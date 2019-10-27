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مصادر سورية: عثرنا على 10 جثث عقب استهداف البغدادي

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
البغدادي
البغدادي
كشفت مصادر طبية في سوريا اليوم الأحد، عن العثور على 10 جثث بينهم 3 نساء عقب استهداف زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي في محافظة إدلب الواقعة شمال البلاد. وأفادت المصادر الطبية ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بأنها عثرت على هذه الجثث عقب القيام بمعاينة أحد المنازل المدمرة وعدد من الخيام المحترقة بشكل كامل في قرية باريشا، بعد العملية الأمريكية الخاصة التي استهدفت في وقت سابق اليوم البغدادي في محافظة إدلب السورية.
كانت وسائل إعلام أمريكية قد أوردت فجر اليوم أن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب ، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب.ووصف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو
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التظاهر -في -لبنان (9)

لبنان: مخزون القمح لا يكفي أكثر من 20 يومًا

أعلن تجمع المطاحن في لبنان أن مخزون القمح انخفض إلى معدل لا يكفي حاجة البلاد أكثر من 20 يوما فقط، بسبب عدم القدرة على إجراء التحويلات اللازمة لشراء القمح منذ أكثر من شهرين. ودعا تجمع المطاحن في بيان اليوم الأحد، جميع المسئولين المعنيين إلى العمل على تمكين المطاحن من تأمين التحويلات اللازمة عبر البنوك العاملة، وبأقصى سرعة، لاسيما وأن بواخر تحمل شحنات القمح المستورد قد دخلت المياه الإقليمية غير أنها لن تفرغ حمولتها قبل تسديد كامل ثمنها، وأن عملية شراء القمح تتطلب فترة لا تقل عن شهرين.
البغدادي

«صاحب السبعة أرواح».. كم مرة أُعلن عن مقتل البغدادي؟

أعاد الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبى بكر البغدادي، إلى الأذهان الشائعات المتكررة والأنباء التي تواردت حول مقتله ووضعه الصحي على مدار السنوات الماضية، فمنذ عام 2014 تم إطلاق شائعات كثيرة عن احتمالية مقتله. ونظرا لتلك الشائعات المتكررة حول مقتله أطلق عليه "الخليفة صاحب السبعة أرواح"، كما قام الكثيرون بتشبيهه بالقطط، نظرا لقدرته الكبيرة على النجاة بحياته، مثل القطط تماما، سواء عبر القفز أو السقوط من المرتفعات والهرب ركضا، كما علق آخرون على الشائعات حول مقتله من قبل بـ"مَن يعِش فى الخفاء يكُن مصيره مبهما، حياتهم ومماتهم فى الظلام".
الحرب-في- سوريا (10)

مصادر: مقتل المسؤول الأمني للبغدادي خلال عملية أمريكية بسوريا

كشف مصدر رفيع في الاستخبارات العراقية اليوم الأحد، عن مقتل المعاون الأمني الخاص لزعيم تنظيم "داعش" غزوان الراوي خلال العملية الامريكية التي استهدفت أبوبكر البغدادي في محافظة إدلب السورية. وأفاد المصدر العراقي حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، بأن الاستخبارات العراقية قدمت معلومات دقيقة ومهمة إلى قوات التحالف أسهمت بشكل كبير في الوصول إلى زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي ، والقضاء عليه ومقتل المسئول الأمني الخاص به خلال عملية أمريكية في محافظة إدلب السورية.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 19 فلسطينيا، بينهم 12 عاملا أثناء محاولتهم الدخول من شمال الضفة الغربية المحتلة إلى أراضي عام 1948 بالإضافة إلى 7 أشخاص من قرية العيسوية بالقدس، كما هدمت منزلا في جنوب الضفة. ففي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 12 عاملا أثناء محاولتهم الدخول إلى أراضي 1948 قرب بوابة برطعة جنوب غرب جنين. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال انتشرت على طول الطريق قرب جدار الفصل العنصري في تلك المناطق، التي شهدت عمليات تنكيل واسعة بالعمال مؤخرا.
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ابو بكر-البغدادى

البغدادي.. من الإرهابي الذي شغل مقتله العالم؟

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، اسم شغل العالم كثيرا خلال السنوات الأخيرة وأصبح المطلوب الأول على مستوى العالم، والذي رصدت له الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 25 مليون دولار مقابل رأسه. وتواردت بين الحين والآخر أنباء عن وضعه الصحي وأحيانا مقتله ومكان وجوده، إلا أن تلك القصص حملت الكثير من التضارب والتباين، إلى أن أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم، مقتله، فنقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش، أمس السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.
رمضان قديروف

رئيس جمهورية الشيشان: قتل البغدادي لن يحدث تغييرا كبيرا

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إن تصفية زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي لن تغير كثيرا من واقع الأمر كثير، ومن المهم تطهير سوريا تماما من "داعش". وأعاد الرئيس الشيشاني حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، تذكير العالم عامة والأمريكيين خاصة، بأن "قتل زعيم تنظيم (القاعدة) أسامة بن لادن في عام 2011 لم يسفر عن اندحار هذه الجماعة الإرهابية التي لا تزال موجودة، على الرغم من تصفية زعيمها".
ابو بكر-البغدادى

«قسد»: مقتل البغدادي عملية تاريخية.. وساعدنا في استهدافه

وصف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي بالتاريخية الناجحة نتيجة العمل المشترك بين قواته وواشنطن، وصرح بذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد وكان التلفزيون الرسمي العراقي قد أكد في وقت سابق اليوم أن استخبارات البلاد ساعدت في تحديد مكان البغدادي. قالت مصادر عسكرية أمريكية، إن عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 أشخاص استغرقت ساعة و30 دقيقة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
ابو بكر-البغدادى

بالتفاصيل.. كيف تخلصت أمريكا من أبي بكر البغدادي؟

على الرغم من حديث تقارير عديدة عن مقتله في السابق، فإن أحدث المؤشرات التي تناولت تصفية زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي، وصلت إلى مرحلة متطورة من التأكيد، خاصة في ظل التصريحات التي صدرت عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون". وبدت وسائل الإعلام الأمريكية حريصة على التواصل مع مسؤولي البنتاجون لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الهجوم الأمريكي الذي نجح في تصفية البغدادي في سوريا، لا سيما أن الإدارة في البيت الأبيض وضعت القضاء على التنظيم ضمن أهدافها السياسية الرئيسية.
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