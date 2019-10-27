جنايات الطفل في قضية «شهيد الشهامة»: راجح أقل من 18 عاما

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

محمود البنا

كشفت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، أن تاريخ ميلاد محمد أشرف راجح المتهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا "شهيد الشهامة"، هو 11 نوفمبر 2001؛ ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عاما وبالتالى فالقضية لا تحول للجنايات وستظل أحداث. واستمعت هيئة المحكمة لشهادة الشهود ومن بينهم العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وخمس أشخاص آخرين لسماع أقوالهم فى القضية، وسط حضور محامى المجنى عليه والمتهمين، ووسط حراسات أمنية مشددة. كما قدمت محامى المتهمين، إلى المحكمة المتهمين الأوراق الرسمية التى تثبت سن المتهمين.

يذكر أن اليوم هو ثانى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا على يد 4 شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الأولى للاطلاع على أوراق القضية والمستندات. وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، ومحمد أشرف راجح، وإسلام عاطف، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب