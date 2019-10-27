سقوط 54 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

مخدرات

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 56 قضية، بينها 54 اتجارا في المواد المخدرة وحالتا تعاطٍ بمضبوطات (15 كيلوجرام حشيش - 3700 قرص مخدر – 1450 جرام أستروكس - 186 جرام هيروين - 120 فودو - 180 جرام بودر). وفي مجال الأسلحة النارية،

أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 56 قضية، بينها 54 اتجارا في المواد المخدرة وحالتا تعاطٍ بمضبوطات (15 كيلوجرام حشيش - 3700 قرص مخدر – 1450 جرام أستروكس - 186 جرام هيروين - 120 فودو - 180 جرام بودر).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 11 متهما في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 8 فرَد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" وطبنجتان عيار 9 مم وبندقية خرطوش "بامب أكشن" عيار 12 مم، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.



تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وأحالها اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.



