الأرصاد: غدا طقس معتدل على معظم الأنحاء

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة تصل لحد الضباب صباحا على مناطق من شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 19 27شبين الكوم 19 26طنطا 19 26دمنهور 21 25الإسكندرية 22 26بلطيم 20 25مطروح 18 25 السلوم 17 25 سيوة 16 26 بورسعيد 21 24دمياط 21 25الزقازيق 19 26الإسماعيلية 19 26السويس 18 26العريش 19 24رفح 18 23رأس سدر 21 27 نخل 16 24نويبع 21 28 طابا