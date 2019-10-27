الدولار ينخفض أمام الجنيه في البنوك وEGBANK أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

سعر الدولار اليوم

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك سئيب بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء. بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، وبنك كريدي إجريكول، وبنك المشرق، والبنك العقاري المصري، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري لتنمية