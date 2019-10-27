نائبة: هناك شبهات فساد تعليمي بشأن اختبار SAT

تحرير:أحمد جاد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

تقدمت إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة بشأن اختبار الـSAT، وهو اختصار لـScholastic Assessment Test، وهو امتحان كفاءة للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يقيس مدى جاهزية طلاب الثانوية للالتحاق بالجامعة الدولية أو الأمريكية، إذ أنه يقدم للكليات والجامعات المختلفة بيانات موحدة للمقارنة بين المتقدمين، بالإضافة إلى مراجعة نتائجهم في الثانوية، ورسائل التوصية، وسيرهم الذاتية، ورسائل الحافز الخاصة بهم، ومن ثم الخروج بقرار نهائي حول قبولهم أو لا.

وقالت عبد الحليم إن هناك شكاوى من أولياء الأمور إلى وزارة التعليم لما أصابهم من ضرر، إذ أن الاختبار الورقي يتم تسريبه باستمرار، وآخر محاولة كانت في أكتوبر الجاري، إذ تمت سرقة الاختبار من الشركة المسؤولة باعترافهم، وكان رد الفعل إلغاء نتائج الاختبار لكل المصريين داخل وخارج الدولة"، بعد ان أنفق الطلاب