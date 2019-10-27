للأطعمة استخدامات أخرى| الموز للفضة والليمون للحشرات

إذا كسرت بالوعة منزلك عن طريق الخطأ، فإنك في مشكلة كبيرة حتى يصل السباك لإصلاح الأمر، ولكن لا تقلق، أنت لست في حاجة إلى مختص، بل يمكنك القيام بالأمر باستخدام النودلز

تحرير:فيروز ياسر ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

قشر الموز

يعد الغذاء جزءا عميقا من الثقافات الإنسانية، كما أنه ضروري من أجل استمرار الحياة، وفي كثير من الأحيان يكون لذيذا، ولهذا هناك أشخاص يكرسون حياتهم بأكملها لإيجاد أشياء جديدة ومثيرة تتعلق بالطعام، مثل طرق طهي جديدة وطرق زراعة مختلفة، بالإضافة إلى طريقة التقديم التي تعد من الإتيكيت. يقضي بعض المختصين سنوات في تطوير تقنيات للحفاظ على استمرارية الطعام لفترة أطول من الوقت، كما أن الطعام لا يمكن تناوله فقط، بل يدخل في استخدامات متعددة، كالصبغات، وتنظيف بعض الأشياء؛ لذا إليك استخدامات مختلفة للأطعمة وفقا لما ذكره موقع List verse.

النودلز- إصلاح بالوعة مكسورة إذا كسرت بالوعة منزلك عن طريق الخطأ، فإنك في مشكلة كبيرة حتى يصل السباك لإصلاح الأمر، ولكن لا تقلق، أنت لست في حاجة إلى مختص، بل يمكنك القيام بالأمر من خلال استخدام النودلز، حيث ظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف عن رجل في الصين يملأ فجوة البالوعة بالشعرية