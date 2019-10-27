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نائبة: هناك شبهات فساد تعليمي بشأن اختبار SAT

تحرير:أحمد جاد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
تقدمت إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة بشأن اختبار الـSAT، وهو اختصار لـScholastic Assessment Test، وهو امتحان كفاءة للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يقيس مدى جاهزية طلاب الثانوية للالتحاق بالجامعة الدولية أو الأمريكية، إذ أنه يقدم للكليات والجامعات المختلفة بيانات موحدة للمقارنة بين المتقدمين، بالإضافة إلى مراجعة نتائجهم في الثانوية، ورسائل التوصية، وسيرهم الذاتية، ورسائل الحافز الخاصة بهم، ومن ثم الخروج بقرار نهائي حول قبولهم أو لا.
وقالت عبد الحليم إن هناك شكاوى من أولياء الأمور إلى وزارة التعليم لما أصابهم من ضرر، إذ أن الاختبار الورقي يتم تسريبه باستمرار، وآخر محاولة كانت في أكتوبر الجاري، إذ تمت سرقة الاختبار من الشركة المسؤولة باعترافهم، وكان رد الفعل إلغاء نتائج الاختبار لكل المصريين داخل وخارج الدولة"، بعد ان أنفق الطلاب
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مجلس-النواب (3)

«خارجية النواب»: مصر ترفض التقييمات المدفوعة بحملات مسيسة

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب كريم درويش، أن مصر ترفض محاولات الإملاء والتقييم لأوضاع وطنية خالصة، خاصة إذا كانت تلك التقييمات مدفوعة بحملات ممنهجة ومكذوبة ومسيسة، مشيرا إلى أن هناك خطا رفيعا بين تبني حقوق الإنسان ودعم الإرهابيين. وأضاف درويش خلال استقباله اليوم الأحد الوزير مفوض مارينا فرايلا رئيس القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة - أن فلسفة الشراكة المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2001، وطوال مسيرتها وصولا لاتفاق عام 2017، ترتكز على الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجانبين لتحقيق التنمية والاستقرار وهذا الحوار رفيع المستوى تم ويتم على مستوى الدبلوماسية والحوارات الحكومية والتنفيذية والبرلمانية بين الجانبين.
طائرة-إيرباص-إيه 380

مصر للطيران تتسلم الطائرة الرابعة من طراز «إيرباص»

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، طائرة مصر للطيران الرابعة من طراز(ايرباص A220-300) قادمة من مصنع ميرابيل بكندا للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية، ضمن صفقة تعاقدت عليها تشمل 12 طائرة من المقرر وصولها قبل منتصف العام القادم 2020. ويوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى خلال الرحلة وذلك من خلال تصميم الطائرة المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة.
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نواب عن قانون الأزهر للأحوال الشخصية:لسنا دولة دينية

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون الأزهر الشريف المتعلق بالأحوال الشخصية، معتبرين أنه تعدي على اختصاصات السلطة التشريعية، وكان من الأصح أن يقوم بإبداء الرأي فقط طبقا للدستور في مشروعات قوانين النواب التي أرسلت إليه، موضحين أن مشروع القانون لا يعبر عن الشعب ولا يواكب التغييرات في المجتمع ولا مصالح المواطنين، واستطلع "التحرير" آراء عدد من النواب حول هذا الأمر، وهم محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية صاحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية.
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السيسي يوضح كيف تتعامل مصر مع أزمات المنطقة؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددا من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حاليا بالقاهرة، وعلى رأسهم فولفجانج إيشنجر رئيس المؤتمر، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات بعدد من الدول، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه باستضافة مصر للمرة الأولى لـ"المجموعة الأساسية".
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فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (3)

اقتراح برلماني بشأن اختبار قدرات الثانوية العامة

تقدم النائب سليمان العميري، باقتراح بشأن إجراء اختبارات القدرات الخاصة بطلاب الثانوية العامة، عقب ظهور النتيجة وليس قبل ذلك كما هو قائم الآن، حتى يتسنى للطلاب الالتحاق بالكليات المناسبة وفقا لمجموعهم، موضحا أن إجراء اختبار القدرات قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة قد يكون حائلا بين التحاق بعض الطلاب بالكليات المناسبة لهم خاصة الفتيات، لأنه عقب ظهور النتيجة يتضح للطالب أن مجموعه أقل من الكلية التي أجرى اختبارات قدرات لها، أو أن هناك كليه أخرى يحق له الالتحاق بها وفقا لمجموعه ولكن لم يتم إجراء الاختبارات الخاصة بها.
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أخطاء في منهج التاريخ على بنك المعرفة (صور)

رصد مجدي مدحت أدمن ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، عدة شكاوى من أولياء الأمور في أثناء استخدام أبنائهم طلاب الصف الأول الثانوي العام لبنك المعرفة، وتمثلت الشكاوى في تجربة الطلاب لبنك المعرفة لمادة التاريخ، تحديدا على أسئلة الدرس الثاني "مصادر دراسة الحضارات"، وتنقسم مصادر دراسة الحضارات إلى مصادر أولية وتشمل: الآثار، النقوش، البرديات، الأوستراكا، النقود والمسكوكات، كتابات المؤرخين القدماء، ومصادر ثانوية وتشمل: كتابات الفلاسفة، كتابات الشعراء، الأساطير.
ترامب

استقيل يا «وضيع».. ترامب يهاجم رئيس مخابرات النواب الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتعين على رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الاستقالة من منصبه، وواصفه بـ"الوضيع"، وأضاف أنه يجب البحث في أمر شيف فيما يتعلق بـ"الخيانة"، وذلك خلال لقائه مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، ووصف ترامب، شيف -الذي أبلغ عن مكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب في شهر يوليو الماضي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، وأثار المخاوف بشأنها- بـ"غير الأمين"، مؤكدًا "أنه يتعين حماية هوية الشخص المبلغ، فقط في حال كان الأمر قانونيًا"، كما أعرب ترامب عن إصراره على أن تلك المكالمة الهاتفية كانت "مثالية"،بحسب سي إن إن.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

«مستقبل وطن» يسيطر.. التشكيل النهائي للجان النوعية بالبرلمان

انتهت اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، من اختيار هيئة مكتبها، وحازت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على نصيب الأسد من رئاسة هيئات مكاتب اللجان النوعية في دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، وفاز برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المستشار بهاء أبو شقة، وحصل النائبان نبيل الجمل وإيهاب الطماوى على منصبي الوكيلين، والنائب إيهاب الخولى أمينا للسر. وفي لجنة الخطة والموازنة، فاز الدكتور حسين عيسى برئاسة اللجنة، والنائبان ياسر عمر شيبة ومصطفى سالم بمنصبي الوكيلين، والنائب عصام الفقى أمينا للسر.
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