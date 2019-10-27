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هل أنقذ رأس البغدادي مصير ترامب السياسي؟

بدا من الواضح أن عملية تصفية زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي ستوفر دعما سياسيا يحتاج إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة في الوقت الحالي داخليا وخارجيا
تحرير:محمود نبيل ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
البغدادي
البغدادي
جاءت عملية تصفية أبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، في وقت مناسب للغاية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي واجه على مدى الأسبوعين الماضيين حالة من الغضب الشديد، بعد تخليه عن الأكراد في مواجهة الغزو التركي لشمال سوريا. القرار الذي أصدره ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، أسهم في سلسلة من الأحداث التي قد تؤدي إلى هروب الآلاف من سجناء داعش، إلا أن تصفية البغدادي كانت بمنزلة نصر رمزي مهم يعطي ترامب ذخيرة سياسية لمواجهة الكثير من النقد الداخلي.
وعلى الرغم من أن البغدادي قد أعلن موته عدة مرات، بما في ذلك بعد قصف روسي في بداية العام، فإن هذه المرة يظهر الأمريكيون قدرًا كبيرًا من الثقة في الحديث عن النتائج الفعلية للعملية العسكرية التي استهدفت زعيم تنظيم داعش. وفي عام 2011، عندما قام الأمريكيون في عهد الرئيس السابق باراك أوباما بقتل زعيم تنظيم
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دونالد ترامب

رسميًا.. ترامب يُعلن مقتل البغدادي والقضاء على الخلافة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الشهر الماضي أعلن مقتل حمزة بن لادن، مضيفًا: "هذا يؤكد عزمنا على مكافحة الإرهاب"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي، أن نهاية البغدادي تظهر عزيمتنا في ملاحقة الإرهابيين، مؤكدًا أن البغدادي فجر نفسه بحزامه مع أطفاله في نفق مسدود، إلى جانب عدد كبير من تنظيم داعش قتلوا معه، موضحًا أن بقتل البغدادي تم القضاء على الخلافة 100%.
الشرطة-الأمريكية (2)

قتيلان و14 مصابًا في حادث إطلاق نار بولاية أمريكية

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، أن الشرطة الأمريكية أعلنت اليوم الأحد، عن سقوط قتيلين و14 مصابًا، في حادث إطلاق نار بولاية تكساس، ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان الحادث إرهابيًا أم له دوافع أخرى. وكانت ولاية تكساس قد شهدت في 1 سبتمبر الماضي، وقوع 5 قتلى وإصابة 21 شخصًا في حادث إطلاق النار. وأصيب 10 مراهقين على الأقل، إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية في مدينة "موبيل" بولاية "ألاباما" الأمريكية.
ابو بكر-البغدادى

بالتفاصيل.. كيف تخلصت أمريكا من أبي بكر البغدادي؟

على الرغم من حديث تقارير عديدة عن مقتله في السابق، فإن أحدث المؤشرات التي تناولت تصفية زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي، وصلت إلى مرحلة متطورة من التأكيد، خاصة في ظل التصريحات التي صدرت عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون". وبدت وسائل الإعلام الأمريكية حريصة على التواصل مع مسؤولي البنتاجون لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الهجوم الأمريكي الذي نجح في تصفية البغدادي في سوريا، لا سيما أن الإدارة في البيت الأبيض وضعت القضاء على التنظيم ضمن أهدافها السياسية الرئيسية.
دونالد ترامب

الحرب التجارية تضع ترامب في موقف سيئ مع المزارعين

تراهن الصين على النفس الطويل والأدوات التي يمكن من خلالها إضعاف الصناعات الأمريكية، وذلك ضمن الأسلحة الأكثر تأثيرًا لها في الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، حيث بات من الواضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد وجود تأثر متبادل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي، لا سيما مع دخول الصراع التجاري بين البلدين عامه الثاني دون حل يلوح في الأفق بشأن الخلاف التجاري، ما يعني أن سياسة النفس الطويل هي التي ستحدد الطرف المنتصر في هذه المعركة.
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الحرب-في- سوريا (11)

وزارة الدفاع الروسية ترسل عشرات العربات المدرعة إلى سوريا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوزارة أرسلت عشرات العربات المدرعة من طراز "تيجر" و"تايفون- أو" للشرطة العسكرية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه "تم إرسال العشرات من العربات المدرعة على متن طائرات النقل العسكرية (إيل-76) إلى القاعدة الجوية حميميم في سوريا، حيث ستقوم الشرطة العسكرية الروسية بمهام خاصة على الحدود السورية التركية باستخدامها، وتم إرسال مركبات مدرعة من طراز (تيجر) و(تايفون- أو) إلى سوريا من المطارات العسكرية في منطقة روستوف وإقليم كراسنودار".
أطفال-داعش

منظمة: 60 طفلا عالقا في سوريا بعد هروبهم من «داعش»

أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية غير الهادفة للربح، اليوم الإثنين، بأن عدد الأطفال البريطانيين العالقين في سوريا يبلغ ضعف الرقم المتوقع على الأقل ويزيد عن 60 طفلا محاصرين في شمال شرق سوريا بعد الهروب من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي. وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الأرقام التي حصدتها المنظمة الإنسانية البريطانية تشير إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال العالقين تحت سن الخامسة، مضيفة أن جميعهم أبناء وفتيات آباء وأمهات بريطانيين يُشتبَه في انضمامهم لداعش.
دونالد-ترامب (5)

ترامب: أمنا النفط.. وسنعيد جنودنا من سوريا

?قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحكومة الأمريكية، أمنت النفط وستعيد الجنود الأمريكيين من سوريا إلى وطنهم، وذلك بعد أيام من توصل الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق لإيقاف العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بشكل مؤقت، وكتب ترامب، في تغريدة اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي للتغريد القصير، "تويتر"، أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "إن الجنود الأمريكيين ليسوا في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار، لقد أمنا النفط وسنعيد جنودنا إلى موطنهم".
صحف سعودية

صحف عربية: لبنان ينتفض ضد الفساد ومهلة 72 ساعة

تصدّرت التظاهرات في لبنان عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، كما أطلعتنا على تطورات الأوضاع في سوريا بعد الاتفاق التركي لوقف النار شمال شرقي سوريا، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. كشفت صحيفة "عكاظ" عن تصاعد انتفاضة اللبنانيين؛ ما أدى إلى إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الجمعة، على وقع الاحتجاجات التي ملأت الشوارع، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، وباتت حكومة "الحريري" على المحك، وسط تزايد الدعوات لاستقالتها. وقطع المتظاهرون على تردي الأوضاع المعيشية وفرض مزيد من الضرائب، الطرقات المؤدية للقصر الرئاسي.
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