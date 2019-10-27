بونوتشي يدافع عن دي ليخت بعد سقوط يوفنتوس

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

ماتياس دي ليخت

سقط يوفنتوس، أمس السبت، في فخ التعادل الإيجابي أمام ليتشي بنتيجة 1-1، وذلك عندما تسبب دي ليخت في ركلة جزاء، ليفقد البيانكونيري نقطتين في سباق صدارة الكالتشيو، ليخرج زميله ليوناردو بونوتشي مدافعا عنه في تصريحات نقلتها صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، قال من خلالها: "في لحظات مثل هذه، هناك بعض الحالات التي يمكن أن تحدث لسوء الحظ داخل المنطقة، وتقودك الطبيعة البشرية للقيام ببعض الحركات الخطيرة، لكن يجب على دي ليخت أن يكون هادئا، لأن ذلك يحدث للجميع، يرتكبون أخطاء ويعيشون لحظات سلبية، لكن ماتياس لديه موهبة هائلة وثقة كبيرة".

وتسبب دي ليخت في أكثر من ركلة جزاء بلمس الكرة بيده، وعلى ذلك علق بونوتشي: «أمر طبيعي أن تولد لحظات خوف قليلة وانعدام الأمن، لكنها ستنتهي، سينمو دي ليخت والآن علينا أن نصمت». وختم: «إذا حصلنا على نقطة واحدة من ليتشي فهذا ليس بسبب لمسة يد دي ليخت، لكن لأنني أنا وبيرنارديسكي مع الآخرين

وتسبب دي ليخت في أكثر من ركلة جزاء بلمس الكرة بيده، وعلى ذلك علق بونوتشي: «أمر طبيعي أن تولد لحظات خوف قليلة وانعدام الأمن، لكنها ستنتهي، سينمو دي ليخت والآن علينا أن نصمت».



وختم: «إذا حصلنا على نقطة واحدة من ليتشي فهذا ليس بسبب لمسة يد دي ليخت، لكن لأنني أنا وبيرنارديسكي مع الآخرين لم نسجل الفرص التي سُنحت لنا. ركلة الجزاء ليست خطأ ماتياس، هي حالات يمكن أن تحدث للجميع».



وعلى الرغم من تعادل يوفنتوس في مباراة أمس، فإنه حافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، مستفيدًا من تعادل ملاحقه إنتر هو الآخر أمام بارما بنتيجة 2-2، ليرتفع رصيد النيراتزوري إلى 22 نقطة في المركز الثاني.