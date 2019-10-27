مباحث الطالبية تنهي أسطورة «المعلمة حظوظ»

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

مأمورية أمنية

لا تزال أسطورة المعلمة "نجاح" إحدى أشهر تجار المخدرات بمصر القديمة تتناقلها الألسن، حيث ذاع صيتها بين أرباب السوابق وعالم الإجرام حتى سقطت في قبضة الشرطة، لكنها فكرة لا تموت، فربة منزل تبلغ من العمر 33 سنة وتدعى "حظوظ" قررت تكوين إمبراطورية تحمل اسمها متخذة دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحا لنشاطها غير المشروع، وتخصصت في الاتجار في المواد المخدرة وتحديدا مسحوق الهيروين. يوما تلو الآخر توسعت "المعلمة حظوظ" في نشاطها بعيدا عن محل سكنها حتى سقطت في قبضة الشرطة.

وردت معلومات أكدتها تحريات ضابط وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية مفادها قيام "حظوظ. س. م. س" 33 سنة، مقيمة بـ4 شارع الأنوار، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار فى المواد المخدرة متخذة من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطها غير المشروع. عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد عصام ومعاونه النقيب محمد أشرف

وردت معلومات أكدتها تحريات ضابط وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية مفادها قيام "حظوظ. س. م. س" 33 سنة، مقيمة بـ4 شارع الأنوار، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار فى المواد المخدرة متخذة من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطها غير المشروع.



عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد عصام ومعاونه النقيب محمد أشرف من ضبطها بمسكنها وبحوزتها 63 لفافة حصوات مسحوق الهيروين وزنت 1.365 كيلوجراما، وميزان حساس، وهاتف محمول، ومبلغ 32 ألفا و500 جنيه.



بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



