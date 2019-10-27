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الدولار ينخفض أمام الجنيه في البنوك وEGBANK أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك سئيب بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء. بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، وبنك كريدي إجريكول، وبنك المشرق، والبنك العقاري المصري، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري لتنمية
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: برامج لدعم المشروعات بالمحافظات الفقيرة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة تكثف جهودها لتعظيم الاستفادة من كافة البيانات المتاحة لوضع البرامج والخطط التنفيذية، والتي تستهدف تحديد الفجوات التنموية وخفض معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الموجهة للقرى الأكثر فقرا. وأشارت السعيد إلى توجيه برامج دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تجاه المحافظات الأكثر فقراً، وتخصيص نسبة محددة من التمويل لهذه المحافظات، وزيادة الدعم الفني والتمويلي المقدم لأنشطة الأسر المنتجة في المحافظات المستهدفة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

1.1 تريليون جنيه استثمارات كلية مستهدفة خلال 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة حددت عددا من الآليات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويتمثل أهمها في زيادة حجم الاستثمارات الكلية والتوسع في الاستثمارات العامة. وأضافت "السعيد" أن الدولة قامت خلال العام المالي 2018- 2019 بضخ استثمارات عامة تقدر بنحو 460 مليارا بنسبة نمو 14%، تشكل 49% من الاستثمارات الكلية البالغة 940 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري 2019- 2020 لتبلغ 1.17 تريليون جنيه بنسبة نحو 25%.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء.
دولار

الدولار يواصل تراجعه في البنوك.. والأخضر يفقد 4 قروش

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، ليفقد نحو 4 قروش. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين ليسجل أيضا نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.25 جنيه للبيع، و16.15 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 19 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.17 جنيه، ونحو 16.27 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.26 جنيه للبيع، و16.16 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.30 جنيه للبيع، و16.20 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 16.29 جنيه للبيع، و16.19 جنيه للشراء.
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