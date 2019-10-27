مصر: نجتهد للارتقاء بحقوق الإنسان رغم تحدي الإرهاب

السفير وائل نصر الدين: نخوض حربا شرسة ضد الإرهاب وسط سيولة إقليمية غير مسبوقة ما يتطلب جهدا مضاعفا لتلبية طموحات الشعب المصري وحماية الحق في الحياة والأمن الشخصي للمواطن

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

أكدت مصر أنها ستواصل جهودها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان رغم تحديات الإرهاب ومحدودية الموارد الاقتصادية، جاء ذلك في البيان الوطني الذي ألقاه وفد مصر المشارك في الدورة الخامسة والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة الجامبية بانجول، خلال الفترة من 21 أكتوبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل، برئاسة السفير وائل نصر الدين نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والذي استعرض أهم التطورات التي شهدتها مصر في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان منذ مناقشة تقريرها الدوري للجنة في مايو 2019.

وأبرز هذه التطورات إقرار مجلس النواب في شهر يوليو تعديلات على قانون النقابات العمالية، أخذا بعين الاعتبار جميع توصيات منظمة العمل الدولية اتساقاً مع معايير العمل الدولية، بما يضمن استقلال النقابات التام في تصريف جميع شؤونها.اقرأ أيضا| مصر تنجح في اعتماد قرار من مجلس حقوق الإنسان حول الإرهابوأشار إلى

وأبرز هذه التطورات إقرار مجلس النواب في شهر يوليو تعديلات على قانون النقابات العمالية، أخذا بعين الاعتبار جميع توصيات منظمة العمل الدولية اتساقاً مع معايير العمل الدولية، بما يضمن استقلال النقابات التام في تصريف جميع شؤونها.

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وأشار إلى إصدار القانون رقم 149 لسنة 2019 في شهر أغسطس الذي كان مقررا لحق إنشاء المنظمات غير الحكومية بالإخطار وحقها في الحصول على التمويل والمنح والإعفاء من الضرائب، وألغى العقوبات السالبة للحرية ومنع حل أية منظمة إلا بحكم قضائي.

وقال نصر الدين إن الحكومة تقدمت بمقترح على مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، بضم ممثل للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية لتشكيل المجلس التنفيذي لكل محافظة، مضيفا أن هناك زهاء 57 ألف منظمة غير حكومية تعمل حاليا في مصر، ما يعكس حرص الحكومة على تهيئة البيئة المواتية لممارسة أنشطة العمل الأهلي بحرية باعتباره أحد الأسس الضرورية لإقامة أي نظام ديمقراطي.

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وأكد البيان إيمان مصر بتكامل حقوق الإنسان وعدم إمكان تجزئتها أو إعطاء أولوية لبعضها على حساب البعض الآخر، مشيرا إلى أن النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في إفريقيا يتطلب جهودا مخلصة ومستمرة لتسوية النزاعات المسلحة وإعمال الحق في التنمية، بغية تعزيز الكرامة الإنسانية.

واستعرض التعديلات الدستورية الأخيرة والتطورات في البنية التشريعية على مدار الأعوام الأخيرة لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، جنبا إلى جنب مع الجهود المبذولة لتحقيق التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة التعليم والصحة والسكن اللائق والتوسع في توفير مياه الشرب الصحية والآمنة والصرف الصحي، فضلا عن إيلاء اهتمام خاص بالشباب والمرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

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وأبرز نصر الدين أنه في الوقت الذي تجتهد فيه مصر للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان لديها، فإنها تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب وسط سيولة إقليمية غير مسبوقة، ما يتطلب جهدا مضاعفا لتلبية طموحات الشعب المصري وحماية الحق في الحياة والأمن الشخصي للمواطن، بالتوازي مع احترام حقوق الإنسان في سياق جهود مكافحة الإرهاب، مشددا على أنه رغم تعاظم التحديات، إلا أن لدى مصر إرادة صلبة وعزما على حماية المجتمع وإعلاء القيم السامية لحقوق الإنسان.

وكانت مصر قد استضافت الدورة 64 للجنة في شرم الشيخ، في أبريل ومايو 2019، حيث شهدت الدورة مشاركة 185 ممثلا عن منظمات المجتمع المدني إلى جانب 26 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان و38 دولة عضوا بالاتحاد الإفريقي، ما مثل أكبر حجم مشاركة في تاريخ اللجنة.

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