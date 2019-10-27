جريمة

أمن الجيزة يتصدى لحالات مضايقة زوار الأهرامات

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
أهرامات الجيزة
أهرامات الجيزة
تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها ممثلةً في إدارة شرطة المرافق، وذلك بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 18 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه. كما تمكن العقيد محمد نبيل،
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ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (1)

سقوط 54 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

مباحث الطالبية تنهي أسطورة «المعلمة حظوظ»

لا تزال أسطورة المعلمة "نجاح" إحدى أشهر تجار المخدرات بمصر القديمة تتناقلها الألسن، حيث ذاع صيتها بين أرباب السوابق وعالم الإجرام حتى سقطت في قبضة الشرطة، لكنها فكرة لا تموت، فربة منزل تبلغ من العمر 33 سنة وتدعى "حظوظ" قررت تكوين إمبراطورية تحمل اسمها متخذة دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحا لنشاطها غير المشروع، وتخصصت في الاتجار في المواد المخدرة وتحديدا مسحوق الهيروين. يوما تلو الآخر توسعت "المعلمة حظوظ" في نشاطها بعيدا عن محل سكنها حتى سقطت في قبضة الشرطة.
محمود البنا

جنايات الطفل في قضية «شهيد الشهامة»: راجح أقل من 18 عاما

كشفت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، أن تاريخ ميلاد محمد أشرف راجح المتهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا "شهيد الشهامة"، هو 11 نوفمبر 2001؛ ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عاما وبالتالى فالقضية لا تحول للجنايات وستظل أحداث. واستمعت هيئة المحكمة لشهادة الشهود ومن بينهم العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وخمس أشخاص آخرين لسماع أقوالهم فى القضية، وسط حضور محامى المجنى عليه والمتهمين، ووسط حراسات أمنية مشددة. كما قدمت محامى المتهمين، إلى المحكمة المتهمين الأوراق الرسمية التى تثبت سن المتهمين.
سقوط أعمدة كهربائية وأشجار بالدقهلية (2)

إصابة 3 أشخاص سقطت شجرة على سيارتهم بكفر الشيخ

شهد الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ، اليوم الأحد، حادث سقوط شجرة على سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي، لإجراء الفوصات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية. وتلقت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بلاغا يفيد تصادم سيارة بشجرة على الطريق الدولي الساحلي مدخل قرية الشيخ مبارك التابعة لمدينة بلطيم، وجه مسؤولو الغرفة مرفق الإسعاف بالانتقال للمكان ونقل المصابين، وتبين أن الحادث أسفرعن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية.
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ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (1)

سقوط 54 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

شرطة المرافق تتصدى لإشغالات المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

فحص 17 مشتبها به ضبطوا في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
الاهرامات

الشرطة تتصدى لمحاولات مضايقة سياح المنطقة الأثرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة المرافق، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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