قتيلان و14 مصابًا في حادث إطلاق نار بولاية أمريكية

تحرير:التحرير ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

الشرطة الأمريكية

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، أن الشرطة الأمريكية أعلنت اليوم الأحد، عن سقوط قتيلين و14 مصابًا، في حادث إطلاق نار بولاية تكساس، ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان الحادث إرهابيًا أم له دوافع أخرى. وكانت ولاية تكساس قد شهدت في 1 سبتمبر الماضي، وقوع 5 قتلى وإصابة 21 شخصًا في حادث إطلاق النار. وأصيب 10 مراهقين على الأقل، إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية في مدينة "موبيل" بولاية "ألاباما" الأمريكية.

وقالت الشرطة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت، إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وإن 5 منهم على الأقل في حالة حرجة، وأضافت أنه تم اعتقال شخصين ويجري استجوابهما حاليا. من جانبه، لم يؤكد رئيس شرطة مدينة "موبيل" لورانس باتيست إذا كان إطلاق النار نجم عن حدوث شجار.وفي 15