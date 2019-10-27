رياضة

إيمري ينفي تدخل إدارة أرسنال في أزمة أوزيل

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
أوزيل
أوزيل
تحدث المدرب الإسباني أوناي إيمري، عن أزمة النجم الألماني مسعود أوزيل، الذي جمده المدرب الإسباني في الآونة الأخيرة، إذ لم يشركه سوى في 140 دقيقة بجميع المسابقات هذا الموسم، ولم يوجد في قائمة المدفعجية في أي مباراة منذ مواجهة نوتنجهام فورست في كأس الرابطة. وقال إيمري، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "هناك ضغط من الإدارة لإعادة أوزيل؟ في أرسنال لدينا إستراتيجية واحدة متفق عليها في النادي والفريق واتخذنا القرار معًا، أهم شيء هو مصلحة النادي والفريق والحفاظ على الأداء، ونحن في النادي تحدثنا جميعًا في وقت سابق واتفقنا على هذا القرار".
وتابع: "أعرف أن جميع المشجعين يريدون معرفة بعض الأشياء، لكن الآن ليس الوقت المناسب للتحدث". وأتم إيمري: "سوف نلعب مباراة غدٍ، كما أن هناك مباريات أخرى مقبلة، وسوف نقرر متى نستطيع التحدث عن هذا الأمر بشكل مختلف". يذكر أن إدارة أرسنال حاولت التخلص من أوزيل في الصيف الماضي بسبب راتبه الضخم، الذي يبلغ
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المصري‎ (2)

المصري يقسو على بطل سيشل في الكونفيدرالية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره كوت دي أور بطل سيشل، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على "استاد لينيت" ضمن ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور المجموعات. سجل أحمد ياسر هدف التقدم، وأضاف زميله محمود وادي ثاني الأهداف، وعزز أوستن أموتو بهدف ثالث، واختتم أحمد جمعة رباعية الفريق البورسعيدي، الذي يستعد لاستضافة بطل سيشل يوم الأحد المقبل في مواجهة الإياب.
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري يطلب تقارير كوبر وأجيري عن المنتخب

طلب الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من محمد بركات، مدير المنتخب، تجهيز التقارير الخاصة بالفريق، والتي سبق أن قدمها الأرجنتيني هيكتور كوبر وخافيير أجيري، المديران الفنيان السابقان لمنتخب الفراعنة، ويرغب البدري في الاطلاع على التقارير التي قدمها مدربا المنتخب السابقان بشكل عام، ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.
ماتيس دي ليخت

بونوتشي يدافع عن دي ليخت بعد سقوط يوفنتوس

سقط يوفنتوس، أمس السبت، في فخ التعادل الإيجابي أمام ليتشي بنتيجة 1-1، وذلك عندما تسبب دي ليخت في ركلة جزاء، ليفقد البيانكونيري نقطتين في سباق صدارة الكالتشيو، ليخرج زميله ليوناردو بونوتشي مدافعا عنه في تصريحات نقلتها صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، قال من خلالها: "في لحظات مثل هذه، هناك بعض الحالات التي يمكن أن تحدث لسوء الحظ داخل المنطقة، وتقودك الطبيعة البشرية للقيام ببعض الحركات الخطيرة، لكن يجب على دي ليخت أن يكون هادئا، لأن ذلك يحدث للجميع، يرتكبون أخطاء ويعيشون لحظات سلبية، لكن ماتياس لديه موهبة هائلة وثقة كبيرة".
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ليفربول ومانشستر يونايتد‎

ليفربول يسعى لتعزيز صدارة «البريميرليج» أمام توتنهام

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر الترتيب برصيد 25 نقطة، نظيره توتنهام العاشر برصيد 12 نقطة، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساءً، وتواجه الفريقان في 54 مباراة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 25 مباراة وتكبد 14 هزيمة وتعادل في 15 لقاءً، بينما سجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 92 هدفًا مقابل تسجيل لاعبي توتنهام 63 هدفًا، وتواجها على الأنفيلد في 27 مباراة، فاز ليفربول خلالها بـ17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر مواجهتين.
مسعو-أوزيل ‎ (3)

سكولز يطالب مانشستر يونايتد بالتعاقد مع أوزيل

طالب أسطورة مانشستر يونايتد، بول سكولز، إدارة الشياطين الحمر بضرورة التعاقد مع النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، في ظل حاجة اليونايتد إلى متوسط ميدان يجيد صناعة اللعب من أجل تحسين مستوى الفريق الذي يقدم مستويات باهتة للغاية هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الـ14 برصيد 10 نقاط، وقال سكولز في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لا أفهم وضع مسعود أوزيل في آرسنال، لكنني أعتقد أنه لاعب رائع، هو من نوعية اللاعبين الذين يمكن أن يفيدوا مانشستر يونايتد".
أرسنال (5)

آرسنال يسقط أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

تمكن فريق شيفيلد يونايتد من الفوز على نظيره آرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد برامال لين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، سجل هدف المباراة الوحيد ليس موسيت لاعب شيفيلد في الدقيقة 30. بهذه النتيجة يرتفع رصيد شيفليد للنقطة الـ12 في المركز التاسع بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة الـ15 في المركز الخامس. شهدت الربع ساعة الأولى من المباراة تحفظا كبيرا من الفريقين مع اكتفاء آرسنال بالاعتماد على الكرات الطولية لاستغلال سرعات لاعبيه، بينما اكتفى شيفيلد في تشكيل خطورته بالركلات الركنية.
مانشستر سيتي

السيتي في مهمة رد الاعتبار أمام كريستال بالاس

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره نيوكاسل على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بينما يوجد نيوكاسل في المركز الـ16 برصيد 8 نقاط، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل توتنهام نظيره واتفورد الساعة الرابعة عصرًا على ملعب توتنهام هوتسبير، ويحتل السبيرز المركز التاسع برصيد 11 نقطة، بينما يوجد واتفورد في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
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