مصادر سورية: عثرنا على 10 جثث عقب استهداف البغدادي
تحرير:أ.ش.أ
٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
البغدادي
كشفت مصادر طبية في سوريا اليوم الأحد، عن العثور على 10 جثث بينهم 3 نساء عقب استهداف زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي في محافظة إدلب الواقعة شمال البلاد.
وأفادت المصادر الطبية ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بأنها عثرت على هذه الجثث عقب القيام بمعاينة أحد المنازل المدمرة وعدد من الخيام المحترقة بشكل كامل في قرية باريشا، بعد العملية الأمريكية الخاصة التي استهدفت في وقت سابق اليوم البغدادي في محافظة إدلب السورية.
كانت وسائل إعلام أمريكية قد أوردت فجر اليوم أن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب ، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب.ووصف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو
كانت وسائل إعلام أمريكية قد أوردت فجر اليوم أن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب ، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب.
ووصف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي بالتاريخية الناجحة نتيجة العمل المشترك بين قواته وواشنطن، وصرح بذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد.
وكان التلفزيون الرسمي العراقي قد أكد في وقت سابق اليوم أن استخبارات البلاد ساعدت في تحديد مكان البغدادي.
وقالت مصادر عسكرية أمريكية، إن عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 أشخاص استغرقت ساعة و30 دقيقة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأفادت "سكاي نيوز عربية"، على لسان مصادر أمنية عراقية، أن مرافق الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل معه في الغارة الجوية في إدلب السورية.