مقاطع فيديو لاعترافات بعض المتهمين، وقال خالد السيد محمد علي إنه تلقى تعليمات من قيادات جماعة الإخوان بالخارج، باستغلال مقتل محمود بمحافظة المنوفية، بعمل محادثة مفبركة على تطبيق (واتس آب)، لجد القاتل لواء شرطة سابق مع أحد الضباط على خلاف الحقيقة.
وقفة لشباب تلا للمطالبة بإعدام محمد راجح

إعدام راجح.. مسيرة بالمنوفية للمطالبة بالقصاص لـ«شهيد الشهامة»

نظم العشرات من شباب وسيدات مركز تلا بمحافظة المنوفية، مسيرة "بدون تصريح" أمام مقر محكمة جنايات الطفل، بعد تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 متهمين بقتل "محمود البنا" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة". وشهدت ساحة المحكمة صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة، إذ انتشرت قوات الشرطة أمام المحكمة والشوارع المحيطة بها، فضلا عن وجود تكدس المواطنين داخل المحكمة بالمئات لمتابعة القضية. وردد الشباب عدد من الهتافات المتكررة المطالبة بالقصاص من "محمد راجح"، أبرزها "إعدام راجح"، ما دفع قوات أمن المنوفية لفض المسيرة.
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