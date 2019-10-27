رياضة

اليونايتد يعيد التفكير في التعاقد مع بيل

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م
جاريث بيل
جاريث بيل
لا يزال مانشستر يونايتد يدرس إمكانية ضم النجم الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد في المستقبل، ولكن مع ضرورة تحقق شرط مهم بالنسبة لإدارة الشياطين الحمر، ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإنه تم عرض جاريث بيل على مانشستر يونايتد في شهر يونيو الماضي، بعد أن أعلن المدرب زين الدين زيدان أنه لا يريد النجم الويلزي في فريقه، وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الشياطين الحمر رفضت ضم بيل لمدة موسم على سبيل الإعارة، بسبب سجل الإصابات الخاص باللاعب صاحب الـ30 عامًا، بالإضافة إلى أجره الذي يصل إلى 500 ألف إسترليني أسبوعيا.
وأوضحت أن مانشستر يونايتد استعان بمحققين خاصين، لدراسة الخلفية الخاصة بأي لاعب من المحتمل قدومه إلى "أولد ترافورد".   وأكدت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يعيد النادي النظر في إمكانية التوقيع مع جاريث بيل مستقبلًا ما لم يوافق اللاعب على مبدأ الحصول على راتبه وفقًا لحجم مشاركاته مع الفريق. يذكر أن
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المصري‎ (2)

المصري يقسو على بطل سيشل في الكونفيدرالية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره كوت دي أور بطل سيشل، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على "استاد لينيت" ضمن ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور المجموعات. سجل أحمد ياسر هدف التقدم، وأضاف زميله محمود وادي ثاني الأهداف، وعزز أوستن أموتو بهدف ثالث، واختتم أحمد جمعة رباعية الفريق البورسعيدي، الذي يستعد لاستضافة بطل سيشل يوم الأحد المقبل في مواجهة الإياب.
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري يطلب تقارير كوبر وأجيري عن المنتخب

طلب الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من محمد بركات، مدير المنتخب، تجهيز التقارير الخاصة بالفريق، والتي سبق أن قدمها الأرجنتيني هيكتور كوبر وخافيير أجيري، المديران الفنيان السابقان لمنتخب الفراعنة، ويرغب البدري في الاطلاع على التقارير التي قدمها مدربا المنتخب السابقان بشكل عام، ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.
ماتيس دي ليخت

بونوتشي يدافع عن دي ليخت بعد سقوط يوفنتوس

سقط يوفنتوس، أمس السبت، في فخ التعادل الإيجابي أمام ليتشي بنتيجة 1-1، وذلك عندما تسبب دي ليخت في ركلة جزاء، ليفقد البيانكونيري نقطتين في سباق صدارة الكالتشيو، ليخرج زميله ليوناردو بونوتشي مدافعا عنه في تصريحات نقلتها صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، قال من خلالها: "في لحظات مثل هذه، هناك بعض الحالات التي يمكن أن تحدث لسوء الحظ داخل المنطقة، وتقودك الطبيعة البشرية للقيام ببعض الحركات الخطيرة، لكن يجب على دي ليخت أن يكون هادئا، لأن ذلك يحدث للجميع، يرتكبون أخطاء ويعيشون لحظات سلبية، لكن ماتياس لديه موهبة هائلة وثقة كبيرة".
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لوكا مودريتش

مودريتش في تحدّ خاص للعودة للتشكيل الأساسي للريال

سيدخل النجم الكرواتي لوكا مودريتش في تحد كبير من أجل العودة لحجز مكان له في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش كان أحد اللاعبين الذين استفادوا من تأجيل الكلاسيكو، إذ لم يتمكن من المشاركة فى مباراتي ريال مايوركا في الليجا وجالطة سراي في دوري الأبطال، ونال وقتا للتعافي من الإصابة، وكان مودريتش قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام ويلز، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.
برشلونة- وريال مدريد‎

الإعلان عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، تلك المواجهة التي كان من المفترض أن تقام على على ملعب الكامب نو يوم 26 أكتوبر، قبل أن يتم تأجيلها بسبب المظاهرات السياسية المنتظر اندلاعها في مقاطعة كتالونيا في نفس يوم المباراة، ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ستقام المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل، على ملعب "كامب نو، وأوضح الاتحاد أنه تم تحديد موعد الكلاسيكو، بعدما درست لجنة المسابقات الاقتراحات المقدمة من الناديين.
بوروسيا دورتموند (3)

ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة دورتموند

يبدو أن ريال مدريد لا يزال راغبًا في إبرام المزيد من الصفقات في الفترة المقبلة، في ظل تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستهدف الفريق الملكي التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد التألق اللافت للنظر للاعب منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى فريقه الألماني في عام 2017، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني. ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم سانشو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد طوال الصيف الماضي.
جاريث-بيل (2)

مودريتش يرغب في استمرار بيل مع ريال مدريد

أكد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، رغبته في استمرار النجم الويلزي جاريث بيل في صفوف ريال مدريد في المواسم المقبلة، وذلك في ظل التكهنات العديدة التي دارت حول مستقبل اللاعب الصيف الماضي، وإعلان مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بشكل واضح عن رغبته في رحيل بيل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو اليوم قبل غدًا، وارتبط اسم بيل حينها بالانتقال إلى الكثير من الأندية من مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، بل وارتبط اسمه بالرحيل إلى الدوري الصيني، قبل أن يستمر في صفوف الفريق الملكي في نهاية المطاف.
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