حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

للأطعمة استخدامات أخرى| الموز للفضة والليمون للحشرات

إذا كسرت بالوعة منزلك عن طريق الخطأ، فإنك في مشكلة كبيرة حتى يصل السباك لإصلاح الأمر، ولكن لا تقلق، أنت لست في حاجة إلى مختص، بل يمكنك القيام بالأمر باستخدام النودلز
تحرير:فيروز ياسر ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
قشر الموز
قشر الموز
يعد الغذاء جزءا عميقا من الثقافات الإنسانية، كما أنه ضروري من أجل استمرار الحياة، وفي كثير من الأحيان يكون لذيذا، ولهذا هناك أشخاص يكرسون حياتهم بأكملها لإيجاد أشياء جديدة ومثيرة تتعلق بالطعام، مثل طرق طهي جديدة وطرق زراعة مختلفة، بالإضافة إلى طريقة التقديم التي تعد من الإتيكيت. يقضي بعض المختصين سنوات في تطوير تقنيات للحفاظ على استمرارية الطعام لفترة أطول من الوقت، كما أن الطعام لا يمكن تناوله فقط، بل يدخل في استخدامات متعددة، كالصبغات، وتنظيف بعض الأشياء؛ لذا إليك استخدامات مختلفة للأطعمة وفقا لما ذكره موقع List verse.
النودلز- إصلاح بالوعة مكسورة إذا كسرت بالوعة منزلك عن طريق الخطأ، فإنك في مشكلة كبيرة حتى يصل السباك لإصلاح الأمر، ولكن لا تقلق، أنت لست في حاجة إلى مختص، بل يمكنك القيام بالأمر من خلال استخدام النودلز، حيث ظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف عن رجل في الصين يملأ فجوة البالوعة بالشعرية
اقرأ المزيد
سرطان-الدم

سيدة تصاب بالسرطان بسبب غسل ملابس زوجها

ادعت امرأة مصابة بالسرطان أن ملابس زوجها المغطاة بغبار الأسبستوس هى السبب في مرضها، إذ اعتادت مافيس تورتون، البالغة من العمر 86 عاما، التخلص من الأشياء العالقة بملابس زوجها قبل وضعها في الغسالة بعد انتهاء عمله يوميا في محطة الكهرباء. بعد سنوات عديدة، تم تشخيصها بأنها مصابة بورم الظهارة المتوسطة، وهو سرطان مرتبط بالتعرض المستمر للأسبستوس، حيث يحدث في الطبقة الرقيقة من الأنسجة التي تغطى الأعضاء الداخلية. كما قالت إن ملابس زوجها كانت مليئة بالأتربة، ولهذا كانت تتخلص من العوالق قبل غسلها، ولم يكن له اتصال مباشر بمادة الأسبستوس.
«الأسود-في-الدهانات موضة»-جربيه-لمنزل-شيك-وفخم

كيف تحافظ على منزلك من الأمطار الغزيرة؟

مثل أي يوم في الأسبوع، يمارس الأشخاص روتينهم اليومي، البعض في العمل وآخرون عالقون في الزحمة في محاولة للوصول إلى الجهة المطلوبة، كما أن الأطفال يستعدون لانتهاء اليوم الدراسي، والطلاب بالجامعات لا يزالون بداخل المحاضرات وسط السماء الغائمة منذ بداية اليوم، حتى أن الشمس لم تظهر نهائيا حتى الساعة الـ3 عصرا. قبل الدخول الفعلي للشتاء، سقطت الأمطار كالسيول يوم الثلاثاء في جميع المحافظات، حيث فوجئ الناس في الشوارع بما حدث، حتى أنها استمرت لساعات ولم تتوقف عند هذا الحد، بل بدأت من جديد ليلا.
اضرار-الجلوس-على-الهاتف

أبعد الهاتف عن طفلك.. ابحث عن أنشطة أخرى له

الأجهزة الإلكترونية أصبحت مثل السحر الذي يبهر جميع الأطفال في مختلف الفئات العمرية، ولا يوجد طفل لديه القدرة الكاملة على التخلص من الانبهار، وعلى الجانب الآخر، تقوم العديد من الأمهات بإعطاء الهاتف المحمول لأطفالهن، للتخلص من نوبات الغضب والبكاء المستمر، ولكن يجب الابتعاد عن مثل هذه الآليات، والقيام بأشياء أخرى تفيد الصحة النفسية للطفل، مثل ممارسة الأنشطة العقلية، والتحدث مع الطفل عن الأشياء التي يحبها، فيجب ألا تسمح له بأن يعيش في عالم افتراضي، نقلًا عن "very well family".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]