رياضة

بونوتشي يدافع عن دي ليخت بعد سقوط يوفنتوس

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت
سقط يوفنتوس، أمس السبت، في فخ التعادل الإيجابي أمام ليتشي بنتيجة 1-1، وذلك عندما تسبب دي ليخت في ركلة جزاء، ليفقد البيانكونيري نقطتين في سباق صدارة الكالتشيو، ليخرج زميله ليوناردو بونوتشي مدافعا عنه في تصريحات نقلتها صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، قال من خلالها: "في لحظات مثل هذه، هناك بعض الحالات التي يمكن أن تحدث لسوء الحظ داخل المنطقة، وتقودك الطبيعة البشرية للقيام ببعض الحركات الخطيرة، لكن يجب على دي ليخت أن يكون هادئا، لأن ذلك يحدث للجميع، يرتكبون أخطاء ويعيشون لحظات سلبية، لكن ماتياس لديه موهبة هائلة وثقة كبيرة".
وتسبب دي ليخت في أكثر من ركلة جزاء بلمس الكرة بيده، وعلى ذلك علق بونوتشي: «أمر طبيعي أن تولد لحظات خوف قليلة وانعدام الأمن، لكنها ستنتهي، سينمو دي ليخت والآن علينا أن نصمت». وختم: «إذا حصلنا على نقطة واحدة من ليتشي فهذا ليس بسبب لمسة يد دي ليخت، لكن لأنني أنا وبيرنارديسكي مع الآخرين
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المصري يقسو على بطل سيشل في الكونفيدرالية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره كوت دي أور بطل سيشل، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على "استاد لينيت" ضمن ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور المجموعات. سجل أحمد ياسر هدف التقدم، وأضاف زميله محمود وادي ثاني الأهداف، وعزز أوستن أموتو بهدف ثالث، واختتم أحمد جمعة رباعية الفريق البورسعيدي، الذي يستعد لاستضافة بطل سيشل يوم الأحد المقبل في مواجهة الإياب.
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البدري يطلب تقارير كوبر وأجيري عن المنتخب

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يوفنتوس في مهمة تعزيز الصدارة أمام ليتشي

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي (كالتشيو) لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل يوفنتوس حامل اللقب ومتصدر جدول الترتيب برصيد 22 نقطة لمواجهة ليتشي صاحب المركز الـ17 برصيد 7 نقاط على ملعب فيا دل ماري في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتواجه الفريقان في 30 مباراة في الدوري الإيطالي من قبل، حقق خلالها يوفنتوس الفوز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل اليوفي في تلك المباريات 60 هدفًا واهتزت شباكه بـ26 هدفًا.
ماتياس دي ليخت (4)

دي ليخت يكشف عن درسه المستفاد الأول مع يوفنتوس

تحدث المدافع ماتياس دي ليخت لصحيفة "NU.nl" الهولندية عن أبرز درس تعلمه بعد انتقاله إلى يوفنتوس الصيف الماضي، وقال دي ليخت في هذا الشأن: "إن أهم درس تعلمته في يوفنتوس حتى الآن، هو أنه يجب أن أؤمن بنفسي، في البداية كنت أركز على عدم ارتكاب الأخطاء قبل أي شيء. هذا حدث لي خلال الأسابيع القليلة الأولى مع يوفنتوس، حيث إنني كنت أفكر في الأمر أكثر من اللازم وهذا خطأ، بعد مباراتنا ضد أتلتيكو، حاولت التعافي والعودة إلى الملعب بثقة مرة أخرى، قد يحدث خطأ ما، ولكنني متأكد من أن الأمور ستتحسن، ومنذ ذلك الحين ومستواي في تطور".
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كونتي بعد خسارة يوفنتوس: ليست أول مرة

أعرب أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، عن ثقته في قدرة فريقه على المنافسة على لقب الدوري في الجولات المقبلة، وذلك بعدما تكبد النيراتزوري أول هزيمة له هذا الموسم، بالسقوط على ملعبه أمام حامل اللقب يوفنتوس بنتيجة 2-1 أمس الأحد، وقال كونتي في تصريحات لـ"سكاي إيطاليا" عقب المباراة التي هزم فيها اليوم الأحد، أمام السيدة العجوز 2-1: "لقد دفعنا ثمن إصابة سينسي، عندما غادر فقدنا أساسيات اللعبة، حتى في الشوط الثاني، لم نلعب بشكل جيد، رغم أن المواجهة كانت متوازنة للغاية".
ديبالا (1)

ديبالا وبونوتشي يشيدان بالانتصار على إنتر

أشاد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، بالمستوى الذي قدمه يوفنتوس في الفوز أمس بنتيجة (2-1) على إنتر في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وتألق ديبالا بشدة في تلك المواجهة بعدما سجل الهدف الأول لليوفي، ليقود السيدة العجوز إلى خطف صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر، وقال ديبالا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد كانت مباراة جيدة بالفعل، وستبقى في ذهن جميع المشجعين لفترة طويلة. إنه انتصار مهم للغاية وسيعطينا دفعة معنوية كبيرة".
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