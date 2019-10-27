اليونايتد يعيد التفكير في التعاقد مع بيل

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

جاريث بيل

لا يزال مانشستر يونايتد يدرس إمكانية ضم النجم الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد في المستقبل، ولكن مع ضرورة تحقق شرط مهم بالنسبة لإدارة الشياطين الحمر، ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإنه تم عرض جاريث بيل على مانشستر يونايتد في شهر يونيو الماضي، بعد أن أعلن المدرب زين الدين زيدان أنه لا يريد النجم الويلزي في فريقه، وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الشياطين الحمر رفضت ضم بيل لمدة موسم على سبيل الإعارة، بسبب سجل الإصابات الخاص باللاعب صاحب الـ30 عامًا، بالإضافة إلى أجره الذي يصل إلى 500 ألف إسترليني أسبوعيا.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد استعان بمحققين خاصين، لدراسة الخلفية الخاصة بأي لاعب من المحتمل قدومه إلى "أولد ترافورد". وأكدت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يعيد النادي النظر في إمكانية التوقيع مع جاريث بيل مستقبلًا ما لم يوافق اللاعب على مبدأ الحصول على راتبه وفقًا لحجم مشاركاته مع الفريق. يذكر أن

وأوضحت أن مانشستر يونايتد استعان بمحققين خاصين، لدراسة الخلفية الخاصة بأي لاعب من المحتمل قدومه إلى "أولد ترافورد".



وأكدت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يعيد النادي النظر في إمكانية التوقيع مع جاريث بيل مستقبلًا ما لم يوافق اللاعب على مبدأ الحصول على راتبه وفقًا لحجم مشاركاته مع الفريق.



يذكر أن جاريث بيل سبق أن لعب في الدوري الإنجليزي مع ساوثهامبتون بين عامي 2006 و2007، ولعب في صفوف توتنهام هوتسبير بين عامي 2007 و2013.



وانتقل بيل في صيف 2013 إلى صفوف ريال مدريد، وهو الفريق الذي توج معه بكل ألقابه في مسيرته الاحترافية، بواقع 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب في كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، ولقب وحيد في كل من الدوري الإسباني والسوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا.