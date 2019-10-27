للأطعمة استخدامات أخرى| الموز للفضة والليمون للحشرات

إذا كسرت بالوعة منزلك عن طريق الخطأ، فإنك في مشكلة كبيرة حتى يصل السباك لإصلاح الأمر، ولكن لا تقلق، أنت لست في حاجة إلى مختص، بل يمكنك القيام بالأمر باستخدام النودلز
يعد الغذاء جزءا عميقا من الثقافات الإنسانية، كما أنه ضروري من أجل استمرار الحياة، وفي كثير من الأحيان يكون لذيذا، ولهذا هناك أشخاص يكرسون حياتهم بأكملها لإيجاد أشياء جديدة ومثيرة تتعلق بالطعام، مثل طرق طهي جديدة وطرق زراعة مختلفة، بالإضافة إلى طريقة التقديم التي تعد من الإتيكيت.
يقضي بعض المختصين سنوات في تطوير تقنيات للحفاظ على استمرارية الطعام لفترة أطول من الوقت، كما أن الطعام لا يمكن تناوله فقط، بل يدخل في استخدامات متعددة، كالصبغات، وتنظيف بعض الأشياء؛ لذا إليك استخدامات مختلفة للأطعمة وفقا لما ذكره موقع List verse.
النودلز- إصلاح بالوعة مكسورة
إذا كسرت بالوعة منزلك عن طريق الخطأ، فإنك في مشكلة كبيرة حتى يصل السباك لإصلاح الأمر، ولكن لا تقلق، أنت لست في حاجة إلى مختص، بل يمكنك القيام بالأمر من خلال استخدام النودلز، حيث ظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف عن رجل في الصين يملأ فجوة البالوعة بالشعرية
النودلز- إصلاح بالوعة مكسورة
إذا كسرت بالوعة منزلك عن طريق الخطأ، فإنك في مشكلة كبيرة حتى يصل السباك لإصلاح الأمر، ولكن لا تقلق، أنت لست في حاجة إلى مختص، بل يمكنك القيام بالأمر من خلال استخدام النودلز، حيث ظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف عن رجل في الصين يملأ فجوة البالوعة بالشعرية ويضع عليها الماء ثم يسحقها في مكانها، ويتركها تجف جيدا، وبعد ذلك يقوم بتشكيلها لتصبح لطيفة وناعمة قبل وضع طبقة الطلاء الأخيرة، وبالتالي أصبحت مثل المعجون المستخدم في إصلاح الكسور.
البيض- ينعم الشعر
البيض من الأطعمة الأساسية فى وجبة الإفطار، كما أنه يدخل في صنع العديد من الأطعمة كونه يحمل عناصر غذائية مختلفة.
بالنسبة لشعرك فإن البيض مهم، فلا شيء يجعل شعرك جيدا مثل صفار البيض، وعلى الرغم من أن هناك العديد من العلاجات التي يمكن اتباعها للحفاظ على صحة الشعر، فإن البيض له دور فعال.
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يمكنك فصل البياض عن الصفار، ووضع الصفار في وعاء ثم أضف إليه ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت الأطفال وكوبا من الماء الفاتر، وبعد خفق المكونات صبها على رأسك لفترة من الوقت.
بعد ترك مزيج البيض والزيوت على الشعر فمن المهم غسله جيدا بالشامبو، وبعدها ستجد شعرك ناعما وحريريا ولامعا أكثر مما تعتقد.
الدقيق- يلمع المعادن
من المعروف أن الدقيق يستخدم في صنع الخبز والمخبوزات الأخرى، ولكن وفقا لما كشفت عنه ربات البيوت، فيمكن أن يستخدم في تلميع أدوات المطبخ الفولاذية.
أولا، تغسل الفولاذ الذي تنوي تلميعه سواء كان الحوض أو الثلاجة، بالماء والصابون، ثم تأخذ قطعة قماش لتجفيفه، وبعد القيام بهذه الخطوة، يمكنك أخذ الدقيق بقطعة قماش جافة ووضعه على السطح المراد تلميعه، وبعدها استخدم قطعة قماش أخرى للتخلص من الدقيق الزائد على المنطقة التي تلمعها، وستجدها مثل المرآة.
التفاح- علاج لوجع الرأس
دائما ما يُقال إن تناول تفاحة واحدة يوميا يبقيك بعيدا عن الطبيب، وعلى ما يبدو فإن هذا الأمر صحيح، وإذا كان لديك صداع متكرر ولا تستطيع التخلص منه، فقد ترغب في استثمار كيس من التفاح الأخضر، حيث أظهرت الدراسات أن رائحة هذا النوع من التفاح تقلل من شدة الصداع، خاصة الصداع النصفي.
الموز- تلميع الفضة
الفضة من أشكال المجوهرات الثمينة للغاية، كما أنها المفضلة للكثيرات من النساء حتى أكثر من الذهب، وإذا كان لديكِ مجموعة من الفضة وتحتاجين إلى تلميعها، فيمكنك القيام بذلك بدون تكاليف من خلال استخدام قشر الموز.
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يمكنك مزج الماء بمحتوى قشر الموز في الخلاط، وبعدها ضع الفضة لفترة قصيرة، ثم اشطف الفضة بالماء وستجدها كأنما تم شراؤها في الحال.
الليمون- طارد للحشرات
الليمون من الفاكهة الأكثر مثالية في الطبيعة، حيث يمكن استخدامه للشعر وإزالة البقع، ولكن هل تعلم أن الليمون عدو الحشرات؟ نعم، عندما تشم الصراصير والعناكب والنمل رائحة الليمون فإنها تبتعد تماما، حيث إنها حساسة للحمضيات، خاصة حمض الستريك؛ لذا يمكنك وضع القليل من العصير أو قطع الليمون حول الأبواب والنوافذ للتخلص من الحشرات.