إيمري ينفي تدخل إدارة أرسنال في أزمة أوزيل

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

أوزيل

تحدث المدرب الإسباني أوناي إيمري، عن أزمة النجم الألماني مسعود أوزيل، الذي جمده المدرب الإسباني في الآونة الأخيرة، إذ لم يشركه سوى في 140 دقيقة بجميع المسابقات هذا الموسم، ولم يوجد في قائمة المدفعجية في أي مباراة منذ مواجهة نوتنجهام فورست في كأس الرابطة. وقال إيمري، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "هناك ضغط من الإدارة لإعادة أوزيل؟ في أرسنال لدينا إستراتيجية واحدة متفق عليها في النادي والفريق واتخذنا القرار معًا، أهم شيء هو مصلحة النادي والفريق والحفاظ على الأداء، ونحن في النادي تحدثنا جميعًا في وقت سابق واتفقنا على هذا القرار".

وتابع: "أعرف أن جميع المشجعين يريدون معرفة بعض الأشياء، لكن الآن ليس الوقت المناسب للتحدث". وأتم إيمري: "سوف نلعب مباراة غدٍ، كما أن هناك مباريات أخرى مقبلة، وسوف نقرر متى نستطيع التحدث عن هذا الأمر بشكل مختلف". يذكر أن إدارة أرسنال حاولت التخلص من أوزيل في الصيف الماضي بسبب راتبه الضخم، الذي يبلغ