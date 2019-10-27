مصادر سورية: عثرنا على 10 جثث عقب استهداف البغدادي

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

البغدادي

كشفت مصادر طبية في سوريا اليوم الأحد، عن العثور على 10 جثث بينهم 3 نساء عقب استهداف زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي في محافظة إدلب الواقعة شمال البلاد. وأفادت المصادر الطبية ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بأنها عثرت على هذه الجثث عقب القيام بمعاينة أحد المنازل المدمرة وعدد من الخيام المحترقة بشكل كامل في قرية باريشا، بعد العملية الأمريكية الخاصة التي استهدفت في وقت سابق اليوم البغدادي في محافظة إدلب السورية.

كانت وسائل إعلام أمريكية قد أوردت فجر اليوم أن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب ، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب.ووصف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو